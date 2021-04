Mucho antes de que los norteamericanos descubriesen a Almodóvar, Banderas o Penélope Cruz, algunos españoles ya triunfaron en el Hollywood de los años 20, 30 y 40 del Siglo XX, como el director y guionista Edgar Neville. Incluso Concha Piquer protagonizó la primera película sonora en español en 1923 (cuatro años antes del estreno de El cantante de jazz). Ahora el guionista L'Avi (Lluis Recasens) y el dibujante Siscu Bellido recrean ese Hollywood de la edad de oro en La sonrisa de Greta (Panini), un fantástico retrato de la época en el que no podía faltar la Guerra Civil española.

"La Sonrisa de Greta, nace de un popurrí de ideas -nos cuenta L'Avi-. Yo tengo la costumbre de guardar noticias históricas y curiosas, que por sí solas no sirven para desarrollar un argumento largo, hasta el día que aparece una buena idea como tronco para desarrollar un cómic y entonces echo mano de este material guardado y lo combino para hacer un guion extenso".

"Con la Sonrisa pasó eso -continúa-, junté varios temas que tenia guardados, y, sobre todo, uno que siempre me tuvo cautivado y era, el misterio enigmático de la Garbo, con su rictus imperturbable y que sólo rio en Ninotchka (Ernst Lubitsch, 1939). En un principio pensé titular la novela gráfica La risa de Greta, pero a medio escribir el guion me vino a la mente la Mona Lisa y su sonrisa enigmática y fue cuando cambié el titulo por el definitivo La Sonrisa de Greta".

La historia está ambientada en esos años en los que Hollywood era conocido como la fábrica de sueños, pero también como "la Moderna Babilonia" por las fiestas, la libertad sexual y los excesos de todo tipo. Dos extremos que están presentes en este cómic. "Los estudios -nos cuenta Siscu- sabían que al público le encantaban las estrellas ¡y nadie como ellos para fabricarlas! En esos primeros años del cine sonoro hay muchos cambios en la forma de hacer; viejas glorias que no dieron la talla por acento, dicción o tono de voz se mezclaban con nuevas que sí podían hacerlo".

"Todo el mundo estaba pendiente de las estrellas de la gran pantalla, el cine era un medio maravilloso para dejar volar la imaginación, los sueños. Y Hollywood vendía sueños. En este cóctel hay, entre otras cosas, el final de los locos años 20, las ganas de vivir sin freno del período entreguerras y proyectar una imagen de éxito social y económico de sus estrellas. Sí, era tan loco o más" -concluye el dibujante-.

Secundarios históricos de lujo

Aparte del protagonista y de Greta Garbo, en el cómic nos encontramos a un montón de estrellas de la época, desde el mencionado Edgar Neville a Bela Lugosi, Enrique Jardiel Poncela... y grandes secundarios: "Hay personajes que bien valdrían un álbum entero para explicar sus vidas -asegura Siscu-. Le tomé cariño a Esteban y a Sidru, que sale bien poco. Pero por encima de todos ellos: Telesforo, el Zambo. Me da en la nariz que tiene un pasado interesante, ¿cómo vivió la revolución, de dónde vino, cuándo murió?. A veces te cruzas con un personaje y le quieres conocer. Le pedí a l’Avi si podía escribir la historia de Zambo durante la revolución mexicana para saber más de él".

Esteban es el mejor amigo del protagonista, con el que comparte sus primeros pasos en el teatro y dónde ambos conocen a Margarita Xirgu (1888-1969), la gran estrella teatral de la época. Y si Gabriel está fascinado por Greta garbo, para Esteban la más grande es 'la Xirgu'. "Lo que quería es poner de manifiesto -asegura L'Avi- es el enfrentamiento amistoso entre el protagonista y su amigo. El amigo del protagonista defiende el teatro como un espectáculo único, ya que no hay ninguna función igual; y una de las grandes damas del teatro fue la Xirgu, que a pesar de que hizo alguna película, nunca le interesó el cine y siempre defendió el teatro. Todo esto en contrapunto al protagonista que es admirador de la Garbo y el cine, a pesar de que Greta no hizo teatro".

Siscu Bellido se ha enfrentado al reto de convertir en personajes de cómic a todas esas celebridades: "Siempre es complicado dibujar personas reales que además están en la memoria colectiva de todos nosotros. Otros quizá no tanto, Como Jardiel o Neville, a los que me he podido llevar un poco más a mi terreno y hacer de ellos personajes. Eso no iba a funcionar con la Garbo, por suerte, aunque ella está presente de principio a fin, L’Avi, el guionista, no me la ha hecho dibujar más que unas pocas veces. Neville era todo un personaje; y también me hubiese gustado dibujar un poco más a Mercedes de Acosta, la novia de Greta".