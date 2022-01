Apuntes biográficos: Margaret Atwood

Atwood nació en Ottawa, 18 de noviembre de 1939.

Es poetisa, novelista, crítica literaria y activista política, reconocida nacional e internacionalmente por su obra.

Fue al instituto en Leaside, Toronto y empezó a escribir con 16 años. Sus primeros poemas ya estaban impregnados de referencias mitológicas.

En 1957 empezó sus estudios universitarios en la Victoria University en la Universidad de Toronto.Se graduó en 1961 como licenciada en filología inglesa, con estudios también de francés y filosofía.

Ha impartido clases en la Universidad de British Columbia (1965), Universidad Sir George Williams en Montreal (1967-68), la Universidad de Alberta (1969-79), Universidad York en Toronto (1971-72), y la Universidad de New York.

En 1968 se casó con Jim Polk, del que se divorcio en 1973. Posteriormente contrajo matrimonio con el novelista Graeme Gibson con el que se mudó a Ontario, al norte de Toronto. En 1976 tuvieron a su hija Eleanor Jess Atwood Gibson. Volvió a Toronto en 1980.

Atwood ha sido vicepresidenta de la Unión de Escritores de Canadá desde 1980 y elegida socia mayoritaria del Massey College en la Universidad de Toronto.

Cuenta con dieciséis títulos honoris causa, incluyendo un doctorado del Victoria College (1987) y está incluida en el paseo de la fama de Canadá desde 2001. Es también miembro de la Royal Society de Canadá y de la Order of Canada y miembro honorario de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias.

Intimista, irónica, reivindicadora de la lucha de la mujer y de los derechos humanos en general, Atwood colabora intensamente con Amnistia Internacional, desde donde ha defendido los derechos territoriales de los indios "Mohawks".

Su obra tiene gran repercusión en España, donde llegó a vivir durante varios meses en 1999, año en el que también presentó "Alias Grace", y participó en el ciclo "Escritoras de fin de siglo", está considerada como una de las grandes poetas del siglo XX.

Sus libros hablan de la identidad nacional canadiense, las relaciones de este país con Estados Unidos de América y Europa, los derechos humanos, asuntos medioambientales, los mitos sociales o la representación del cuerpo de la mujer en el arte.

En 1966 obtuvo el Gobernor General's Award, por la obra The Circle Game.

En 1969 publicó The Edible Woman, donde se hizo eco de la marginación social de la mujer.

Margaret Atwood, que escribe en inglés y francés, también ha llevado algunas de sus novelas al cine y al teatro como La mujer comestible (1969), El cuento de la criada (1985), que también se convirtió en ópera, Alice Grace y El asesino ciego, entre otras.

Traducida a más de treinta idiomas, que incluyen el persa, japonés, turco, finlandés, koreano, islandés y estonio, Margaret Atwood ha publicado su último libro de poesía The Door en 2007, y una colección de relatos The Tent, en 2006.



Novelas

The Edible Woman1969)

Surfacing (1972)

Lady Oracle (1976)

Life Before Man (1979)

Bodily Harm (1981)

El cuento de la criada (1985)

Alias Grace (1996)

The Blind Assassin (2000)

Oryx y Crake (2003)

The Penelopiad (2005)

Colecciones de poesía

Double Persephone (1961)

The Circle Game (1964)

Expeditions (1965)

Speeches for Doctor Frankenstein (1966)

The Animals in That Country (1968)

The Journals of Susanna Moodie (1970)

Procedures for Underground (1970)

Power Politics (1971)

You Are Happy (1974)

Selected Poems (1976)

Two-Headed Poems (1978)

True Stories (1981)

Love songs of a Terminator (1983)

Interlunar (1984)

Morning in the Burned House (1996)

Selected Poems, 1965-1995 (1998)

The Door (2007)

Colección de relatos cortos y cuentos

Dancing Girls (1977)

Murder in the Dark (1983)

Bluebeard's Egg (1983)

Through the One-Way Mirror (1986)

Wilderness Tips (1991)

Good Bones (1992)

Good Bones and Simple Murders (1994)

The Tent (2006)

Moral Disorder (2006)

Obras publicadas en español

La mujer comestible (1969)

Resurgir (1972)

Chicas bailarinas (1977),

El cuento de la criada (1985)

El asesino ciego (2000)

Oryx y Crake (2003)

Penélope y las doce criadas (2005)

La maldición de Eva (2006)

Erase una vez (2007)