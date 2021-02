La mitad de la población incluida en los grupos de riesgo, el 47,4%, ni se ha vacunado contra la gripe A ni piensa hacerlo, según una encuesta presentada por el Consejo General de Enfermería.



El presidente de este órgano, Máximo González, ha expresado su preocupación por que "se está minimizando el riesgo ante esta pandemia", como revela el sondeo, realizado entre medio millar de personas repartidas por toda la geografía española.



El objetivo del Ministerio de Sanidad es inmunizar a los diez millones de personas que integran los grupos vulnerables, aproximadamente la cuarta parte de la población.



Sin embargo, de la encuesta del Consejo General de Enfermería se puede deducir que tan sólo cinco millones de españoles se han vacunado o piensan hacerlo en un futuro.

Al 87% de la población no le preocupa la gripe A

Desde que comenzó la campaña de vacunación contra la gripe A hace dos semanas se ha inmunizado al 7,1% de los ciudadanos de este país.



Del análisis se desprende que un 32,9% de los vacunados pertenece a los colectivos de riesgo frente a un 2,7% que no estarían incluidos en ellos y que, sin embargo, han sido inoculados en función de otros criterios médicos.



La situación podría mejorar en un futuro cercano porque un 13,6% de los que todavía no se han inmunizado ha expresado su deseo de hacerlo en los próximos días.



Casi un 87% de la población está "poco o nada" preocupada por la gripe A, frente a un 13,2% que se encuentra muy preocupado o bastante preocupado.



González ha llamado la atención ante el dato de que el 7,3% de los encuestados tiene la percepción de que los médicos están recomendado a la gente que no se vacune y ha denunciado la "irresponsabilidad ética" de los profesionales sanitarios que se niegan a inocularse.