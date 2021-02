JOAN BOIX Uno de los grandes del cómic español. Comenzó trabajando para la Editorial Bruguera ('Sissi') y después demostraría su talento en 'Hazañas bélicas' y 'La Tierra del Futuro' (primera obra de autor). A partir de 1969 trabaja sobre todo para el extranjero en todo tipo de temas: Romántico, western, bélico, aventuras, etc.. Más adelante, historias de terror para Dossier Negro, SOS, Creepy, etc… En 1976 creo Robny el Vagabundo, personaje con quien se identifica. También publicó en Zona 84, Comix Internacional y Totem. Luego vinieron los míticos personajes Kerry Drake y Lefty Drake, creó 'Mentalman', y desde 1993 realiza 'El Hombre Enmascarado' ('The Phantom') que se publica en varios países simultáneamente. Combina “El Fantasma”, con nuevas aventuras de su personaje 'Jonathan Struppy, el condenado del faro'.

Joan Boix es uno de los "Grandes" (con mayúsculas) del cómic. Desde hace 40 años trabaja para el extranjero y, desde hace 19, dibuja las aventuras de uno de los personajes más importantes de la historia del Noveno Arte: El hombre enmascarado (The Phantom) que se publican en varios países. Sin olvidar que fue el encargado de "matar" a El Capitán Trueno.

Paralelamente, por pura satisfacción, se autoedita Jonathan Strupp, el condenado del faro (Editorial Boix), sobre un farero que custodia el legado aventurero de su familia. Un fabuloso cómic de aventuras.

Y ahora se acaba de publicar un integral con todas las historias de su creación más popular, Robny el Vagabundo (Dolmen). Un personaje que el autor considera su alter ego y que, aunque fue creado hace 35 años (1976), sigue muy de actualidad por la crisis.

Nacido con el final de la censura "En 1975, nos comenta Joan Boix, tenía escrito el primer guión y buena parte de la serie pensada; era el año en que murió Franco y no quise dibujar el primer episodio antes por temor a la censura. Lo hice un año después, cuando ya se hablaba de “democracia”. Robny es un hombre decepcionado de la vida, y con carácter, por eso un día abandona los lazos conyugales y su estatus social elevado, para convertirse en un vagabundo. Podría añadir que, efectivamente, es mi alter ego". Un personaje idealista que fue un éxito y le abrió las puertas de muchos países. "Doy gracias a los críticos y lectores por apoyar esta obra. Antes y ahora, en esta nueva edición a cargo de Dolmen Editorial. Realmente, el personaje logró conectar con el público, no sólo en España sino en el extranjero, y a consecuencia de ello, recibí numerosos encargos de editoriales diversas. Todavía hoy, una mayoría de lectores me identifican con Robny, y me comentan lo bien que lo pasaron leyendo las “desventuras” del personaje". El escritor confiesa que a veces le gustaría hacer como su personaje y dejarlo todo en busca de la verdadera libertad: "Para ser sincero, sí. Aunque no creo ser el único, a mucha gente le gustaría hacer lo mismo: hacer como Robny".

En busca de la verdadera libertad Joan Boix asegura que, a pesar de los años transcurridos, su personaje "No ha cambiado. Es el mismo, pero con las ideas más maduras… ha aprendido mucho de la vida". Aunque se ha comparado a Robny con grandes clásicos de la literatura, como la obra de James McCain, el autor asegura que "Robny es un producto personal, no hubo referente alguno y todos los guiones son fruto de mi imaginación, construidos partiendo de la base de cómo actuaría yo, en determinadas situaciones ( las que el personaje debe afrontar)". Cuándo le preguntamos si Robny es una especie de Quijote aseguar que "Algo así, pero no exactamente. Él no vive aislado del mundo, se relaciona, sueña con encontrar la paz que necesita; va en busca de una libertad digamos espiritual. Y vaga, vaga, sin descanso…"

Sus nuevos proyectos Según nos comenta Joan Boix, las aventuras de Robny "Podrían tener una continuación en el caso de un nuevo éxito en este integral, pero no lo tengo decidido". Y si se plantease nuevas aventuras, sería fiel a su visión del personaje: "Robny es como es: inteligente, honrado, luchador contra las injusticias… yo estoy convencido de que es un personaje de cómic de absoluta actualidad, a pesar de los años transcurridos desde que fue creado". De momento, "Mi escaso tiempo para obras de autor, lo dedico a mi otro personaje más actual: Jonathan Struppy, el condenado del faro". . Hasta la fecha he autoeditado tres álbumes, conteniendo cuatro historias completas por libro. El álbum Nº 4, se compondrá de una sola aventura en 48 páginas (también los siguientes) El guión está a la espera de ser dibujado y a mí, ganas no me faltan, claro". Además reconoce que después de tantos años casi centrado en el mercado extranjero le gustaría publicar más en España: "Sí, naturalmente… es más, tengo pensado un relato muy original para un solo volumen que… bueno, prefiero no adelantar nada, sólo diré que nadie reconocerá mi estilo de dibujo, será un cambio brutal de extrema actualidad".