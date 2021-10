Estudió en la Escuela de Artes y Oficios San Telmo de Málaga, especializándose en dibujo publicitario y trabajando en las agencias de publicidad de su ciudad. Hasta que lo dejó todo para dibujar cómics para la industria americana en títulos como 'CSI MIAMI Smoking Gun', '2 to the Chest', 'Worlds of Dungeons & Dragons' o 'Star Trek Classics'. Después de las historias de terror para la revista “Cthulhu” ha entintado especiales de Batman y prepara ambiciosos proyectos…

José Avilés ha conseguido lo que parecía increíble, resucitar el cómic de terror español de calidad y convencer a la crítica y el público gracias a un dibujo espectacular y unas historias con giros argumentales inesperados, la esencia del género.

El es uno de los autores más destacados de la revista Cthulhu (Diábolo ediciones), que es la única especializada en el cómic y los relatos de terror que se publica actualmente en España y que se exporta a otros países como Estados Unidos. Y que fue nominada a los premios del pasado Salón del cómic de Barcelona.

De hecho los americanos ya han fichado a Avilés, de momento para que entinte los lápices de Agustín Padilla en anuales de Batman, pero estamos convencidos de que, dentro de poco, será una estrella en ese competitivo mercado norteamericano.

"Me dan miedo las aguas negras"

"La oscuridad me da miedo, como a todo el mundo -confiesa Avilés-, pero sobre todo las aguas negras. Me he dado cuenta de que el mar de noche es un elemento común en todas las historias de Desde la oscuridad, así que, dibujar este libro ha sido una especie de catarsis, de terapia..."

"A nivel literario mis influencias son los clásicos, sobre todo Lovercraft y Poe, en los que no era un experto y a los que tuve que acercarme bastante. Y cuando empecé a dibujar estas historias estaba leyendo La guerra oscura, de Stephen King, así que supongo que también me ha influido. Y en cuanto a la ciencia Ficción también me gustan mucho los clásicos, Isaac Asimov o Philip K. Dick".

"Los románticos, los que iniciaron este tipo de literatura, como Poe o Lovercraft, siempre están ahí, ellos crearon la literatura de ficción oscura, como decimos en la revista Cthulhu. También Clive Baker, Stephen King o Isaac Asimov, los clásicos siempre permanecen. Y a pesar de los años y los nuevos autores, siempre acabamos volviendo a las fuentes"