El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha recordado que el PP "se empeño en decir" que con el Estatuto de Cataluña "España se rompía" y que la sentencia del Tribunal Constitucional, que avala la mayoría de los artículos del texto, deja claro que "era totalmente falso".

Lo ha dicho en 'Los Desayunos de TVE' donde ha reconocido diferencias en la posición del PSOE y el PSC sobre este asunto. Preguntado por la llamada a la movilización del presidente de la Generalitat, José Montilla, tras conocer la sentencia, ha dicho que "forma parte de un ejercicio de democracia real".

"Desde el principio los socialistas catalanes no reconocieron la legitimidad del actual Constitucional para sentenciar y en el PSOE sí lo hicimos", ha aseverado, tras insistir en que las preguntas deben hacerse al PP quien dijo que "España se rompía, que habíamos cambiado la Constitución y que con el Estatuto los catalanes tenían más derechos que el resto de los españoles".

"Estoy satisfecho porque el TC ha dejado claro que todo esto es falso", ha asegurado, tras pedir también que se haga una lectura de la sentencia "reposada". "No nos perdamos en la hojarasca", ha dicho. "Es un buen estatuto y ha dejado claro que la convivencia entre los catalanes y el resto de España es buena", ha añadido.

Tras el acuerdo cerrado entre PSOE y PP para impedir que Batasuna esté en las urnas, Rubalcaba ha dejado claro que Eusko Alkartasuna ( que ha firmado un acuerdo con Batasuna ) es un partido democrático, pero ha añadido: "Si EA incorpora a sus listas a personas que no han roto con ETA, en ese caso esas listas pueden tener problemas porque los tribunales pueden decidir que esa lista no concurra finalmente a los comicios".

El ministro de Interior ha dejado claro que la formación ilegalizada Batasuna "no se va a colar por la puerta de atrás" en las elecciones. Ha sido tajante en este asunto y ha señalado que se ha cerrado la puerta a los ilegales y a los que no condenan la violencia.

"La quiniela política es deporte nacional"

Preguntado por la crisis de Gobierno y los constantes rumores a este respecto, ha dicho que "los rumores existen" y que la "quiniela política es deporte nacional". No le sorprende que Zapatero haya desmentido un cambio de Gobierno y ha sido claro: "No me gustaría ser vicepresidente y no lo voy a ser, una cosa está relacionada con la otra".

También ha querido dejar claro que las conversaciones privadas con el presidente del Gobierno son "eso, privadas".

Por otra parte y en un tono más sosegado, se ha negado a pronósticar un resultado para el España-Portugal en el Mundial de Fútbol aunque ha reconocido que tiene "miedo" y que "España aún no ha dado de sí lo que todos esperábamos".