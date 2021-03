Inspirándose en un episodio real, el escritor, guionista y director David Muñoz (Madrid, 1968) y el dibujante Andrés G. Leiva (Córdoba, 1969) narran la historia de un niño francotirador en el Madrid de 1938, y de los soldados republicanos encargados de detenerlo, en el cómic 15 (Astiberri). Una apasionante historia que les sirve para retratar la crueldad y lo absurdo de cualquier conflicto bélico y cómo las situaciones extremas pueden llevarnos a perder nuestra humanidad.

David Muñoz (Sordo, La valla, El barco) nos comenta como surgió la idea para este cómic: "15 está basado en un hecho real. Buscando información sobre los francotiradores franquistas que actuaban en Madrid durante la Guerra Civil Española para otro proyecto que aún no he escrito, encontré una web en la que se contaban varias historias reales, y una de ellas era la de un chaval de diecitantos años que se había atrincherado en un edificio después de liarse a tiros con varios milicianos. Aunque no se daban más datos sobre lo que había pasado, pensé que podía ser interesante usarlo como punto de partida para escribir un guion. Durante un tiempo, pensé que el chico debía ser el protagonista de la historia, pero después me di cuenta de que era más interesante que lo fuera el miliciano que se tiene que encargar de capturarlo".

Un interesante proyecto que enseguida captó la atención de Andrés G. Leiva (Historia de Iván, El misterio de Electra / horrible hórreo, Serie B, Uno de esos días): "En un principio David me mandó el enlace de la noticia, que sólo eran cuantas líneas. Ya me parecía que había potencial en ello, pero no sabía exactamente qué es lo que quería contar con ella. Más tarde me explicó el enfoque que tenía pensado darle, me convenció y me mandó una primera sinopsis muy breve. Lo que más me gustó fue la posibilidad que teníamos de utilizar un relato de un hecho en concreto, pero con un dilema universal".

Página de '15'

Un Madrid destrozado y sitiado por el hambre El cómic está ambientado en 1938, en el Madrid republicano asediado por los sublevados y por el hambre. Una noche un francotirador abate a dos milicianos. El capitán Matías y sus hombres llegan para detenerlo pero descubren que el asesino es Alejandro, un chaval de 15 años empeñado en vengar la muerte de su hermano falangista. Algunos soldados quieren matarlo sin piedad, pero el capitán intenta darle una oportunidad. Aunque el chaval no parece dispuesto a rendirse. "La historia ocurre durante el último año de la guerra -asegura David-. Por entonces, en Madrid había mucho miedo y mucha hambre. Escaseaba la comida y la ciudad estaba siendo bombardeada todos los días. Como se explica muy bien en el proyecto “Madrid Bombardeado” de los profesores Enrique Bordes y Luis de Sobrón, "En Madrid se bombardea una gran población de forma sistemática y moderna por primera vez en la historia" y "fue el escenario en el que la Legión Cóndor de Hitler y la Aviazione Legionaria de Mussolini ensayaron el armamento y las tácticas que, apenas unos meses después, acabada la contienda en nuestro país, emplearían a una escala aún mayor en otras poblaciones de Europa". "Como bien cuenta la primera página es un Madrid sitiado y muy tocado por la guerra -añade David-. Durante el proceso de documentación he visto fotos increíbles de calles de la capital totalmente destrozadas. Yo creo que hay un personaje en la historia que personifica la ciudad o, más bien, el pueblo madrileño. Es ese perro encanijado por la hambruna y abandonado a un destino muy oscuro". "Pero, vamos, en la novela gráfica más que retratar Madrid, retratamos una plaza, un único espacio, que podía ser cualquier plaza o barrio bombardeado de la ciudad. De hecho, una de las primeras decisiones que tomé con respecto al dibujo fue construir una maqueta de ese espacio concreto para facilitar cuestiones de dibujo" -añade el dibujante-. Página de '15'

"Había, y sigue habiendo, muchas Españas" David confiesa que no comulga mucho con el tópico de las dos Españas: "Hubo lucha fratricida, claro está, pero no fue resultado de ningún odio irracional sino de una guerra producto de una sublevación militar contra un gobierno elegido legalmente. Por supuesto, una vez empieza la guerra, se cometen atrocidades en ambos bandos". "Pero lo que hay que hacer con las guerras es no empezarlas -añade el guionista-. No comparto esa visión fatalista que sostiene que lo que ocurrió fue poco menos que inevitable dado como somos los españoles. Ni siquiera tengo muy claro que hubiera "dos Españas". En realidad, había, y sigue habiendo, muchas Españas. Tanto entre los republicanos, cuya desunión fue una de las causas de su derrota, como entre quienes apoyaron a los sublevados, muchos de los cuales llegaron ingenuamente a pensar -como Unamuno-, que lo que deseaban los golpistas era restaurar el orden en la República". Página de '15'

Los protagonistas En cuanto a los protagonistas, David nos comenta cómo son los dos milicianos más destacados de la trama: "Matías es un idealista, un buen hombre que cree que puede seguir siéndolo incluso en mitad de una guerra. Y en un contexto así, no solo es que no puedas hacer lo correcto, es que únicamente puedes elegir entre una opción mala y otra peor. Eso, a veces, le lleva a quedarse paralizado al no saber qué camino tomar. Severo es todo lo contrario. Es un hombre de acción que no se piensa mucho las cosas, un cínico que hace tiempo que ha dejado de cuestionarse la moralidad de sus acciones y solo piensa en sobrevivir un día más". "Por su parte -continúa el guionista-, Alejandro es el francotirador, un chaval empeñado en vengar la muerte de su hermano, que ha sido fusilado por falangista. Y, mientras que Matías ve en Alejandro a un adolescente cegado por el odio al que quiere dar la oportunidad de entregarse y sobrevivir, Severo solo ve a otro fascista al que está deseando pegar cuatro tiros. El conflicto entre Matías y Severo respecto a qué hacer con Alejandro es lo que conduce la historia". Página de '15'

Una estupenda documentación Quiénes conozcan el trabajo de David Muñoz (por ejemplo en Sordo) sabrán su interés por la documentación, que aquí vuelve a ser fundamental para dar credibilidad hasta a los más ínfimos detalles: "Siempre me ha interesado mucho la Guerra Civil Española y llevo años leyendo sobre ella, viendo documentales, etc. En el caso de este guion, me ayudó mucho a escribir los diálogos leer novelas como La llama de Arturo Barea (para mí, la mejor que se ha escrito sobre la guerra) o la obra de teatro de Fernando Fernán Gómez Las bicicletas son para el verano, que a mí me parece magistral. Sobre todo, me preocupaba mucho que los personajes hablaran cómo se hablaba realmente en la época". Andrés G. Leiva también trabajó mucho la documentación: "Sobre todo vi muchas películas y varios documentales (como, por ejemplo, Morir en Madrid de Frédéric Rossif). A veces en esas películas descubres detalles que te llaman la atención y sirven de base al proyecto. Puede ser desde una habitación o una escalera que cuadra con la de la historia hasta el vestuario y rictus de un personaje en concreto". "También indagué mucho por la web en busca de fotos de la época -añade el dibujante-. Además, dos amigos me prestaron libros sobre la guerra civil que me parecieron fundamentales, sobre todo una colección de "El País" que tenía unas reproducciones espléndidas". Y siempre están los tebeos. Me interesa mucho ver cómo se reproduce una época o una situación en la que estás trabajando. Así que leí muchos tebeos relacionados con el tema. Ya tenía en casa algunos, pero de las nuevas adquisiciones, ¡me gustó mucho el Dr. Uriel de Sento!" -concluye Andrés-. Página de '15'

¿Habrá adaptación cinematográfica? Como ya pasó con sordo, la novela gráfica de Muñoz y el dibujante Rayco Pulido, 15 podría ser adaptada al cine. "Nunca escribo cómics pensando que puedan ser adaptados a otros medios -asegura David-. Si eso ocurre, pues bienvenido sea, sobre todo si el resultado es bueno y sirve para que haya más gente que se interese por el cómic. Pero cuando hago cómics mi objetivo es únicamente hacer el mejor cómic posible. Nuestra versión de la historia es esta, luego otras, si las hay, serán ya de sus guionistas y sus directores". "En el caso de 15, es verdad que hay cierto interés para llevarla al cine -confiesa-. De hecho, hemos sido seleccionados para Rodando páginas, dónde voy a presentar la novela gráfica delante de productores audiovisuales. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Ahora que lo pienso, en realidad, si me tocara adaptarme a mí mismo, casi me haría más ilusión escribir una obra de teatro que una película, más que nada porque es un medio en el que no he hecho nada más allá de algún microteatro. Aunque si te digo la verdad, hasta que no me lo comentó mi pareja, y luego leyendo el texto de Alfonso Zapico (que ha escrito el prólogo del cómic), no había caído en que al tener pocos escenarios podía ser una historia con una posible adaptación al teatro". Página de '15'