El viento reaviva el incendio de Segorbe, que avanza hacia las sierras de Espadán y Calderona

El incendio forestal declarado anoche en el término de Segorbe ha podido originarse de manera intencionada y mantiene dos frentes activos que amenazan a los parajes naturales de las sierras de Espadán y Calderona, en la comarca del Alto Palancia, según ha informado el conseller de Gobernación, Serafín Castellano.



La evolución de las llamas en otros puntos del perímetro ha permitido la vuelta esta tarde a sus hogares de 860 personas que habían sido desalojadas de manera preventiva de la localidad de Soneja, y que hasta ahora permanecían en Azuebar (500 vecinos), Sot de Ferrer (unas 300 personas) y Segorbe (unos 60 vecinos).



Esa evolución favorable también ha permitido que, finalmente, no fuera necesario desalojar vecinos de la localidad de Castellnovo, aunque si que se ha cortado al tráfico la carretera local de acceso a esta población. Poco después de las 18.00 horas ha quedado restablecida la circulación tanto en la autovía A-23 Sagunto-Teruel como la línea férrea entre Valencia y Teruel, que se habían cortado por la cercanía del fuego y la presencia de una densa humareda.



Sospechan que ha sido intencionado



Tantos la Guardia Civil como la Policía Autonómica consideran como hipótesis más probable que el origen de este incendio forestal sea intencionado, aunque siguen abiertas las investigaciones.



Las llamas siguen avanzando con gran fuerza y virulencia, con propagación favorecida por la presencia de vientos de levante. A lo largo de la tarde, la ciudad de Segorbe se ha visto inmersa en una densa nube de humo y cenizas. Los objetivos de los efectivos de extinción se centran ahora en impedir el avance de las llamas para que no afecte a los dos parques naturales de la zona: el de la Sierra de Espadán y el de la Sierra Calderona.



En la extinción del incendio han intervenido a lo largo del día 11 aviones Air Tractor y 5 helicópteros, que se retirarán en cuanto anochezca. Además, como medios terrestres, participan también en las labores de extinción 30 autobombas, 17 vehículos de bomberos, 20 brigadas rurales de emergencia, 170 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME), personal de Cruz Roja y vehículos sanitarios.



No hay heridos



El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha destacado que, a pesar de la dificultad y la complejidad, "no ha habido ningún herido, solamente ha habido siete asistencias leves al personal profesional por golpes de calor o conjuntivitis".



A lo largo del día, el fuego ha destruido dos almacenes en las afueras de la localidad de Soneja y algunas viviendas afectadas parcialmente en el término de Segorbe.



Por otra parte, el incendio declarado ayer en la partida de 'Les Pedrissetes' de Onda se encuentra estabilizado desde las 11.30 horas, después de que afectara a los términos municipales de Onda, Alcora, Borriol y Castellón y calcinara 200 hectáreas.