Alemania-Suiza Dirección: Sophie Heldman

Guión: Sophie Heldman, Felix zu Knyphausen

Fotografía: Christine A. Maier

Intérpretes: Bruno Ganz, Senta Berger, Carina Wiese, Barnaby Metschurat, Leonie Benesch

Duración: 84 m.

Opta al Premio Kutxa-Nuevos Directores

SINOPSIS

Satte Farben vor Schwarz / Colours in the Dark es una historia de amor, la historia de Anita y Fred, que llevan 50 años casados. Hace tiempo que entraron en el otoño de su vida, pero siguen viviendo su amor con determinación, aunque no siempre bien avenidos. Cuando Fred cae fatalmente enfermo, oculta el hecho a su familia, salvo a su esposa que sí lo sabe. ¿Libertad o negación de la realidad? El film retrata las últimas semanas en la vida de una pareja que se ama, una vida que concluye cuestionando el amor eterno en decisiones excepcionales. Opera prima. Opta al Premio Kutxa-Nuevos Directores.