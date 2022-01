BI MONG / DREAM

Director: Kim Ki-duk. Guión: Kim Ki-duk. Fotografía: Kim Gi-tae. Intérpretes: Joe Odagiri, Lee Na-young, Zia Kim, Tae-Hyeon.

Duración: 93 m. Corea del Sur.



Sinopsis:

Jin se despierta de una pesadilla en la que ha tenido un accidente de tráfico de camino a casa de su ex novia. El sueño le lleva a ese lugar, donde se encuentra con las consecuencias de un accidente ocurrido de la misma forma que en su pesadilla. Sigue a la policía hasta la casa de la sospechosa y ve a Ran negar la acusación de provocar el accidente y darse a l a fuga, alegando que ha estado dormida toda la noche. Jin les cuenta su sueño y pide que le acusen a él en su lugar. Sin embargo, la policía no lo tiene en cuenta y arresta a Ran. Jin está seguro de que existe una conexión inexplicable entre los dos. Por fin descubre que mientras él sueña, Ran actúa según lo soñado mientras duerme.



El prestigioso director coreano Kim Ki-duk, autor de The Isle (La isla), 3-Iron (Hierro 3), Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring (Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera) y Time, compite por primera vez en la Sección Oficial con Dream.