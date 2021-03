'Blazing Combat', el cómic que el ejército americano censuró

Blazing Combat (Norma editorial), fue publicado en 1965, en plena guerra de Vietnam, y apenas duró cuatro números porque fue censurado por el ejército americano, pero inmediatamente se convirtió en un cómic mítico por diversas razones.

Primero, porque fue una de las manifestaciones en contra de la guerra del Vietnam (y de cualquier guerra), cuando la mayoría del pueblo americano todavía estaba a favor de dicho conflicto.

Segundo, porque mostraba los horrores y la inutilidad de la guerra, en contra de lo que se había hecho hasta entonces, glorificando al ejército americano.

Tercero, porque se ha convertido en un ejemplo de lucha contra la censura. Un simple cómic se atrevió a denunciar lo que pasaba en Vietnam mientras la mayoría de los medios de comunicación americanos seguían a favor de la guerra.

Cuarto, porque reunió a algunos de los mejores artistas del momento, empezando por el guionista, Archie Goodwin, y siguiendo por autores de la talla de Wally Wood, John severin, Joe Orlando, Alex Toth, Gene Colan, Rush Heath, Al Williamson... y las espectaculares portadas del recientemente fallecido Frank Frazetta.

"Archie era un profeta, asegura James Warren, no tuvo que esperar a 1973 para descubrir que la guerra del Vietnam era un error ".

"Warren, continúa Goodwing, me comentó, ¿Crees que estamos haciendo historias en contra de los militares ?. Y yo le dije: "Creo que estamos haciendo historias en contra de la guerra pero que expresan compasión hacia todos aquellos que está obligados a combatir".

"Dijeron que éramos traidores, pero eso no nos detuvo"

No obstante Archie Goodwing aseguraba en 1993, que: ""Estaba en contra de la guerra, pero no participé en el movimiento porque hubo un momento en que se convirtió en algo anti incluso de la gente que estaba atrapada en combatiendo en esas guerra".

"La exaltación de la guerra, aseguraba James Warren , que es lo que hacemos con nuestros jóvenes, es algo malo, muy malo. Cuando salió Blazing Combat la gente pensaba que era algo horrible tener una actitud negativa en contra de las guerras en las que combatían los americanos. Y en cierta medida tenían razón. Pero eso no detuvo a Archie. No me detuvo a mí".

"Dijeron que éramos antiamericanos, que éramos traidores, continúa Warren, y eso acabó con el cómic".

Desde su censura, hace casi 45 años, la fama de estos cómics no ha dejado de crecer, en parte por la polémica en la que se vieron envueltos y, sobre todo, por su calidad, porque posiblemente sean algunos de los mejores cómics de guerra jamás publicados. Y ahora tenemos la oportunidad de comprobar que su mensaje antibélico sigue más vigente que nunca.