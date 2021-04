En los 80 un joven llamado Frank Miller cambió para siempre a Batman y Daredevil, hasta el punto de que todavía hoy, casi 40 años después, las suyas se siguen considerando las mejores versiones de ambos personajes. Y después nos maravillaría con Sin City o 300. Pero también creó cosas tan patéticas como una versión fascista y racista de Batman (Holly terror) o la cutrepelícula The Spirit. ¿Cómo es posible que un autor sea capaz de lo mejor y de lo peor? Esa es la pregunta que José Joaquín Rodríguez (King Kirby, La explosión Marvel) intenta responder en el libro Frank Miller. Honor y furia (Dolmen)

José Joaquín nos comenta por qué ha querido escribir este libro sobre uno de los mitos del cómic: "Durante mi adolescencia, la obra de Miller fue clave para mantenerme ligado a los cómics: sus etapas en Daredevil y Batman iban más allá de la pelea de buenos contra malos, profundizando en muchos temas maduros que no era habitual ver en las viñetas. E igual que me marcó a mí como lector, también marcó a muchas personas que luego trabajaron en el mundo del cómic. Algunos autores copiaron simplemente sus aspectos superficiales (la violencia, los ninjas, la femme fatale), pero otros muchos fueron más allá y se inspiraron en su trabajo para contar historias más maduras, con escalas de grises, consiguiendo un mayor realismo y una profundidad que nada tiene que envidiar al cine o la televisión".

Portada de 'Born Again' y 'Elektra lives again'

En los 80 y los 90 Miller fue una de las mayores estrellas del cómic mundial, pero después la calidad de sus obras cayó en picado debido a sus problemas personales: "La influencia de Miller en el cómic ha sido enorme, pero en los últimos veinte años sus trabajos han sido más irregulares y ha recibido fuertes críticas, que en muchos casos creo que llevan razón. El autor nos despierta sentimientos encontrados, y quise hacer este libro para analizar tanto los aspectos positivos como los negativos de su carrera".

"Por eso -añade-, aunque hablo de sus grandes etapas y sus mayores logros, también indico la pérdida de calidad narrativa de los últimos años y el discurso machista, islamófobo y militarismo de algunas de sus obras, que relaciono con los diversos problemas psicológicos y de adicción que ha sufrido. La idea no es hacer leña del árbol caído, sino entender qué hay tras cada una de las obras de Miller".

¿Las versiones definitivas de Batman y Daredevil?

Cuando Frank Miller llegó, como dibujante novato, a Daredevil la colección era bimensual y estaba a punto de desaparecer. Por lo que le dejaron encargarse también del guion y en poco tiempo la serie se convirtió en uno de los éxitos de Marvel, lo que abrió a Miller las puertas de otros peronajes como Batman, al que también cambió con series como Batman. The Dark Knight Returns (Batman. El Regreso del caballero Oscuro) o Batman: año Uno. Posiblemente su etapa más recordada por los aficionados.

"La influencia que tanto del Daredevil como el Batman de Miller es enorme y llega hasta nuestros días -asegura José Joaquín-, por lo que no es extraño que haya una parte de la afición que considere que son las versiones definitivas. A mí no me gusta ese término porque creo que siempre hay lugar para nuevas interpretaciones y revisiones, sobre todo a medida que la sociedad cambia y la edad del público varía, pero es indudable que el autor dejó su sello en ambos personajes, algo que incluso se nota en las películas y series de Daredevil y Batman que hemos visto en los últimos años".

Batman. The Dark Knight Returns

Una de las claves de ese éxito fue incluir la serie negra en los superhéroes y también temas más adultos, algo que Miller le debe a su admirado Will Eisner (The Spirit), pero también le influyeron otros de los más grandes. "La influencia de Will Eisner es enorme a la hora de plantear temas adultos y narrar en imágenes -asegura José Luis-. No obstante, su estilo recuerda más al de Steve Ditko, que también fue una gran influencia, y la intensidad de sus escenas de acción coge mucho de su amado Jack Kirby. También hay una influencia muy grande de los dibujantes de las historias de crímenes de los años cincuenta de EC. Además, el propio Miller reconoce la importancia que tuvieron en su forma de contar historias los consejos recibidos en su día por Neal Adams, Jim Shooter, Mary Jo Duffy y Denny O’Neil".

"Creo que el peso de estas influencias va notándose en la forma en que evoluciona: al principio, Eisner, Ditko y Kirby son la influencia más notoria, pero el peso de los autores de EC se va volviendo más evidente a medida que avanza su carrera, sobre todo con Sin City" -añade el autor-.