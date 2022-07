Magdalena Álvarez: "Spanair pensó en cambiar el avión"

17:46 Como el resto de sus colegas en el Congreso, el portavoz de PNV, José Ramón Beloki, ha expresado su dolor por la tragedia de Barajas y ha transmitido el pésame por los fallecidos. Ha indicado que estaba en Barajas el día del accidente y, según su punto de vista, la reacción fue rápida.



----------INTERVENCIÓN DE JOSÉ RAMÓN BELOKI (PNV)---------



17:40 Llamazares ha finalizado con una reflexión sobre la situación del sector aeronáutico español. "Es un sector muy potente pero con un regulador débil que debemos fortalecer", para lo que ha propuesto que se dote el cuerpo facultativo de inspectores, que se desarrolle la ley de seguridad aérea y que se apliquen las leyes.



17:38 Al igual que Uxue Barkos, Llamazares ha criticado que "se supla con subcontratas" los puestos de inspectores. "Actualmente tan sólo hay 4 inspectores y sólo 2 de ellos en activo". El diputado ha anunciado que su grupo parlamentario planteará cambios al Gobierno en este aspecto.



17:36 "La ley de seguridad aérea está incumplida de la A a la Z", ha criticado el líder de IU, que reitera la pasividad del Gobierno en el sector, que tan sólo se ha renovado por los avances en la seguridad aérea en la UE, según Llamazares.



17:33 Llamazares ha criticado que la Ley de del sector aéreo es de los años sesenta y ha hecho autocrítica. A su parecer, "no le damos la importancia necesaria al sector aéreo para darle una ley marco" moderna, acorde con la actualidad.



17:30 El portavoz de IU espera que la causa del accidente "no sea la fatalidad" y ha expresado su esperanza en que la investigación aclare las causas de la tragedia.



17:27 El portavoz de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, tras dar el pésame a las familias de los 154 fallecidos en el accidente de Barajas, ha pedido un momento de reflexión para ver por qué ha ocurrido. Llamazares ha lamentado la "defensa cerrada" del Gobierno en este momento de la investigación.



----------INTERVENCIÓN DE GASPAR LLAMAZARES (IZQUIERDA UNIDA)---------



17:25 Sobre las inspecciones, Barkos ha recordado que "en 2007 se realizaron 22 inspecciones aleatorias y en 2008 fueron 26". La portavoz de NaBai ha preguntado a la ministra a qué se debe este aumento.



17:21 Asimismo, Barkos ha reflexionado sobre la polémica por la posible "tardanza" en el despliegue del operativo de seguridad en Aena. Además, ha preguntado a la ministra si las inspecciones de Spanair se realiza por subcontratas y ha pedido más detalles sobre las inspecciones realizadas a Spanair.



17:18 El segundo turno de palabra ha sido para Uxue Barkos, portavoz de Nafarroa Bai, que también ha comenzado con unas palabras de recuerdo para las víctimas del accidente de Barajas. Acto seguido, Barkos ha preguntado a Álvarez sobre la incidencia ocurrida en el avión. La portavoz de NaBai ha preguntado si se utilizó el término "aislado" en la incidencia transmitida desde el avión a la torre de control.



----------INTERVENCIÓN DE UXUE BARKOS (NAFARROA BAI)---------



17:17 El ministro canario ha recordado que la seguridad aérea es vital para la comunidad canaria y ha finalizado pidiendo exhaustividad en la investigación.



17:15 Además, Perestelo ha pedido datos sobre la plantilla de inspectores fijos en Aviación Civil. Según el portavoz de CC, tan sólo hay dos inspectores fijos y el resto está subcontratado.



17:12 El primer turno ha sido, de manera extraordinaria, para José Luis Perestelo, portavoz de Coalición Canaria (CC), representante de la comunidad más afectada por la tragedia de Barajas. Sus primeras palabras han sido, como no podía ser de otra manera, para las víctimas del accidente, para después destacar el final del discurso de la ministra, en el que se refería a llevar la investigación hasta el final y ha pedido que se cumpla y "mejore la seguridad para todos".



----------INTERVENCIÓN DE JOSÉ LUIS PERESTELO (COALICIÓN CANARIA)---------



17:09 Una vez terminada la intervención de la Magdalena Álvarez, se da paso al turno de réplica para los grupos parlamentarios.

17:07 Para finalizar, la ministra de Fomento ha recordado la importancia del sector aeronáutico español en la economía del país y ha pedido "colaboración para mantener la confianza en el sector aéreo español" y ha asegurado que van a llevar la investigación hasta el final y depurarán responsabilidades.



17:05 Asimismo, ha anunciado que van a hacer una propuesta para agilizar el proceso de entrega de la lista de pasajeros de un avión en caso de siniestro, ya que la demora en este caso fue larga.



17:00 En cuanto al envío de las cajas negras a Londres para su investigación, Álvarez ha asegurado que se hizo por que era la mejor opción. Además, ha informado que Italia y Alemania han sido los países que se han ofrecido para la ayuda en la investigación, así como el país fabricante de la aeronave.



16:54 La titular de Fomento ha detallado el trabajo que lleva a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, que dio explicaciones el pasado martes sobre el proceso de la investigación.



16:49 Álvarez ha indicado que el Gobierno ha trabajado siempre por la seguridad y ha recordado que en 2006, "por primera vez en España, la dirección general de Aviación Civil, suspendió el certificado de operador aéreo a Air Madrid en 2006" y, posteriormente, ha añadido que se suspenderion dos certificados a otras dos compañías aéreas.



16:44 El avión, con 21.961 horas de vuelo y 28.132 vuelos, estaba "a la mitad de su vida útil", ha asegurado Álvarez, que ha informado de que la última inspección se realizó el 11 de julio de 2008.



16:41 En cuanto al avión siniestrado, la ministra ha detallado el camino que ha seguido hasta el día del accidente, desde su fabricación en 1993. "Cuando se incorporó a Spanair, en 1999, procedente de Korean Air, la aeronave pasó una inspección en el centro de mantenimiento de Iberia". En 2003 se efectuó la "gran parada y en 2008 una inspección en profundidad".



16:40 También ha incidido en que se han realizado más de 30 inspecciones aéreas en cabina.



16:38 La titular de Fomento ha explicado que uno de los temas más controvertidos, el descanso de la tripulación de Spanair, también ha sido inspeccionado. "Se han realizado 32 inspecciones de seguimiento en el tiempo de descanso de los auxiliares para comprobar que se cumple la norma vigente", ha aclarado Álvarez.



16:37 De las inspecciones realizadas a Spanair, "67 han sido para el mantenimiento de certificado de operador aéreo, mientras que la UE ha realizado 26 inspecciones aleatorias en diferentes aeropuertos europeos y 36 inspecciones no avisadas en los aeropuertos españoles. Todas ellas seguidas bajo el protocolo de la Unión Europea", ha explicado la ministra.



16:34 En cuanto a la situación econónmica de Spanair, la ministra ha indicado que Aviación Civil ha seguido muy de cerca los problemas de la compañía que nada, ha asegurado, tienen que ver con el accidete de Barajas. Ha apuntado que se han llevado a cabo 326 inspecciones a Spanair.



16:32 Álvarez ha concretado que en lo que va de año se han realizado 1.213 controles de seguridad en operaciones de vuelo. En 2007 se realizaron 6.024 controles en España y 1.025 en la UE, un promedio de casi cinco inspecciones por aeronave española.



16:28 Tras una compleja y detallada explicación del tipo de inspecciones que debe seguir la flota aeronáutica española, la ministra de Fomento ha afirmado que "la seguridad aérea está garantizada en España" y que los 633 aviones españoles "están al mismo nivel de seguridad" que los del resto de Europa.



16:24 El siguiente punto en la comparecencia, la ministra de fomento ha detallado las operaciones de mantenimiento que debe seguir cada avión. "Un programa de mantenimiento muy estricto" que sigue las normas internacionales.



16:22 En cuanto a la seguridad en el aeropuerto, Álvarez ha explicado que Barajas sigue todas las normas internacionales de seguridad, que son revisadas tanto por las propias autoridades españolas como por las internacionales.



16:20 Además del objetivo prioritario, las labores de rescate, la ministra ha insistido en el buen funcionamiento de las más de 1.000 operaciones realizadas en el aeropuerto el día del accidente.



16:18 Álvarez ha destacado la coordinación en las labores del rescate junto con las operaciones rutinarias del aeropuerto en ese momento y ha apuntado que la normalidad se recuperó "16 horas después".



16:14 Una vez desplegado el dispositivo de Aena, comenzó el operativo de emergencias externas que, según ha explicado Álvarez, se basan en la llegada de ambulancias y bomberos, que se sumaron a los bomberos de Aena.



16:10 Álvarez ha explicado el plan de emergencias desplegado en Barajas unos minutos después del accidente del avión. "Tres minutos después del accidente varias dotaciones de Aena llegaron al lugar y comenzaron a trabajar en las actividades de rescate".



16:08 La ministra de Fomento ha comenzado la explicación detallando lo ocurrido en Barajas antes del despegue del avión. Álvarez ha explicado que Spanair pensó cambiar el avión una vez que se produjo la primera avería, lo que se comunicó al centro de gestión del aeropuerto, pero finalmente se aprobó la salida del aparato finalmente siniestrado.



16:06 Asimismo, las primeras palabras de la ministra también son para el recuerdo de las víctimas del accidente. Acto seguido, Álvarez ha apuntado que las explicaciones se harán con el máximo respeto a los afectados y ajustadas a una investigación que "acaba de empezar".



16:04 Antes de comenzar se ha guardado un minuto de sliencio en honor a las víctimas del accidente del MD82 de Spanair.



16:00 La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, toma asiento y se dispone para dar explicaciones sobre el accidente de Barajas en una comisión extraordinaria en el Congreso.