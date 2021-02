El ministro de Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, ha manifestado en el programa 59 segundos de Televisión Española que el PSOE "no puede prescindir en este momento ni de Alfredo Pérez Rubalcaba ni de Carme Chacón".

Jáuregui, a preguntas de los periodistas, ha considerado que de producirse la elección entre ambos para secretario general del PSOE en el congreso ordinario de febrero "sería una elección muy lógica y el doble camino que representan, con lo que tienen cada uno, es muy razonable que sea evaluado por el partido".

Para Jáuregui, "a diferencia de lo que ha dicho Moratinos, este partido no puede prescindir de la solvencia, solidez y experiencia de Alfredo Pérez Rubalcaba y el país tampoco".

Ha reiterado que la dirección del PSOE "tiene que contar con Alfredo y con muchas personas y también con Carme, por eso hay que integrar después y hacer una dirección potente; porque este partido y país necesita un PSOE potente".

La elección en el congreso de febrero será la de un secretario general que dirigirá el partido "pero no impide que dentro de tres o cuatro años se haga unas primarias" y ha agregado: "hoy elegimos secretario general, mañana candidato".

En este sentido, ha dicho de Carmen Chacón que "es una de las personas que está ahí para ser una de las grandes líderes de este partido , no sé lo que querrá hacer. Pero no por el hecho de ser del PSC, o ser catalana, va a tener ninguna pega, sino todo lo contrario".

Preguntado por la relación del PSOE con el PSC , ha respondido que "es la de un partido que forma parte de la misma familia, los militantes del PSC lo son del PSOE y pueden aspirar a todo , no tengo ninguna duda".

El informe del Valle de los Caídos es importante

El ministro de Presidencia se ha referido al informe de la comisión de expertos sobre el Valle de los Caídos y ha subrayado que "lo importante es que lo hemos hecho. Puede decirse que más vale tarde que nunca. El trabajo que hemos hecho en relación con el Valle es una cuestión de justicia, que no debe ser tachada de imperfecta o retrasada".

A juicio de Jáuregui, no se hizo antes, hace 30 años, "porque España hizo la labor de reconciliación de forma pausada e inteligente. La gente no quería echarse unos contra otros" y ha agregado que ahora, la comisión de expertos ha hecho un "trabajo serio y riguroso, que no ha sido manipulado por nadie".

Preguntado por la presencia de Amaiur en el Parlamento ha considerado que hay que dar "naturalidad" a esa presencia, sin hacer ningún "drama".

"Han optado por la política y eso corrobora que la violencia es tiempo pasado, van a hacer política. Cómo lo hagan es cosa suya".

Sobre la posibilidad de que Amaiur tenga grupo parlamentario propio ha sostenido que "con la ley en la mano no es muy fácil que Amaiur no tenga grupo, pero hay márgenes que tendrá que dilucidar la próxima mesa, pero mientras hacen política no hacen otra cosa y esta es la lectura inteligente".