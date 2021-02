El ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha replicado al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que "las reformas" son el "golpe de timón" que demanda al Gobierno.

Es la respuesta al presidente manchego, quien avisó de la necesidad de que el Gobierno cambie de rumbo para evitar una catástrofe electoral en el PSOE, y también se mostró partidario de la limitación de los mandatos de los presidentes.

Blanco, antes de participar este sábado en la inauguración de dos tramos de la autovía A-8 en Lugo, ha considerado "exagerado" que se hable de rebelión por parte de algunos barones del PSOE.

Aunque ha observado que se está viviendo en España y en el resto del mundo "una crisis económica muy dura y muy difícil, que exige medidas y reformas que también son duras y difíciles".

Medidas imprescindibles

Blanco ha sostenido la necesidad de las reformas y ha retomado lo dicho por el presidente Zapatero, cuando afirmó que "antepone el éxito de España a su éxito personal, y que las va tomar le cuesten lo que le cuesten".

Las medidas tomadas son "imprescindibles", según el ministro de Fomento, porque "que nadie se equivoque: Si no se toman no habrá recuperación económica, no volveremos a crear empleo y pondremos en dificultad el estado de bienestar".

Por otra parte y sobre las primarias de Madrid, ha dicho que fue la "decisión de los militantes" y que "contrastan" - en su opinión- con lo que se está viendo estos días en el PP de Asturias, donde, ha dicho, "tirios y troyanos están peleando por la candidatura".

En este sentido, Blanco ha recomendado al PP que la forma de resolver esa situación "es con democracia" y si quieren a Cascos, ha concluido, "que utilicen la democracia y no los cascos azules".