Durante el confinamiento de 2020 Dalmaus Oliveras (Dalmaus) se hizo popular por dibujar los pequeños comercios de su barrio, para apoyarlos, y también por Misión: Quedarse en casa, un cuento descargable y coloreable que colgó en su web para entretener a los más pequeños y que tradujo a 7 idiomas.

Ahora que la “nueva normalidad” parece más cercana, Dalmaus (Barcelona, 1985) intenta devolvernos la sonrisa con A tomar por curro (Planeta Cómic), una colección de viñetas sobre el trabajo. “Es un cómic humorístico que recopila catástrofes cotidianas sobre una oficina cualquiera –nos cuenta-. Nada que cualquier currante no conozca: jefes sin escrúpulos, lunes, mails de prioridad urgente, horas extra...”

“Aparentemente –añade- es un libro de viñetas sobre el trabajo, pero en realidad trata principalmente de su antagonista, el tiempo libre. De alguna manera, el librito te invita a relativizar el trabajo. Al fin y al cabo, nunca es tan importante como lo que hay fuera de él”.

Un pequeño libro que nos sorprende por sus grandes ideas: “Tiene un formato muy libre. En él puedes encontrar viñetas que se resuelven en una página, pequeñas historias que se van resolviendo a lo largo del libro, una página de pegatinas para responder a un jefe, un pequeño cuento, un currículum cantado o incluso un ascenso incluido. Es algo que es bastante característico de la edición. Aun siendo un libro de papel es muy interactivo”.

“Un estilo minimalista en la forma, pero mordaz en el mensaje”

Destacar el estilo de Dalmaus, tan sencillo como eficaz: “Imagino que nace de poner más énfasis en las ideas que en el dibujo en sí. Me obsesiona bastante tratar de encontrar una manera sencilla y directa de contar las cosas”.

“Diría que es un estilo minimalista en la forma, pero mordaz en el mensaje –añade-. Miras un dibujo, y quizás sin darte cuenta, suavemente, recibes una bofetada en toda la cara. Eso me gusta y es lo que trato de buscar con este estilo”.

En cuanto a sus influencias, Dalmaus confiesa que: “Muchísimas. La verdad es que no sé qué me gusta más. Si hacer humor gráfico o leer humor gráfico. Me dejaré muchos nombres, pero ahí van algunos: Quino, Sempé, Perich, Cesc, Maco, Steinberg, Tute, Liniers, Jason, Francisco Olea, Dilbert, Gary Larsson, Bill Watterson... Y estoy seguro de que, de alguna manera, me ha influido el cine de Miyazaki y Toriyama”.