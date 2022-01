El Levante, el centro y el sur español se encuentran en alerta tras las lluvias torrenciales que han caído las últimas horas, con precipitaciones de más de 300 litros por metro cuadrado. Mónica López, meteoróloga de TVE, explica qué son y por qué se producen.

¿Hay precedentes de precipitaciones tan fuertes?

Sí. Mónica López recuerda que el otoño es una época del año propicia para este tipo de fenómenos, especialmente en la Comunidad Valenciana. En septiembre de 1997, murieron cinco personas en Alicante tras otra tromba de agua en la que se recogieron 270 litros por metro cuadrado.



¿Es un fenómeno normal?

No. Según explica López, estas trombas de agua son "fenómenos muy localizados".



¿Por qué se producen?

La clave es la confluencia de dos factores: aire frío en altura y viento de Lentante. "Es un viento húmedo que trae el combustible de las nubes y, en altura, hace que [las lluvias] se puedan generar con mucha fuerza", afirma la meteoróloga de TVE.



¿Por qué la Comunidad Valenciana es la más castigada por este fenómeno?

En esta zona, sobre todo en el área de Valencia, las nubes se quedan estancadas, bloqueadas. Como no se mueven, la tormenta descarga toda su furia sobre el mismo lugar.



¿Son estas trombas consecuencia de la 'gota fría'?

Técnicamente no. Según Mónica López, estas trombas de agua no se pueden encuadrar dentro del fenómeno conocido como 'gota fría. La meteoróloga las define como una "borrasca con viento de Levante y aire frío en altura".