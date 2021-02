José Manuel Caballero Bonald lleva ya sesenta años entregado a la poesía y, en palabras de Pere Gimferrer, ha alumbrado una obra "extrema en densidad, en rigor, en poderío sonoro". Ahora, una edición actualizada de su poesía completa permite comprobar la evolución de este gran poeta.

"El escritor que no evoluciona acaba convirtiéndose en la momia de un escritor", afirma Caballero Bonald en una entrevista con motivo de la publicación en la colección Austral de su obra poética completa, que incluye desde aquel temprano "Las adivinaciones", de 1952, hasta "La noche no tiene paredes", su último poemario, publicado en 2009.

@@MEDIA22

A Caballero Bonald (Jerez, Cádiz, 1926) le gusta especialmente esta nueva edición porque Austral "forma parte de la experiencia lectora de muchos escritores. Y de muchos aficionados a la literatura". Recuerda "con especial agrado" sus primeras lecturas de esta colección. "Es como una marca inscrita en la memoria".

Galardonado con premios tan importantes como el de la Crítica (en tres ocasiones), el Nacional de Poesía, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Nacional de las Letras y el Federico García Lorca, este escritor es también un excelente prosista pero desde hace unos años su "único proyecto es la poesía".

"Escribir poesía me rejuvenece"

“ “

"Escribir poesía me rejuvenece, me comunica una energía que ya la edad me escatima cada vez más. He desistido de la prosa, seguro que ya no escribiré más novelas ni más memorias, no tengo ni ganas ni tiempo", afirma este autor partidario de la insumisión y el descreimiento, y que cada día tiene más dudas: "El que no tiene dudas es lo más parecido a un imbécil", le dijo en otra ocasión.

“El que no tiene dudas es lo más parecido a un imbécil“

A Caballero Bonald le gusta revisar una y otra vez sus versos, aunque nunca ha dejado de preguntarse "si el hecho de alterar una sola palabra de un poema no implica una cierta manipulación de la experiencia que lo alentó".

Por eso cuando publicó su poesía completa en Seix Barral, en 2004 y en 2007, con el título de "Somos el tiempo que nos queda", el mismo con el que sale ahora en Austral, introdujo algunos cambios de tipo lingüístico e incluso prescindió de aquellos poemas que releyó "con excesiva desgana".

Como la edición de Austral solo tiene de novedad que incluye el último poemario del escritor, el autor de "Descrédito del héroe" y "Laberinto de fortuna" no se ha visto en la obligación de revisar su contenido.

"No sé, a lo mejor es que los años te van volviendo más escéptico y más desganado. Ya no te apetece corregir tanto, para qué", comenta este escritor que en noviembre cumplirá 85 años.

El libro contiene los diez poemarios que este poeta "discontinuo, intermitente", como a él le gusta llamarse, ha ido publicando a lo largo de su vida. En todos ellos queda patente su maestría y su convencimiento de que "un buen poema supone la máxima temperatura que se puede alcanzar manejando el idioma".

“Nada puede enseñarte, emocionarte tanto como un buen poema“

"Nada puede enseñarte, emocionarte tanto como un buen poema. Y yo llevo ya más de 60 años intentando escribir ese poema", subraya el escritor, que en estos días anda revisando un nuevo libro de poesía que dará por terminado "después del verano".

Aunque no le gustan "los balances literarios", Caballero Bonald dice que, cuando mira hacia atrás, "incluso hacia muy atrás", no le desagrada lo que ve. "Hay zonas que me convencen más que otras, claro, aunque en conjunto, pienso que he escrito mucho, quizá demasiado, pero que no me arrepiento de nada".

Además de la poesía y la narrativa, el escritor ha cultivado también "la navegación a vela, el dibujo, la jardinería, cierta índole de aventuras, incluso la vida contemplativa", pero siempre ha vuelto a la literatura. "Supongo que lo mejor que sé hacer es escribir", concluye.