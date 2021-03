El exministro de Fomento José Blanco aseguró en una conversación telefónica mantenida el 30 de diciembre de 2010 con el empresario José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar, haber hecho una gestión con el Ministerio de Economía a petición de este.

Así consta en la transcripción de la conversación realizada por la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, que figura en el sumario de la Operación Campeón instruido por la juez de Lugo Estela San José, al que Efe ha tenido acceso después de que la magistrada levantara el secreto que pesaba sobre el mismo.

"Hice esa gestión con Economía, la que me habías pedido el día que estuvimos en el despacho", dice José Blanco, que es quien efectúa la llamada a Orozco y que a continuación añade: "Yo creo que será positiva, pero bueno, aún no me contestaron".

La gestión se refiere supuestamente a la obtención de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a favor del empresario Jorge Dorribo, socio de Orozco y administrador de la farmacéutica Laboratorios Nupel.

En la exposición razonada que la juez San José remitió al Tribunal Supremo al apreciar indicios de delito en la actuación del exministro, la magistrada afirmaba que las investigaciones "hacen suponer que la obtención del préstamo ante el Ministerio de Economía habría pasado por la intermediación de José Antonio Orozco con José Blanco".

Reunión en la sede de Fomento La reunión entre Orozco y el actualmente diputado socialista había tenido lugar el 1 de diciembre de ese mismo año en la sede del Ministerio de Fomento, según otra de las conversaciones intervenidas por Vigilancia Aduanera, en la que el empresario le comenta el resultado de la misma a otro de los implicados en la Operación Campeón, Carlos Monjero. "Acabo de salir de aquí, de entrevistarme con nuestro amigo y le dejé el tema del banco, esto es el Banco Europeo de Inversiones", dice Orozco, que agrega: "Mañana ya se lo lleva a Economía él". Al día siguiente, Orozco dejó un mensaje en el buzón de voz de Dorribo en el que le dice: "La reunión fue muy bien y el asunto del Banco Europeo de Inversiones ya se traslada hoy a Economía". Según la transcripción de la charla del 30 de diciembre, Orozco también preguntó al exministro cómo podía entrar en contacto con el alcalde socialista de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Jaume Bosch, ya que estaba interesado en instalar una planta en esa localidad. El empresario dice que ya ha firmado el contrato y que el proyecto supondrá la creación de 400 puestos de trabajo, pero que los técnicos de Sant Boi le están "volviendo tarumba". "¿El alcalde es nuestro?", pregunta Blanco, que después de recibir la confirmación de que Bosch pertenece al PSC se compromete a concertar una cita para Orozco: "Te hago una gestión y te recibe (...) No hay ningún problema".

"Siempre es bueno tener un amigo en el Gobierno" El vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, comentó a un amigo, después de conseguir entrevistarse con el alcalde de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) supuestamente gracias a la mediación del exministro de Fomento José Blanco que "siempre es bueno tener un amigo en el Gobierno de tu país". Así consta también en la transcripción de una conversación intervenida por Vigilancia Aduanera que Orozco mantuvo con una persona no identificada el 10 de febrero de 2011 y que figura en el sumario. "Ayer estuve con el alcalde de Sant Boi, en el aeropuerto de Barcelona, que es donde estamos haciendo la nave (...) Y me puso en la cita: nos han dado todo tipo de facilidades, eh... bueno, siempre es bueno tener un amigo en el Gobierno de tu país", dice Orozco. En una conversación con Blanco mantenida el 30 de diciembre anterior, el empresario había preguntado al exministro cómo podía entrar en contacto con el alcalde socialista de Sant Boi, Jaume Bosch, ya que estaba interesado en instalar una planta en esa localidad. Cuando el 10 de febrero del año siguiente habla con su amigo -identificado por Vigilancia Aduanera solo como "uno"- el empresario le cuenta que a veces se reúne con Blanco, pero que procura no quedar con él "en ningún sitio de... así pues... notorio, donde se nos pueda ver. "Entonces siempre quedamos en lugares de poco tránsito (...) Y él me va arreglando cosas", añade Orozco.

"Poner la gallina para el asunto de las municipales" En otra transcripción de una conversación intervenida al vicepresidente de Azkar y al propietario de Laboratorios Nupel y principal imputado en la Operación Campeón, Jorge Dorribo, en la que se insinúa que el exministro de Fomento podría solicitarles aportaciones económicas para la campaña de las elecciones municipales de 2011. En concreto, en esa conversación telefónica, que se produjo en noviembre de 2010, a seis meses de las elecciones locales, Orozco avanza a Dorribo que creía que el entonces ministro de Fomento le pediría en una reunión "poner la gallina para el asunto de las municipales", después de que Blanco le hubiese dicho que prefería que acudiese solo a un encuentro que iban a mantener. "Estando los dos juntos seguramente no se atrevería, pero estando yo solo, pues ya me va a poner él", señala Orozco. Ante lo cual Dorribo le replica: "Ahí tu dile, mira te pongo los municipales y te pongo el alcalde que tú me digas". "Exactamente", concluye José Antonio Orozco.

Presencia en el sumario José Antonio Orozco es citado en varias ocasiones en declaraciones de Dorribo ante la instructora de la Operación Campeón, ya que ambos mantenían negocios como "el tema de las unidosis". "José Antonio Orozco también estaba en la trama de las subvenciones", llega a decir en su declaración ante la jueza Estela San José del 8 de agosto. El empresario farmacéutico dice que "Pepe Blanco quedó en deuda con José Antonio Orozco", después de que éste "llegó a pagarle la casa donde vive", pero el entonces ministro "no pudo hacer" una gestión que le había solicitado. "Había otra que le falló y donde Pepe Blanco no le echó una mano (...), que es Correos, pero no lo pudo hacer", indica. El principal imputado asegura que este empresario lucense "le dice que tiene buena relación" con José Blanco, porque "su casa de Madrid se la debe a él", y es este contacto el que utiliza para conseguir reuniones con representantes del Gobierno central a favor de las cuales habría intercedido el entonces ministro de Fomento, según su versión.