Cuando Jessica Requena tenía seis años tuvo un hermano muy especial, Sergio, que tenía los ojos achinados. Su madre le dijo que tenía una cosa llamada "síndrome de Down" que iba a provocar que todo le costase más que a los demás niños. Su respuesta fue: "Me da igual. Sergio es mi hermano y le querré siempre".

Así comienza el cómic Tranquila. La suerte de haber tenido un hermano con síndrome de down (Nuevo Nueve), del guionista Santi Selvi (Valencia, 1973) y el dibujante Gol (Miguel Gómez Andrea) (Madrid, 1960), que se han basado en la historia real de Jessica y Sergio para esta emocionante historia que nos anima a descubrir, sin perjuicios, el sorprendente mundo de las personas con síndrome de Down. Y que cuenta con la colaboración de la Fundación ONCE y Down España.

Santi Selvi (Mamut listo, Valentia, El universo) nos comenta por qué decidió hacer este cómic: "Jessica y yo fuimos compañeros de trabajo durante bastantes años en el colegio donde yo todavía trabajo. En todo ese tiempo, pude ver lo bonita, lo entrañable, lo especial que era la relación que ella tenía con su hermano. Pocos meses después de que Jessica hubiera cambiado de trabajo, Sergio falleció en un accidente en la montaña. Se montó una operación de búsqueda y cientos de personas, muchísimos amigos y conocidos de Jessica entre ellos, colaboramos en la búsqueda. Finalmente, tras varias horas, apareció el cadáver de Sergio. Las sensaciones que vivimos los que allí estuvimos fueron muy intensas. Se percibía, por una parte, la pena lógica por la pérdida de un ser querido, pero también un dolor extra por las circunstancias en que ocurrió el accidente. Además, a todo ello se juntaba el hecho de que Sergio tenía síndrome de Down. Puedo asegurar que esa búsqueda ha sido una de las experiencias que más me ha marcado en mis 47 años de vida".

Página de 'Tranquila'

Tanto le marcó la experiencia que Santi decidió celebrar la vida de Sergio: "Poco después, mi querida mujer (Inma) empezó a hacerme ver que la historia de Jessica y Sergio debía ser contada, y ella confiaba enormemente en mi sensibilidad y mi forma de abordar la escritura para hacer de esta historia algo muy bonito. Yo inicialmente le dije que no, y mantuve mi negativa varios meses, esencialmente por dos motivos: estaba muy ocupado con múltiples proyectos de mi vida (no solo como guionista, sino también en otras facetas) y me daba miedo no ser capaz de hacerlo como la historia merecía. Al final, el segundo motivo desapareció por el amor y apoyo incondicional que Inma me da en todas las facetas de mi vida, y el primer motivo… pues nada, hice hueco para poder abordar esta novela gráfica".

"Cinco meses después del fallecimiento de Sergio, llamé a Jessica para quedar con ella y hablar -continúa el guionista-. Inma también vino. Le planteamos la idea de hacer esta novela gráfica y, sorprendentemente, parece ser que Jessica también había tenido una idea similar. No tuvimos que convencerla, aceptó embarcarse en esto sin problemas".

"Jessica empezó a enviarme textos que me hablaban de su hermano Sergio: cómo era, qué cosas le gustaba hacer, cómo pensaba, qué frases típicas decía… Luego empezó a contarme momentos de su vida en común, a veces en plan anécdota, a veces siguiendo hilos temáticos (la comida, los viajes…) Este proceso le llevó a Jessica varios meses, meses en los que también me enviaba audios explicándome cosas más concretas. También hablábamos a menudo por teléfono (no vivimos en la misma ciudad)".

"La idea -añade Santi- era que ella me empapara de la esencia de Sergio hasta que yo entendiera perfectamente cómo era él, cómo se comportaba, por qué, qué dificultades había superado en la vida, etc. Este “relato” de Jessica estuvo completo a los seis meses de aquella primera conversación inicial. A partir de ahí, yo comencé a escribir guion y a buscar dibujante para el proyecto. Cuando hablé con Gol y le expliqué lo que quería hacer, noté que entendió perfectamente bien de qué se trataba, cuáles eran los puntos fuertes, dónde teníamos que poner especial atención (narrativa, sensibilidad…). Tanto el guion que yo iba escribiendo como las páginas que Gol iba entregando eran supervisadas por Jessica, que permanentemente estuvo implicada y atenta a que todo fuera haciéndose sin desviarse de la esencia de Sergio, lo que para ella era fundamental. La presencia y el talento de Gol han sido imprescindibles para que Tranquila se haya convertido en lo que habéis podido comprobar.

Página de 'Tranquila'

La vida de Sergio vista a través de los ojos de Jessica Santi Nos comenta cómo enfocó el cómic: "Yo no tuve la suerte de conocer a Sergio, no sé bien cómo era. Ahora bien: tengo muy claro cómo era Sergio a través de los ojos de Jessica. Yo de hecho utilizaba esta frase como pitch de la novela gráfica: “la vida de Sergio vista a través de los ojos de Jessica”. La relación de los dos hermanos era como se ve en Tranquila: mágica, súper estrecha, cercana, de amor y admiración mutuos. No es que nos hayamos centrado en las cosas positivas, es que todo era positivo. Incluso las cosas que a priori podían entenderse como negativas les servían para aprender de ellas, para extraer enseñanzas y aprendizaje. Sin duda, tener un hermano con síndrome de Down hace que la vida sea de todo menos aburrida. Yo creo que ese cromosoma de más aporta también un extra de alegría, de pasión por la vida, de emoción… Al menos, así lo he vivido mientras escribía la novela gráfica". Santi nos comenta cómo ve a los dos protagonistas, empezando por jessica, que hizo la carrera de Educación Especial para ayudar a gente como su hermano: "Jessica es una mujer con carácter, de raza, que sabe lo que quiere y lucha por ello. Quizá estas cualidades las ha ido adquiriendo por el hecho de tener un hermano con síndrome de Down, no sería descabellado pensarlo. También es muy paciente, y esta cualidad sin duda la ha potenciado viviendo con Sergio. No olvidemos la palabra clave de Sergio: “tranquila”. Jessica suele decir que su relación con su hermano le ha enseñado muchas cosas, entre ellas que los objetivos se pueden cumplir, que a veces simplemente tenemos que darnos más tiempo para llegar a donde queremos llegar, pero que con esfuerzo llegaremos al final. Un ejemplo que ella usa es cuando Sergio aprendió a montar en bicicleta con 24 años, después de ver que tanto ella como su marido Raúl iban en bici a menudo y disfrutaban. Él quiso experimentar ese disfrute y para ello tuvo que aprender a montar en bici, a una edad que mucha gente consideraría que ya es muy difícil. Pues bien, con la ayuda de Raúl y la tenacidad y obcecación de Sergio, lo consiguió". "Para saber cómo era Sergio y qué cosas le hacían feliz, recomiendo leer Tranquila -añade el guionista-. He intentado retratarlos a ambos y a su relación a través del amor y el cariño que obviamente se profesaban. Desde esa óptica me siento cómodo escribiendo, las cosas me fluyen y creo que no me queda del todo mal". Página de 'Tranquila'

¿Cómo nos relacionamos con alguien con síndrome de Down? Este cómic también nos da algunas valiosas pistas para relacionarnos con personas que tengan síndrome de down. "Ya digo que no tengo en mi entorno a nadie con síndrome de Down -asegura Santi-. No soy quien para decir qué hacemos bien o mal con ellos. En una escena de la novela gráfica, Jessica le dice a su entonces novio Raúl cómo tiene que comportarse con Sergio cuando lo conozca personalmente: “trátalo como uno más de la familia, no dejes que sea siempre el protagonista de todo. Somos una familia y todos somos importantes. No dejes que se exceda con besos y abrazos, solo los justos y necesarios. Es uno más y tiene que entender dónde están los límites. Todo lo que le debas decir, se lo dices, siempre desde el cariño. No te calles cosas con él, no es un niño pequeño. Las cosas muy claras para que no se confunda.” Me pareció, al escribir esa escena, un puñado de consejos muy interesantes para abordar la relación con una persona con síndrome de Down". Página de 'Tranquila'

Dibujando 'Tranquila' Aunque Gol escriba guiones para otros dibujantes no es normal que el dibuje los de otros escritores. por eso le preguntamos que le decidió a coger este proyecto: "La historia me llegó en un momento muy particular. Para empezar toda mi producción comiquera ha sido hecha con mis guiones, o bien dibujados por mí o por otros dibujantes como Pedro Camello. Santi se puso en contacto conmigo y me ofreció dibujar el guión. Ya me había propuesto otro en el pasado que no salió por causas ajenas a nosotros. Lo medité, lo consulté con mi mujer. Estaba pensando embarcarme en otro de mis cómics históricos con guión y dibujo mío pero la propuesta de Santi me descuadró. El guión de Tranquila se salía de mi trabajo habitual y además… ¿dibujar el guión de otro?" "Finalmente -añade el dibujante- me decidí a aceptarlo por salir de mi terreno conocido y entrar en una historia emocional, ajena totalmente a mí, dejándome guiar por otro guionista. Obviamente el guión de Santi me pareció bueno, bien estructurado y con una historia interesante de claro carácter social. Este último punto es importante en mi trabajo. Desconfío de las veleidades autorales y me siento más tranquilo dibujando historias que creo pueden tener utilidad en nuestra sociedad. Bien contando nuestro pasado histórico o, como en este caso, enseñándonos a tratar a las personas con síndrome de Down. Luego, al seguir fielmente el guión de Santi, pude centrarme exclusivamente en los aspectos gráficos". "¿Qué he aprendido? Pues a nivel humano, mucho, al pasar un año de mi vida compartiendo mi tiempo con Jessica y Sergio y a nivel profesional, mucho también. Liberarme de la presión del guion me ha permitido desarrollar más libremente mi dibujo" -concluye Gol-. Página de 'Tranquila'

"Me habría encantado comerme unas pizzas con Sergio" En cuanto al retrato que han hecho de los protagonistas, Gol nos comenta que: "El retrato psíquico es cosa de Jessica y Santi. Pienso que Jessica se ha entregado en la historia y nos ha mostrado la profundidad de su amor por su hermano y como este amor la ha determinado totalmente haciéndola ser quien es ella hoy en día. Según ella misma afirma la relación con su hermano ha sido esencial para ella. Seguramente habría sido otra persona (¿mejor, peor?) si no hubiese tenido a Sergio. De Sergio solo puedo decir que me habría encantado conocerle y comerme unas pizzas con él en su pizzería favorita". "El retrato físico es que el que me permiten mis limitadas facultades como dibujante -añade Gol-. He intentado que ambos resulten entrañables y amables, en relación con el guión blanco y emotivo que ha escrito Santi, al alcance de todos los públicos. Este último aspecto también me agrada especialmente, hacer historias para todas y todos". Página de 'Tranquila'

"No quería ahogarme en los detalles" Conocemos a Gol por sus cómics historicos, pero confiesa que este es muy diferente: "Normalmente todo mi trabajo en los cómics históricos se apoya en una ingente documentación por razones obvias. Me gusta documentarme, disfruto con ello. Pero, como ya he dicho, Tranquila es otra cosa en mi carrera. No quería ahogarme en los detalles, entrar en la obsesión de reproducir fielmente los ambientes, los familiares. No, no me apetecía eso. Quería dibujar con libertad centrándome en el ritmo narrativo, en la transmisión de las emociones. Así que le dije a Santi que yo no soy retratista y que iba a dibujar a los personajes a mi manera sin pretender acercarme a sus fisonomía reales. De acuerdo con este criterio, Santi me pasó unas pocas fotos para entrar en materia". "He de aclarar -añade el dibujante- que en todo el proceso de realización del cómic solo he tratado con Santi, a Jessica no la conozco personalmente y solo una vez, acabada la novela gráfica, nos conocimos telemáticamente. Sí que recurrí a la documentación gráfica para los sitios reales como el Euro Disney o el estadio del Villarreal C.F. También en la última secuencia de la boda sí que me apoyé para dibujarla en un video". En cuanto al estilo del cómic, Gol asegura que: "Bueno, yo soy un claro admirador de Hergé y por tanto de la línea clara franco belga. No tengo muchas opciones de buscar estilos, dibujo como puedo e intento mejorar día a día por esa línea. Un amigo definió mi estilo como “redondo y asequible” y creo que esas fueron las cualidades que empujaron a Santi a llamarme para que dibujase su guión. Él dice que mi estilo va muy bien para el costumbrismo y las historias emocionales. Supongo que tiene razón". En cuanto al color, Gol nos hace una curiosa confesión: "Mi apuesta específica por el estilo del dibujo fue utilizar el bitono en azul. Santi lo quería a color, aunque creo que ahora está contento con el resultado. Tengo que confesar que yo soy daltónico, aunque coloreo cómics. Al entrar en este proyecto no teníamos ni editor ni compromiso alguno con nadie más allá de Jessica y nosotros mismos. Como he explicado me apetecía dibujar este cómic sin presiones, con libertad, haciendo literalmente lo que me diera la gana. Y llevaba años queriendo probar el bitono para salirme de la esclavitud del color. Esta me pareció una buena oportunidad para experimentar y creo que ha quedado bien". "Mi mujer, Lola Aragón, colorista de mis comics, también me ayudó con el bitono en Tranquila. Vamos, que se hizo ella la mayoría de las páginas" -concluye Gol-. Página de 'Tranquila'

¿Sirve el cómic para aprender matemáticas? Como profesor, Santi lleva años introduciendo el cómic en las aulas: "Sí, llevo tiempo defendiendo el cómic como herramienta educativa. Lo hago también desde mi perspectiva de profesor de matemáticas de secundaria que intenta usar el cómic para enseñar matemáticas y astronomía. Me estoy refiriendo a dos series de álbumes didácticos como Mamut Listo, con el artista Zarzo, en la editorial Bang Ediciones; y también a la serie El Universo, con el artista Luis Morocho, para Nou Editorial". "Este Tranquila -continúa- es mi segunda novela gráfica después de ¿Y ahora, qué?, que coescribí junto a mi mujer Inma en colaboración con los artistas Zarzo y Miguel Delicado. Esta primera novela gráfica abordaba, a través de la vida de mi querido suegro Pedro, lo que Paco Roca cataloga en el prólogo como “la vejez activa”. Es decir, aquellas personas mayores que no se resignan a pasar sus últimos años en un sillón viendo la televisión. Pedro no era de esos, desde luego: era un hombre con mucha vitalidad, con esa gracia andaluza tan característica, que tenía en su barrio una palabra para todas las personas con las que se cruzaba. Pedro quería correr en el circuito de carreras populares de Valencia, y lo hizo a pesar de las (lógicas) reticencias iniciales de su familia. Pedro quería bailar sevillanas, una de sus mayores aficiones, y todos los años era el más bailongo en los tablaos de la feria de abril que se montaba en el río de Valencia (el río es un parque de ocio). Pedro era un ejemplo de esa vejez activa que tanto nos puede hacer reflexionar sobre la mal llamada tercera edad". "Considero -añade Santi- que tanto mis proyectos eminentemente didácticos (las colecciones Mamut Listo y El Universo) como mis novelas gráficas tienen una vertiente didáctica, y eso tiene que ver con mi forma de ser, con la forma que tengo de explicarme a mí mismo el mundo. Con Tranquila he aprendido muchas cosas, me he tenido que ubicar mentalmente en lugares donde nunca había estado. He visto cómo se debe relacionar alguien con una persona con síndrome de Down. El lector de esta novela gráfica supongo que aprenderá este mismo tipo de cosas, recorrerá un camino similar al que he recorrido yo en el proceso de escritura". Portada de 'Tranquila'