La crisis económica se ha convertido en el principal problema de los españoles, seguido del paro y del fenómeno de la inmigración. Así se desprende del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Además, según el último estudio, el terrorismo cae a un cuarto lugar.

El muestreo, efectuado entre el 18 y 26 de junio pasados, sitúa a los problemas económicos en una cifra récord, que supera la del mes anterior cuando supuso la segunda preocupación para los ciudadanos con un 52,5%, entonces precedida por el desempleo.



La coyuntura económica es el mayor problema para el 58,3% de los españoles, seguido del paro que lo es para un 53,8 y de la inmigración, con un 26,9%.

Además, el pesimismo crece entre los españoles ya que un 55% cree que la situación económica es mala o muy mala y que va a empeorar.

Los españoles buscan un empleo "seguro y estable"

El 70,5% de los encuestados da mucha importancia a que un empleo sea seguro y estable, el porcentaje más elevado con diferencia, ya que el hecho de que dé facilidades para compatibilizarlo con la vida familiar, que es el segundo con una mayor valoración, es visto como muy importante por el 55,2% de los encuestados.



Que tenga un buen salario o que esté cerca del domicilio son la tercera y la cuarta razón más valoradas, ya que son consideradas como muy importantes por el 48,2% y el 48%, respectivamente.



Por el contrario, sólo el 26,3% considera muy importante que un empleo no exija muchas horas de trabajo, mientras que el 18,9% lo ve poco importante y el 3,1% nada importante.



El 48,7% de los españoles afirma contar con "muchas" o "bastantes" facilidades para compaginar vida personal y familiar en su centro de trabajo, frente a un 45% que aún no dispone de ellas.



El 28,4% de los encuestados afirmaron que en su empresa ya existen medidas especiales a tal fin (guardería, flexibilidad de horarios), frente a un 54,5% que aún no dispone de ellas.

Un 55,8% de los españoles no va a misa casi nunca

Un 76,3% de los españoles se define como católico y un 55,8% asegura que no va a misa casi nunca, según este estudio sociológico. Además, un 13,5% de los españoles se declara no creyente, un 1,5% creyente de otra religión que no es la católica y un 6,5 se define como ateo.



En cuanto a la frecuencia de asistencia a misa u oficios religiosos, sin contar bodas, bautizos, comuniones o funerales, un 55% de los españoles asegura que no va casi nunca a misa.



Por contra, un 15,6% de los encuestados asegura que acude a misa varias veces al año, un 10,2% alguna vez al mes, un 15% casi todos los domingos y festivos y un 2,1% varias veces a la semana.