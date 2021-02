"Estoy muy satisfecho con la adaptación que han realizado Pepe Caldelas, Paco Díaz y Guillermo Ortego, es la primera vez que se lleva una obra mía al cómic y me ha parecido muy divertido. Los dibujos son magníficos y el guión es muy fiel a la novela. Y creo que si alguien no conoce la historia del Rey Saud la va a entender enseguida, que es una cosa que me preocupaba mucho porque yo la conozco al dedillo" Así de categórico se muestra Alberto Vázquez-Figueroa, al opinar sobre la versión en cómic de 'Saud el leopardo' (Panini) que narra como Abdelaziz bin Saud se convirtió en el primer rey de la moderna Arabia Saudita.

"En la novela yo sólo inventé el personaje femenino. Lo demás está documentado, incluidas las batallas. Saud era un hombre muy listo que se casó con muchas princesas con la idea de unir a las tribus, haciendo que los príncipes fueran hermanos. Era un árabe completamente distinto a todos. Roosevelt llegó a decir que, de todos los políticos que había conocido era el más inteligente, incluyendo a Churchill y Stalin"

"Después de esta experiencia satisfactoria me gustaría ver otras novelas mías trasladadas al cómic. Sobre todo la serie de 'Cienfuegos'. Hace años intentamos hacer una adaptación pero la cosa se quedó en 4 páginas. Sigo creyendo que sería un cómic de aventuras estupendo. Una de mis ilusiones es que se lleve al cine o se adapte a los dibujos animados. Hace poco un dibujante me enseñó unos bocetos para una posible serie de animación y eran magníficos".

"De hecho, estoy hablando con una productora para hacer una posible película de Saud y pienso que este cómic sería un story-board estupendo. Se habla de una coproducción con Arabia Saudi, pero todavía es pronto para hacerse ilusiones, el proceso para hacer una película es muy largo y muy complicado y hace falta mucho dinero, sobre todo para una de aventuras"

"Benicio del Toro y Bardem podrían interpretar a Saud"

"El casting de una película es lo más complicado. Y más teniendo en cuenta que Saud era un hombre físicamente impresionante, de 2 metros de altura, pero salvando esos obstáculos creo que Benicio del Toro interpretaría muy bien el papel y también Javier Bardem"

El popular periodista y escritor conoce la importancia de un buen casting, ya que dirigió dos películas. "Soy muy mal director de cine, y además cometí el error de intentar dirigir películas de aventuras y para eso hay que tener mucha experiencia o mucho dinero, y yo no tenía ninguna de las dos cosas. Por ejemplo, en una secuencia de Manaos necesitábamos a 300 indios y sólo teníamos a 12 tipos disfrazados y tres canoas, y para colmo una de ellas se hundió. Había días que no teníamos ni negativo para rodar y filmábamos con película inglesa, es decir, sin negativo, para que los actores no se enterasen y no pudieran romper el contrato, porque algunos estaban deseando"

"Recuerdo que Sean Connery me compró los derechos de 'Manaos'. Había dejado la serie de James Bond y quería dirigirla e interpretarla junto a Claudia Cardinale, pero le ofrecieron una fortuna por volver a interpretar a 007 en 'Nunca digas nunca jamás' y se portó como un caballero. Me llamó personalmente y me devolvió los derechos sin reclamar el dinero (100 mil dólares de la época) Así que decidí hacer yo mismo la película. Pero tuvimos un claro error de castnig, porque Fabio Testi era muy buen chico pero no daba bien en el papel. Casi nunca he tenido suerte con los protagonistas, porque tampoco me convenció Michael Caine en 'Ashanti Ébano' (Richard Fleischer, 1979), ni Mark Harmond en 'Tuareg' (Enzo Castellari, 1984). Pero cuando vendes los derechos de una novela es como casar a una hija, tienes que rezar porque la traten bien. Y las únicas adaptaciones de mis novelas que me convencen son las de 'El perro'(Antonio Isasi-Isasmendi, 1976) y la serie 'Océano', que produjo Bertolucci. Las demás son, casi todas, un desastre"

"De pequeño leía Hazañas Bélicas, Mortadelo y Filemón (Sigo leyéndo a Ibáñez), Zipi y Zape, El Coyote, y las novelas clásicas de aventuras, como 'La isla del tesoro'. Y siempre he defendido la importancia del cómic para aficionar a los jóvenes a la lectura. Es un error hacer leer 'El Quijote' a niños de 12 años, les quitas las ganas de leer. Por eso defiendo a Corín Tellado y Marcial Lafuente Estefanía, que enseñaron a leer a toda una generación. Hay que empezar con cosas más asequibles".