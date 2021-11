“Es un homenaje a la riqueza cultural mexicana”. Esta es la esperada respuesta de Wes Gordon, director creativo de la casa Carolina Herrera, a la acusación de apropiación cultural lanzada por el gobierno mexicano después de ver la colección Resort 2020 lanzada ahora. Un trabajo inspirado, según dice la firma en un comunicado, “en unas alegres y coloridas vacaciones latinas, el amanecer de Tulum, las olas en José Ignacio, el bailar en Buenos Aires o los colores de Cartagena”. Y Gordon reconoce que la presencia de México es indiscutible en esta colección. “Es algo que salta a la vista y es algo que en todo momento quise dejar latente como una muestra de mi amor por este país y por el trabajo tan increíble que he visto hacer allí".

Mary López muestra sus sarapes en Saltillo, en Coahuila (México). EFE

La secretaria de cultura mexicana, Alejandra Frausto, dice que el Gobierno no ha recibo respuesta a la carta que ella envió y dice a a Gordon que "el mayor homenaje que se le puede hacer a una cultura es tomarla en cuenta". Sobre una posible demanda, dice que primero esperarán la respuesta y después se explorarán "acciones y herramientas de la mano de las comunidades afectadas". Frausto reivindica los derechos culturales de los pueblos indígenas y pide explicaciones sobre el uso de elementos culturales cuyo origen está plenamente documentado."Nos interesa saber si esto fue una colaboración porque no encontramos ningún nombre de ninguno de ellos ni de comunidades. Queremos saber si trabajaron con las comunidades porque no encontramos referencias dentro de la colección".

Diseño con bordados de Carolina Herrera.

El diseñador alega que su admiración por el trabajo artesanal a través de sus viajes a México ha ido creciendo con los años. “Con esta nueva colección he intentado poner en valor este magnífico patrimonio cultural", dice el modisto que tomó el relevo de la venezolana Carolina Herrera tras su jubilación. “Ella ha sido una de las principales emisarias del espíritu latino en todo el mundo. Una de las primeras cosas que me llamó la atención al llegar a esta firma fue el increíble respeto por las técnicas artesanales hasta el punto de tener un taller de artesanos en pleno Manhattan. Desde que llegué he sentido el deseo de homenajear las diferentes técnicas artesanales que todavía existen en el mundo", añade Gordon.

Las referencias a las culturas latinas son evidentes en la colección pero también hay diseños que tienen un claro acento andaluz, como los vestidos de volantes cuajados de lunares. Entre las prendas cuestionadas por México hay un vestido con flores bordadas como las que se hacen en Tehuantepec (Oaxaca) y piezas con el típico sarape de Saltillo (Coahuila) que los indígenas utilizan para confeccionar prendas de abrigo como ponchos, jorongos, gabanes o mantas. Además, un vestido blanco largo con bordados de animales y flores que según Frausto proviene de la comunidad de Tenango de Doria (Hidalgo). “En estos bordados se encuentra la historia misma de la comunidad y cada elemento tiene un significado personal, familiar y comunitario", alega.

Típico bordado de Tenango de Doria (Estado de Hidalgo, México) noticias

El debate sobre la apropiación cultural vuelve al tablero de la moda y el gobierno mexicano ya prepara una ley para proteger su arte y creatividad para frenar y evitar el plagio. "Se trata de un principio de consideración ética que nos obliga a hacer un llamado de atención y poner en la mesa de desarrollo sostenible de la ONU un tema impostergable: promover la inclusión y hacer visibles a los invisibles", añade la secretaria de cultura mexicana.

Gigantes del textil como Zara y Mango y diseñadores de renombre como Isabel Marant y Michael Kors tuvieron que dar explicaciones por algunos de sus diseños ‘inspirados’ en culturas indígenas de diferentes países. Se trata de algo habitual en la moda ya que desde siembre los diseñadores han bebido de diferentes fuentes de inspiración.

La artesana mexicana Mary López trabaja en la confección de sarapes. EFE

Las artesanías tradicionales de diferentes culturas de África, Asia, América Latina e incluso España han sido, y son, referentes para la moda. Desde los años 20 del siglo pasado, marcado por la corriente orientalista, hasta nuestros días. La colección que la casa Dior presentó en Marrakech en mayo de 2019 volvió a lanzar el eterno debate: ¿es homenaje o es copia? “La moda es una red única, inspirada en innumerables lugares y épocas, que origina una nueva visión”, decía María Grazia Chiuri, su directora creativa.