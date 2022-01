Rajoy lanza mensajes a Aguirre sin mencionarla

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha endurecido el tono en un mitin celebrado en Elche. Rajoy, arropado por los barones del PP, ha entrado de lleno en el debate interno del partido y ha lanzado, sin mencionarla, varios dardos envenenados contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. "Doy la cara. Digo lo que pienso. Me voy a presentar porque me lo han pedido muchísimos compañeros del partido. A mí no me lo han pedido ningún periódico ni ninguna radio," ha afirmado.

Un PP abierto e integrador Además, Rajoy asegura que en su partido caben todos y ha añadido que no se puede confundir 25 personas de Madrid con toda España, "porque España es algo más grande y más importante". El líder del PP ha asegurado que quiere un Partido Popular abierto e integrador y que no sea doctrinario. "Si alguien se quiere ir al partido libertal o al partido conservador que se vaya", ha advertido Rajoy. Tirón de orejas también a un consejero de Madrid que ha instado al PP andaluz a trabajar más. "Pido que se respete a la gente, a los que han ganado y a los de otras circunscripciones como Andalucía, donde han trabajado como nunca", ha dicho.