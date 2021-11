Lejos de la imagen habitual del exlíder libio, Muanmar Gadafi, atuendado con su traje militar de camuflaje y gafas de sol, la agencia Reuters ha obtenido en exclusiva un vídeo en el que se le puede ver de una forma nada frecuente.

Con fecha de 2005, Gadafi aparece totalmente relajado, en chándal y junto a su familia en el interior de una jaima.

En las imágenes se ve, además, cómo Gadafi se deshace en carantoñas con los más pequeños. Sin embargo, hay algunas escenas en la que los pequeños se muestran reticentes ante las palabras de su abuelo.

"¿No me quieres?", Gadafi le pregunta en varias ocasiones a su nieta, que se aleja tímidamente de él mientras dice un no rotundo. "¿Entonces no me quieres?, ¿no soy bueno?, ¿no soy cariñoso?", vuelve a insistir. La nieta vuelve a decir que no, mientras señala a la cámara en respuesta a la cuestión de quién es cariñoso.