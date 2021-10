¿Qué es el Consejo General del Poder Judicial?

¿Cuáles son sus funciones?

¿Qué no es el CGPJ?

¿Cuál es la composición del CGPJ?

¿Quién designa a los miembros del CGPJ?

¿Cuánto dura cada mandato?

¿Cuál es su estructura interna?

¿Cuáles son las competencias del CGPJ?

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional cuya finalidad principal es garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de su función judicial (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado). Es un órgano colegiado, compuesto mayoritariamente por jueces y autónomo.La función principal del CGPJ es. La mayoría de sus competencias están relacionadas con la carrera profesional de los jueces: selección y nombramiento, destinos, ascensos, situaciones administrativas, licencias y permisos, prohibiciones e incompatibilidades, potestad sancionadora, etc.Pero tiene más funciones como la deEn este sentido, las actividades del CGPJ están dirigidas a mejorar la calidad y modernización del sistema de la Justicia. Para ello, por ejemplo, inspecciona el funcionamiento de los órganos judiciales, entre otras actividades.También tiene funciones en. Participa en la designación de altos cargos del Estado, elabora informes en relación con las leyes y otras normas de órganos públicos.Por último, se encuentra laEl Consejo General del Poder Judicial, es decir, no puede elaborar normas con rango de Ley. El CGPJ. No resuelve los conflictos entre paraticulares o entre éstos y el Estado mediante la aplicación de la Ley como hacen los tribunales.El Consejo General del Poder Judicial está compuesto porque es siempre. De los 20 vocales,de reconocido prestigio.Los. Doce de ellos son propuestos por los propios jueces por sí mismos o a través de las asociaciones judiciales. Elen su sesión constitutiva entre los miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencias.Cada cámara elige a seis miembros entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales. En total son(6 del Congreso y 6 del Senado)por los jueces y asociaciones judiciales.Los otros(cuatro el Congreso y cuatro el Senado) son elegidos con el mismo apoyo, mayoría de 3/5, entrecon más de 15 años de ejercicio en su profesión, que no sean miembros del Consejo saliente ni presten servicios en los órganos técnicos del mismo.El mandato de los miembros del CGPJ es deLas decisiones del CGPJ se adopta de forma conjunta por sus miembros reunidos en. Sin embargo, para agilizar su funcionamiento se contemplan dos instrumentos: las(la más importante es la permanente aunque las hay de disciplina, presupuestos, etc), normalmente integradas por cinco miembros; y lasque se encargan de la preparación de determinados trabajos como la memoria anual o las relaciones con otras instituciones del Estado o las comunidades autónomas.Para: decisiones relativas al estatuto profesiona como el nombramiento de los jueces o sus destinos; potestad para sancionar a los jueces por retrasos injustificados, abuso de autoridad, falta de respeto, etc.; y amparo de la independencia judicial.Sobre la: inspección de órganos judiciales, quejas sobre el funcionamiento del sistema de Justicia, potestad reglamentaria externa, elaboración de informes sobre normas jurídicas en la materia como orgáno consultivo del Estado, refuerzo a los órganos judiciales.Enparticipa en el nombramiento de altos cargos (es oído con carácter previo al nombramiento del Fiscal General del Estado, propone por mayoría de 3/5 el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ y también propone con el mismo apoyo el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional); elabora la memoria anual ante el Parlamento; y toma la iniciativa para que otras instituciones adopten medidas.El CGPJ tiene otras competencias relacionadas con su organización y funcionamiento interno.