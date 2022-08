Sanidad estudia 150 posibles reacciones adversas del millón de inyectados con la vacuna de gripe A

Las autoridades sanitarias están estudiando la muerte de un feto en el primer trimestre de gestación después de que la madre se vacunara contra la gripe A, aunque el Ministerio de Sanidad ha subrayado que la tasa de abortos espontáneos durante el primer trimestre de embarazo oscila entre el 10 y el 15%.



A través del sistema de farmacovigilancia humana (SEFV-H) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Sanidad está estudiando en total 150 casos de sospechas de reacciones adversas entre el millón de personas que se han vacunado contra el nuevo virus.



Entre estas sospechas, además de la muerte del feto, se encuentran tres reacciones alérgicas, dos casos de parálisis facial y tres de convulsiones y todos los casos han requerido un especial seguimiento desde el punto de vista clínico.

Las vacunas para las embarazadas tienen "un plus de seguridad"

Sanidad ha resaltado que la información notificada por AEMPS, y registrada en su base de datos FEDRA, no debe considerarse "como prueba de que el medicamento sea la causa del acontecimiento que describe".



"Esta información debe interpretarse dentro de un contexto más global y con el asesoramiento de personas expertas en su manejo", ha añadido el comunicado ministerial.



Las embarazadas son el único grupo de riesgo para el que Sanidad ha reservado unas vacunas no adyuvadas o sin sustancias que aumenten la potencia inmunológica del antígeno, para lograr "un plus de seguridad" en este colectivo por haberse probado ya suficientemente con la gripe estacional.



Los datos dados a conocer esta tarde por el departamento que dirige Trinidad Jiménez corresponden al periodo desde el 16 de noviembre, fecha de comienzo en todas las comunidades autónomas de la vacunación para los grupos de riesgo determinados, hasta el 29 de noviembre.