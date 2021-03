La carrera de Coque Malla ha pasado por toda clase de altibajos desde sus inicios, a mediados de los 80. Éxito arrollador con los primeros discos de Los Ronaldos; la madurez de la banda a principios de los 90 que, sin embargo, no se vio correspondida por una acogida masiva por el público; vuelta a empezar en solitario; y, finalmente, un reconocimiento generalizado con sus últimos trabajos, con la guinda que supuso el Goya a la Mejor canción que logró con "Este es el momento", de la película Campeones.

Una trayectoria con muchos recovecos que analizar, tarea en la que se ha empeñado la periodista especializada Arancha Moreno y cuyo resultado es el libro Coque Malla: sueños, gigantes y astronautas (Ediciones Efe Eme, 264 páginas, 23€), que acaba de ver la luz y que se presenta como un repaso esencial en la obra del artista madrileño, que está a punto de estrenar su nuevo disco, ¿Revolución?

El libro se articula en 36 capítulos, cada uno de los cuales lleva el título de una canción de Malla, tanto de su época en Los Ronaldos como en solitario. Este esquema sirve a la autora para profundizar no solo en los detalles que rodearon al nacimiento de cada uno de los temas elegidos sino también las circunstancias que atravesaba el músico en ese momento en su vida artística -y a veces personal-. Un relato que se completa con numerosos testimonios de músicos y colaboradores en cada una de las etapas.

La idea de realizar este libro surgió mientras la autora preparaba un artículo para el número 17 de Cuadernos Efe Eme, publicación de la que es coordinadora. Arancha Moreno, por razones generacionales, no había vivido la etapa de esplendor de Los Ronaldos pero sí fue testigo de su concierto de reunión en la sala El Sol de Madrid en noviembre de 2004.

"A partir de ahí he seguido con mucho interés la carrera de Coque Malla en solitario pero realmente sabía muy poco de cómo había llegado hasta aquí", asegura la escritora a RTVE.es.

Una historia de principio a fin

Al reconstruir la trayectoria de Los Ronaldos sintió que no quería quedarse "a medio camino, sino recorrer la historia de Coque Malla de principio a fin. Empezar por aquel día que se subió a un coche para dar su primer concierto, en enero de 1986, y terminar el recorrido justo ahora, cuando está firmando los mejores discos de su carrera", afirma.

Portada de 'Coque Malla: sueños, gigantes y astronautas' EFE EME

Así comenzó una larga serie de entrevistas con el cantante y compositor que se ha prolongado durante varios meses y que han dado como fruto un relato sincero y documentado, que permite conocer las distintas facetas de un artista que lo ha sido casi desde la cuna, tanto por la profesión de sus padres -Gerardo Malla y Amparo Valle, ambos actores- como por su pasión por la música.

El libro nos descubre esos primeros años frenéticos de Los Ronaldos, marcados por bandas como los Rolling Stones, David Bowie o Velvet Underground y cómo las influencias soul y funk se fueron abriendo paso en la música del cuarteto a lo largo del tiempo.

También la ruptura de la banda, amistosa pero inevitable, y los duros inicios de Coque Malla en solitario, con Soy un astronauta más (1999), que supuso un fracaso para los cánones de ventas de la época pero que fue la primera piedra sobre la que construir su presente, en el que goza del reconocimiento del público y de buena parte de sus compañeros de profesión.

Muchos de ellos prestan su voz en el libro, desde sus excompañeros de Los Ronaldos, pasando por amigos como Iván Ferreiro, Leiva, Christina Rosenvinge o Dani Martín hasta colaboradores como el productor José Nortes o su hermano Miguel Malla, una de las personas más influyentes en su carrera.

"Cada uno tiene su propia visión de la historia, que muchas veces complementa a la de Coque y aporta un ángulo nuevo a la narración", cuenta Arancha Moreno.

Otro de sus colegas músicos, Enrique Bunbury, es el encargado de escribir el epílogo del libro, en el que desvela que Coque Malla invitó al artista maño a participar en su disco en directo, Irrepetible, pero no pudo ser por cuestiones de agenda. "Hubiera cantado lo que fuera, si no me llega a pillar con el pie cambiado y a miles de kilómetros de distancia", escribe Bunbury.