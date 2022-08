El libro del 50 aniversario de 'Star Trek'

El pasado 8 de septiembre celebramos el 50 aniversario de Star Trek, una de las sagas más famosas de la historia del cine. Y que sigue arrastrando a millones de aficionados en todo el mundo, como demuestra el éxito de la película Star Trek: Más allá, una de las más taquilleras de 2016. Y el año que viene se estrenará una nueva serie: Star Trek Discovery.

Doc Pastor (Valladolid, 1984), experto en series de tv, cine, cómic y todo tipo de cultura popular, repasa la historia de la saga en Star Trek: El viaje de una generación (Dolmen). El escritor nos comenta qué significa para él esta saga: “Era una de esas series que encantaban a mi padre cuando todavía vivía y la descubrí gracias a él. Recuerdo haber visto las películas de pequeño un montón de veces y pasármelo bomba con la cuarta. Luego cuando fui creciendo empecé a descubrir que había mucho más y que la mitología de Star Trek era enorme; supongo que para mí es parte de mi vida, al igual que otras muchas producciones, cómics y un sinfín de cosas. Lo mejor que puedo decir es que Star Trek es Star Trek”.

En cuanto a por qué ha conseguido mantener su éxito durante cinco décadas, Doc Pastor nos comenta: “Hay que entender que aunque en general metemos en el mismo saco a todo Star Trek, los productos son muy diferentes entre sí. Pero personalmente considero que la clave han sido sus guiones y su tratamiento de personajes, unas historias que en ocasiones se desarrollan por años y un gran respeto a la inteligencia del espectador. Un ejemplo bien claro es la serie clásica, que vista hoy casi da risa por sus efectos pero con muchos temas y reflexiones que siguen siendo totalmente válidos tantas décadas después”.

Portada de 'Star Trek: El viaje de una generación', y su autor, Doc Pastor

La primera serie en tener su grupo de fans Actualmente cualquier serie, película, videojuego, libro… tiene su fandom, su grupo de fans. Pero en 1966, cuando se estrenó Star Trek, eso era impensable. “Star Trek logró algo único que hoy vemos muy normal, tener un fandom –asegura Pastor-. Uno de verdad, según lo entendemos hoy. No puede entenderse esta serie sin sus seguidores y es sin duda la antecesora de todo el movimiento que hoy en día con cualquier serie”. “No se puede entender a Star Trek sin sus fans –continúa-. Gracias a los fans del principio la serie sigue viva y eso es algo maravilloso. Además es una producción que intenta cuidar su relación con los aficionados y en más de una ocasión los propios actores son más trekkies que los trekkies. Pastor también destaca su importancia en la historia de la Televisión y el cine: “La prueba de su importancia es que, tantos años después, seguimos hablando de ella, y que se siguen haciendo nuevas series y películas”. 01.19 min La serie de ficción Star Trek cumple su 50 aniversario

Unos personajes inolvidables Aunque sea una serie del espacio, con efectos innovadores para la época, lo cierto es que el éxito de Star Trek se debe a sus personajes. “Si nos atenemos al concepto clásico –comenta Doc-, a la serie original, que fue una tripulación muy ecléctica y de distintas razas lo que no era nada habitual de ver en la televisión. No eran todos hombres blancos en el puente, había hasta un ruso y una mujer (varias, de hecho). Esto es algo que hoy no llamaría en demasía la atención pero que en su momento fue muy transgresor”. “También está el hecho de que como Star Trek se ha ido extendiendo por años y series muchas veces podemos saber de la vida de los personajes más allá de lo básico, conocemos mucha más historia, vuelve a aparecer años más tarde...”. En cuanto a por qué amamos a personajes tan complicados como Spock o Kirk, Pastor lo tiene claro: “Molan. No hay otra explicación. Son dos personajes que molan y dos actores que lograron hacerse con el cariño de los fans. La química que tenían era siempre genial, funcionaban a la perfección y son personajes a los que todavía les quedan muchas aventuras por delante”. En cuanto a las muchas anécdotas que recoge el libro, Pastor destacaría: “Casi cualquiera relacionada con William Shatner, así te lo digo. Es un tipo muy curioso. Leonard Nimoy comentaba que es alguien que siente mucha pasión, por todo. Eso visto desde fuera debe ser interesante de ver. Él mismo cuenta historias de su vida tras la cancelación de la serie clásica, haciendo giras, viajando en un coche en el que dormía, con un perro enorme…”. La tripulación original del Enterprise La tripulación original del Enterprise

Resumiendo cincuenta años de viajes estelares Resumir estos cincuenta años de viajes estelares “hasta donde el hombre no ha llegado jamás”, no ha sido tarea fácil: “Ha sido un poco de locos –confiesa Pastor-. He recorrido el tiempo desde los antecedentes de la serie hasta el futuro, hablo de la próxima película, centrándome en la tripulación clásica, en esa primera generación. En el proceso he intentado bordear otros libros que había sobre el tema, alejándome de ellos para contar otras historias, otros datos y lograr que el lector se divierta. Para mí eso es lo más importante, que el que está al otro lado de la página no se aburra”. En cuanto a las épocas en las que divide la saga: “Podríamos separarlo perfectamente por productos. De la serie clásica a las películas, llegando a La Nueva Generación y todo lo que vino después. También por momentos de brillo y de oscuridad, entendiendo esto por esas épocas en que eran la gallina de los huevos de oro de la productora frente a los años en que apenas despertaba interés”. La tripulación de 'Star Trek' del siglo 21 La tripulación de 'Star Trek' del siglo 21

Star Trek vs. Star Wars Durante muchos años se ha hablado de una rivalidad entre Star Wars y Star Trek. Pero Star Wars no existiría sin Star Trek; ni Star Trek habría regresado en 1979 sin el éxito de Star Wars. Sin olvidar que en este milenio, el encargado de resucitar ambas series ha sido J.J. Abrams, con un enorme éxito. “No existe dicha rivalidad, es una mentira bien gorda –asegura Pastor-. Lo digo por propia experiencia, estuve una docena de años en un club de Star Wars, organicé eventos, conocí actores de la saga y siempre he sido fan de Star Trek. Quizá la hubo en un pasado, eso no te diré que no, ¿hoy en día? Es más un mito popular que otra cosa, igual que las peleas entre seguidores de Marvel y DC”. “Además son muy distintas –continúa el autor-. Star Wars siempre ha sido puro espectáculo que te deja temblando en la butaca, mientras que Star Trek hace que salgas mascando las cosas. Y de todas, es muy posible que no existiera la una una sin la otra. Star Trek es un claro precedente a Star Wars y el éxito de la primera entrega de esta es lo que provocó que Star Trek se atreviera con el cine.Y mira, ahora tenemos dos grandes sagas de las que disfrutar”. Spock y Kirk ya son dos mitos del cine y la televisión Spock y Kirk ya son dos mitos del cine y la televisión

El futuro de Star Trek En cuanto al futuro de la saga, Pastor se muestra muy optimista: “Por lo pronto ya hay una película y una serie nueva en marcha, los libros y cómics se siguen publicando, videjuegos… Ha llegado hasta aquí y empezó en los años sesenta, hay gasolina para rato”.