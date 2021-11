Elya ha desatado una polémica en Internet, donde los internautas han comenzado a opinar sobre el color y la raza del can, o a recomendar al presidente que opte por recoger alguno de la calle.El presidente electo, Barack Obama, prometió a sus hijas Sasha, de siete años, y Malia, de 10 años, un cachorro cuando la familia se mude a la residencia oficial en Washington.Lo hizo en público, delante de miles de personas en medio de su discurso de aceptación de la victoria , el pasado martes, así que ahora tendrá que cumplir con su palabra para no quedar en evidencia.No obstante, también deberá hacer una elección cuidadosa si no quiere recibir una avalancha de críticas.La asociación defensora de los animales PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), ha pedido a Obama que opte,"En este país, las personas son muy elitistas y prefieren perros de pura sangre antes que cualquier otro, situación que provoca que millones de perros mestizos mueran abandonados y hambrientos", ha dicho su presidenta, Ingrid Newkirk.Para evitarle quebraderos de cabeza, "yo les recomiendo, por que son fáciles de entrenar y son muy obedientes", dice Tracy, de California, en un foro del canal Univisión."Yo crecí con un labrador y tengo una mezcla de labrador ahora. Son fantásticos con los niños y muy inteligentes", dice "tanderson 141" en ireport, pensando en las niñas."Helenmarie", que también les recomienda unen el foro de ireport.com, dice: "espero que adopten uno de un refugio".En alusión a los orígenes del próximo presidente de EEUU, de madre estadounidense y padre africano, alguien que firma como "trivia" escribe en el foro del diario La Nación que "para estar a tono... sugiero un dálmata".Aunque también hay propuestas más originales como la de Natrix en el foro meneame.net, que le dice al nuevo presidente "".El pequeño cachorro Barney llegó a la Casa Blanca en el 2000 de la mano de sus dueños: el presidente George W. Bush y la primera dama Laura Bush. Un, que por supuesto, es casi tan famoso como sus dueños.Barney tiene su propia galería de fotos en la mismísima página web de la Casa Blanca, ha filmado películas, posa para postales y tiene su club de fans en Internet.Junto a Barney toda una familia de mascotas presidenciales Primero la compañera de Barney. Se llama Beazley Weazley y llegó al 1600 de la Avenida Pennsylvania en Washington en octubre de 2004.También vive con ellos Spotty , un perro `springer spaniel' con el que Bush juega al tenis y una gata negra de nombre India que pertenece a la familia Bush desde hace 10 años. Como miembro del 'dream team' de la Casa Blanca está también Ofelia , una vaca que vive habitualmente en el Rancho de Bush, en Crawford, Texas.Por último tiene también su espacio en Washington, Jackson y Dave . Se trata de dos labradores que pertenecen al vicepresidente Richard Cheney y a su mujer.