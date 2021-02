No se han preparado ceremonias institucionales. Ni habrá personalidades descubriendo placas conmemorativas. El Museo del Traje cumple diez años y lo celebra abriendo aún más sus puertas y con un amplio programa de actividades en las que puede participar toda la familia.

“Queremos que venga el mayor número de gente posible pero también que haya una mayor diversidad”. Habla Helena López de Hierro, la directora del Museo, que vive este aniversario con mucha ilusión.

“Diez años no pueden parecer muchos para un museo pero para nosotros es una fecha muy emblemática”.

Otro de sus logros, cuenta la directora, es que el 90 o el 95 por ciento de los fondos provienen de donaciones . Pero no solo hay que mirar lo conseguido, los pasos dados. Es necesario, también, pensar en el futuro.

“Hace diez años, la relación entre moda, cultura e instituciones no estaba tan asentada pero se ha ido consolidando poco a poco, y además tenemos un público fiel ”.

Un museo muy vivo

Por eso el Museo acoge los desfiles de MFSHOW. Todas y cada una de sus acciones van en la misma dirección: demostrar que el museo está vivo. Cuenta López de Hierro que las vitrinas rotan por dos motivos.

“El textil es muy sensible a la luz pero además queremos que no sea un museo estático”. Y no lo es. Las exposiciones que se suceden son todas diferentes, mezclando elementos y códigos para hacerlas atractivas a toda la sociedad.

“La que mayor número de visitantes ha tenido ha sido la de Nancy, para celebrar su 45 cumpleaños. Era fantástico ver a las madres que jugaron con estas muñecas y a sus hijas que venían con las nuevas de la mano”.

Y es que insiste en que su museo es fantástico, divertido y accesible para todo el mundo. “Invito a todos a que vengan, para aprender cosas nuevas y descubrir otras maneras de leer la ropa”.