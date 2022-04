Töpffer, Cham, Doré y Petit, 'Los pioneros del cómic'

"Está claro que Töpffer no solo inventó el cómic, sino también al moderno historietista" (Chris Ware)

Cuando hace unas décadas se quisó poner fecha al nacimiento del cómic, los americanos dataron el momento exacto en la página de la serie The Yellow Kid (que Richard F. Outcault dibujaba para el New York Journal) del día 16 de febrero de 1896, porque mostraba un globo de diálogo (un bocadillo) mediante el cual un loro exclama: "Sic em towser!". Pero olvidaron que los europeos usaban esos mismos globos desde hace décadas.

También ignoraban la rica tradición europea de narrar en viñetas (desde el siglo XVI, en Francia, y luego otros países, comienzan a difundirse los pliegos de cordel y las aleluyas, que usaban este lenguaje). Y al que fue el primero en darse cuenta del poder de las viñetas para contar historias, el ginebrino Rodolphe Töpffer (1799-1846), que en 1827 concibió la primera de sus Histories en estampes (como las denominó) y que, diez años después, publicó un pequeño álbum titulado Les Amours de M. Vieux-Bois, que se merecería mucho más el título de el primer cómic de la historia: Las aventuras de Monsieur Vieux Bois (Ginger Ape Books&Films), que se publicó en España en 2015. Un cómic que relata las divertidas (y a veces patéticas) aventuras amorosas de Vieux Bois, un caballero capaz de todo por conseguir a su amada y tan torpe como el que más.

Ahora la editorial El Nadir publica una nueva edición (revisada, mejorada y en un nuevo formato) del libro Los pioneros del cómic: Monsieur Cryptogame & otras historias, en el que nos ofrece fragmentos de la obra de Töpffer, pero también de sus más destacados discípulos: Cham (1818-1879), Léonce Petit (1839-1884) y Gustave Doré (1832-1883). Si, el famoso ilustrador empezó haciendo cómics o histoires en estampes, como se llamaban en aquel entonces.

'Monsieur Cryptograme', de Töpffer

Hijo del pintor y caricaturista Wolfgang-Adam Töpffer, Rodolphe nació en Ginebra a comienzos de 1799. Su padre le inspiró el amor por la pintura y por los grabados de William Hogarth, que fue la principal inspiración para sus historietas. Rodolphe trabajó como profesor y, en 1824, montó un internado en el que acogería a estudiantes de toda Europa.

En 1827, en parte para entretener a sus alumnos, realizó Les Amours de M. Vieux-Bois (considerado por muchos el primer cómic de la historia), aunque no lo publicó hasta diez años después. Un año después publicaría Voyages et aventures du Docteur Festus, que recibió elogios del mismísimo Goethe. Esa calida acogida por parte del genio alemán fue lo que motivó a Töpffer a seguir experimentando con el nuevo lenguaje.

Para editar sus cómics, Töppffer utilizó un novedoso procedimiento litográfico, la autografía, que le permitía volcar sus dibujos directamente del papel a la piedra con un coste muy bajo. Así, en 1833 publicó la primera de sus historias: Monsieur Jabot, con una tirada de 800 ejemplares y para la que escogió un formato oblongo, el mismo que adoptaría casi cien años después, la tira cómica.

En la obra de Töpffer encontramos ya los elementos principales del cómic. Y su propio autor, aun cuando utiliza la equívoca fórmula histoires en estampes, aún cuando califica sus propios dibujos de garabatos, sinsentidos gráficos o pequeñas locuras, es consciente de haber creado una nueva forma de narración híbrida, una forma que romperá las fronteras del tiempo y del espacio.

Tan consciente será Töpffer de sus potencialidades, que llegará incluso a teorizar sobre el nuevo medio (su Essai de Physiognomonie bien puede considerarse el primer texto teórico sobre el arte del cómic). No es de extrañar pues que su obra despertara la admiración de personalidades de la modernidad y clarividencia de Goethe, Gautier, Jarry o Le Corbusier.

Lo único que Töpffer no usó fueron los bocadillos (o globos de diálogo), pero no porque no los conociese, ya que algunos de sus contemporáneos si los utilizaban, sino por propia elección.

En este libro podemos leer la última y, posiblemente, la mejor de las historias que realizaría Töpffer: Monsieur Cryptograme, que dibujó en 1830 y que publicaría en 1845 en un periódico por entregas. Una parodia del exotismo y del amor romántico (tan de boga en aquella época) protagonizadopor M. Cryptograme, un cazador de mariposas que huye de Elvira, su dominante prometida, a través de lugares tan dispares como el Mediterráneo o el Ártico. Algo que también une a la tira con los librod e viajes tan populares en esa épcoa. En su huída llegará a ser tragado por una ballena e incluso vendido como esclavo.

Queremos destacar que Vieux-Bois también se convirtió, en 1921, en uno de los primeros personajes del cine de animación, gracias a una película titulada Monsieur Vieux Bois et l'objet aimé, de los franceses Robert Lortac y Julia Cavé, lo que demuestra el éxito que alcanzó entre sus contemporáneos. Jean Cocteau y Pierre Loti también lo citan como una de sus influencias.