El ex director de SDAE, filial digital de la SGAE, José Luis Rodríguez Neri, reconoció en su declaración ante la Audiencia Nacional que recibía "desde hace muchos años" salarios anuales por un total de 220.000 euros netos (313.000 euros brutos) y presumió ante el juez de que él por 40.000 euros no trabajaba.

Así consta en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en relación a un supuesto desvío de fondos a través de un entramado de empresas vinculadas a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), cuyo secreto ha sido levantado por el juez, que acusa a Neri de idear la trama.

En su declaración ante el juez, que tuvo lugar el pasado 4 de julio, Neri relató que cobraba 40.000 euros brutos anuales como director de gestión de la información de la SGAE, otros 40.000 euros "como nómina" de la SDAE y 140.000 por las facturaciones de la empresa instrumental Hipotálamo.

"Esos son mis emolumentos, que cobro desde hace muchos años. Y en los últimos años además no ha habido ningún movimiento en la percepción. O sea, no ha habido aumento del salario ¿eh?" dice Neri.

Prácticas fraudulentas

Después de que el magistrado le señale que, según las conversaciones telefónicas intervenidas, su sueldo bruto era de 313.000 euros al año en lugar de los 220.000 que suman los tres salarios anteriores, el imputado reconoce esos emolumentos y aclara que esta última cantidad era un neto, no un bruto.

El magistrado le inquiere también por la forma en que percibía los 140.000 euros, mediante facturas giradas por Hipotálamo por servicios que prestaba él mismo cuando era el único administrador y socio. Y el juez le pregunta si no le parecían a él o al ex presidente del Consejo de la SGAE, Eduardo Bautista, prácticas fraudulentas.

"No, ¿fraudulenta?. Para nada", responde Neri, que reconoce que los servicios facturados por Hipotálamo correspondían a su trabajo en la sociedad general: "Al mismo trabajo. Es que yo... por cuarenta mil euros en la Sociedad Digital no trabajo. Yo no trabajo por eso".

Agrega que no quería que el total de su salario fuera de la SDAE por "motivaciones económicas".