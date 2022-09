Miley Cyrus actuará en Rock in Río Madrid

La cantante Miley Cyrus, conocida por millones de niños y adolescentes de todo el mundo por su personaje del cine y la televisión Hannah Montana, actuará, por primera vez en España, el próximo 6 de junio dentro de la programación de Rock in Río Madrid.

Miley Cyrus, con sus dos álbumes publicados hasta el momento Breakout y The Time Of Our Lives, cantará en el Escenario Mundo de la Ciudad del Rock instalada en la localidad madrileña de Arganda del Rey, en la que será su única actuación programada en España.

La cantante, hija del conocido artista country Billy Ray Cyrus, protagoniza la serie Hanna Montana, de Disney Channel, cuya cuarta y última temporada se encuentra actualmente en producción. Además en España se estrenará en mayo la película en la que tiene un papel protagonista, The Last Song, junto a Greg Kinnear.

La organización del festival, que ha anunciado la presencia de Miley Cyrus en Rock in Rio-Madrid en el madrileño colegio Virgen del Pilar ante 120 niños de 5º de Primaria, también ha confirmado ya las actuaciones de Bon Jovi, Rihanna y Shakira.