Un madrileño de 19 años lanza al espacio los primeros seis picosatélites españoles

En 2019, con tan solo 16 años, Julián Fernández, ya había lanzado con éxito su primer satélite. Ahora es el cofundador y CEO de FOSSA Systems, un proyecto que surgió hace tres años, con el lanzamiento del primer picosatélite español. Por aquel entonces, eran una asociación sin ánimo de lucro; ahora son una entidad comercial con un objetivo claro: democratizar el acceso a la conectividad y al espacio.



“La única diferencia es que antes se hacía desde un dormitorio en mi cuarto y ahora somos una empresa de diecisiete personas lanzando ochenta satélites" - ha declarado Julián Fernández a RTVE. Ese es el objetivo que persiguen, desplegar una constelación de ochenta satélites que comienza con el lanzamiento este jueves de los seis primeros. Viajan al espacio en un cohete de Space X, la compañía de Elon Musk, que, solo en esta misión, tiene previsto desplegar satélites de 29 compañías procedentes de 17 países distintos.

“3, 2, 1… In a few minutes the first 6 picosatellites of our constellation of 80, onboard a Falcon 9 spacecraft, will be deplyed. Follow every second of this historic moment on the following link and share this moment with us!https://t.co/3nq1rzHUd6“