'Vida rana', un cómic que nos enseña a disfrutar de las pequeñas cosas

Roberto Massó (Cáceres, 1987) es uno de los autores jóvenes más destacados del cómic español actual por su búsqueda de nuevos caminos estilísticos y narrativos, que nos ha dejado obras tan sorprendentes como Medieval Rangers (2014), Una charca en la orilla del fin del mundo (2019), El ruido secreto (2017) o Cadencia (2019). En su nuevo cómic, Vida rana (Apa-Apa Cómics) nos sorprende con la historia de un hombre convertido en rana y obligado a sobrevivir en el pantano. Si, es tan original y divertido como suena, pero también nos hace reflexionar sobre nosotros mismos y sobre lo que nos hace humanos.

"La primera idea vino de mi pareja -asegura Roberto-, me dijo algo así como: “tienes que hacer algo con una rana y una charca” y me gustó mucho la idea. En un principio me propuse hablar sobre aceptarse a uno mismo, aunque luego fue derivando en muchos más temas".

Pero... ¿Hacer este cómic le ha ayudado adescubrir el sentido de la vida para humanos y ranas? "Me parece imposible averiguar el sentido de la vida tanto para ranas como para humanos -confiesa-, creo que solo nos queda tratar de disfrutar de las pequeñas cosas".

Páginas de 'Vida rana'

Un profesor de secundaria que se convierte en rana Olvidaos de príncipes encantados porque el que se convierte en rana es Emilio, un profesor que viajará por la charca buscando ayuda para volver a ser humano. Mientras intenta escapar de su estado descubrirá que ser rana no es tan malo y conocerá un mundo fascinante (que siempre ha estado ahí pero que nunca ha visto), habitado por criaturas asombrosas. Y a disfrutar de cosas tan maravillosas como del calorcillo de los rayos del sol. "El Emilo humano -nos cuenta Roberto- es un profesor de secundaria un poco perdido en la vida que conecta perfectamente con el Emilio rana igual de perdido en esa nueva realidad que le ha tocado vivir en la charca". Una rana que lo que más echa de menos de ser humano es el café y que, según su autor, no tiene nada de autobiográfico: "Cualquier parecido conmigo es por exageración. ¡Además, me gusta el café, pero no tanto como a Emilio!" Página de 'Vida rana'

Un cuento-fábula psicodélico Es imposible no enamorarse de los protagonistas del tebeo que Roberto define como "Un cómic con espíritu de cuento-fábula psicodélica y creo que, aunque no lo parezca, bastante costumbrista". En su camino, Emilio se cruzará con otras criaturas que le ayudarán a descubrirse a sí mismo "Hay un poco de todo: un caracol, un sapo, unos cisnes, un mago y muchos bichos… todos a su manera van ayudando a Emilio en su travesía por la charca y quizás a entender que le está pasando". Página de 'Vida rana'