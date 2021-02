Vicente Alcázar: "Nunca he pensado en jubilarme"

VICENTE ALCÁZAR Madrid (1947). Lleva ligado al cómic casi toda su vida, labor que ha compaginado con su carrera como pintor e ilustrador para diversos medios. La mayor parte de su obra ha sido publicada en el extranjero, especialmente en Inglaterra (Star Trek) y en América trabajando para Archie, DC, Warren o Marvel en series como Red Circle Society, Vampirella, Unknown Soldier o Conan. Desde los años ochenta se centrado en su faceta de pintor habiéndosele dedicado numerosas exposiciones, no obstante de manera puntual hemos podido ver tebeos suyos publicados por Continuity Comics.

Vicente Alcázar es uno de nuestros dibujantes más internacionales desde los años sesenta cuando fue uno de los pioneros en entrar en el complicado mercado norteamericano, trabajando en Editoriales como Warren, DC y Marvel y en revistas míticas como Creepy o Conan, el Bárbaro. Y colaborando con estrellas como Neal Adams (Batman)

Y sigue siendo una estrella en todo el mundo que no para de trabajar. "Ahora estoy con dos proyectos. El primero es M3, una novela gráfica que cuenta la historia de una asesino profesional que cree que trabaja para el FBI, pero un ejecutivo de la Agencia la ha contratado para sus propios asuntos. Entonces aparece otro agente que persigue a la asesina pero al final se unen y desenmascaran al malo"

"La otra es Black Ryder. Llevo 18 páginas de las cien que tendrá. Es la adaptación de una novela".

"Se trata de una familia de predicadores que emigra al oeste, continúa Vicente. En el camino se encuentran con unos bandidos que matan a todos menos a uno, entonces aparece un vampiro que le pregunta al predicador que si se quiere vengar de los asaltantes lo convertirá en vampiro. Resumiendo, es un vampiro que busca venganza por la muerte de su familia".

No trabaja para el mercado español desde 1969 "Me encantaría que esos trabajos los publicara alguna editorial española, pero no tengo contacto con ellas, por lo que sé lo que más hacen es comprar derechos para que las publicaciones les salgan más baratas. Además me han dicho que las tiradas son muy bajas, por lo que casi es imposible para guionistas y dibujantes vivir de su trabajo". "La última vez que trabajé para el mercado español fue en 1969, colaboraba con un amigo, Carlos Pino en unas tiras que se publicaban en Nuevo Diario. Imagínate que eso ya ni existe. Y firmábamos como Carvic, Carlos y Vicente, aunque no fuese muy original". "Y esa es la última vez que trabajé para España. Sé que se han publicado muchas cosas mías que primero se editaban en Estados Unidos, Inglaterra o Francia pero como no vivía aquí estaba alejado del mercado. Y cuando me vine a vivir aquí las editoriales prácticamente habían desaparecido". "Es una pena porque hay gente realmente buena y muchos trabajan para fuera porque en España no hay editoriales que mantengan el trabajo de un dibujante. Incluso los premios para que puedas desarrollar una novela gráfica son ridículos, el más grande que conozco son diez mil euros. Ya me contarás cómo se puede vivir con 10 mil euros a no ser que vivas en casa de tus padres y fumes poco. No te permite vivir ni tener tiempo". "Hacer una página de cómic por lo menos te lleva un día o dos. ¿Cuánto te tienen que pagar para que vivas esos dos días? Si publicas mucho puedes vivir de tus derechos o si trabajas para una editorial que pague decentemente, pero con tiradas de 10.000 ejemplares ni la editorial ni el autor ganan dinero. Es un problema de mercado".

Es dibujante casi por accidente "Yo también pinto, asegura, que es otra cosa que no tiene nada que ver con el cómic. La gente que hace cómics es porque les gusta, no hay otra forma de hacerlos. Estar diez horas sentado en una mesa de dibujo tiene que ser por vocación. No te lo puedes plantear como un negocio del que vayas a vivir. La mayoría de la gente lo hace porque disfrutan narrando historias, es una cosa vocacional". "Hay muchísimas profesiones en las que puedes ganar más dinero que con el cómic. La prensa mitifica las cosas, me hace gracia que cuando la gente se entera de que hago cómic la gente piensa que esto es el paraíso. Tiene una idea que no se corresponde con la verdadera dificultad de llegar a publicar y puedas vivir de ello". "Yo empecé con los cómics de forma accidental. Era un estudiante de arte sin mucho futuro pero un día ví un anuncio en el que necesitaban dibujantes de cómics para Inglaterra y como había sido tapicero, camarero y de todo y me gustaba me fui a un kiosko, me compré un montón de cómics e hice un tremendo fusile. Mandé esas muestras y me dieron un guión". "Cuando acabé ese guión, que me tuve que comprar más cómics para terminarlo, lo mandé y me enviaron un cheque tremendo. Era un cheque en libras. Y además me mandaron otro guión. Y me dije, yo puedo vivir de esto. Eso, en la actualidad, es más difícil".

"Jamás me he planteado jubilarme" "He trabajado con todas las editoriales grandes de EE.UU. Hace 30 años dejé los cómics y me dediqué enteramente a la pintura, que no tiene nada que ver, es más mi estilo pictórico es totalmente abstracto, tiene un dibujo pero es un dibujo interior". "Durante mucho tiempo dibujé Jonah Hex y la gente de DC me ofreció dibujar de nuevo un cómic y lo hice. Y conocí a una escritora que tenía una historia que me pareció divertida y como me divierto haciendo lo que hago decidí hacerlo". "Conozco pocos dibujantes de cómic jubilados. La jubilación es cuando haces un trabajo que te cansa, el dibujante no se cansa de dibujar, se cansa de otras cosas. Yo pienso que la gran fortuna de cualquiera que se dedique al arte lo hará mientras viva porque es una manera de vivir. No me veo levantándome sin hacer nada, todos los dibujantes que conozco siguen dibujando porque es divertido y porque muchos lo necesitan ya que es una profesión que no tiene seguro de jubilación. Jamás me he planteado jubilarme".