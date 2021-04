Médicos de toda España han alzado su voz frente a los recortes "indiscriminados" y "desproporcionados" que se están registrando en los servicios sanitarios de las diferentes comunidades autónomas.

Colegios y sindicatos médicos han respondido al llamamiento de la Organización Médica Colegial (OCM) a rebelarse contra esos recortes, que están colocando al sistema sanitario en una "situación de dificultad sin precedentes que hace difícil su funcionamiento".

Los profesionales médicos han suscrito el manifiesto aprobado en la Asamblea General de la OMC del pasado 28 de enero, en el que esta organización instaba a rechazar los recortes que afecten a la calidad asistencial y a denunciar sus consecuencias.

Las organizaciones colegiales y los sindicatos se suman así a la estrategia de denuncia iniciada hace varios meses por la OMC, que llegó a las redes sociales a través de la puesta en marcha en Twitter de una campaña bajo la etiqueta #contrarecortesanitarios.

Profesionales de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias, Aragón, Murcia, Cantabria, Galicia o Extremadura han escenificado su adhesión al documento en distintos actos, mientras que el lunes ya lo hizo el Colegio de Médicos de Madrid.

En Alicante, los médicos han propuesto mantener abiertos algunos centros de salud los sábados para que el servicio de urgencias no se colapse.

Incremento en las listas de espera

Las medidas de ahorro que se están poniendo en marcha en Castilla-La Mancha están produciendo un incremento en las listas de espera en algunos servicios en Toledo, aunque no están afectando a patologías graves, según ha señalado el presidente del Colegio Oficial de Médicos, Luis Rodríguez Padial.

Los profesionales gallegos han pedido a la Xunta que no copie medidas aprobadas en otras comunidades como Cataluña, Valencia y Castilla-La Mancha, según ha señalado el presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Luis Campos, quien ha mostrado su preocupación porque, tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pueda haber más recortes.

La creación de un observatorio de la crisis de la sanidad, tanto en Canarias como en el resto del país, es una de las reivindicaciones del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, que también demanda datos recientes y objetivos sobre el impacto de los recortes en la calidad asistencial.

Aunque de momento en Aragón no hay recortes, los médicos van a "vigilar" para que el Gobierno regional cumpla su compromiso de que no se van a producir, ya que, según ha señalado el presidente autonómico de la OMC, Ismael Sánchez, la sanidad no tiene por qué ser "la pagana" de la crisis.

El Sindicato de Médicos de la Región de Murcia ha anunciado "medidas contundentes", entre ellas la huelga, si no se recuperan los acuerdos suspendidos temporalmente por la Ley de Medidas Extraordinarias.

El Colegio de Médicos de Cáceres ha instado al Gobierno extremeño a que haga público el déficit sanitario que acumula la región ya que, según ha señalado el presidente de la entidad, Carlos Arjona, no se pueden impulsar ajustes o recortes sin conocer antes los capítulos que acumulan deudas.

Los médicos de Baleares han suscrito el manifiesto, mientras que el sindicato de Enfermería SATSE de la comunidad ha anunciado que exigirá responsabilidades penales a los hospitales públicos si ocurren graves incidentes como consecuencia del colapso de las urgencias en Son Llátzer, Son Espases y Can Misses y de los recortes de personal.

En Cantabria, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de la región, Tomás Cobo, ha reconocido que no se han producido recortes comparables a los de otras comunidades y ha incidido en la necesidad de que se barajen "criterios uniformes que permitan tomar decisiones conjuntas" para estar en "una misma sintonía".