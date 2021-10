El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, abandonará este sábado la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde cumple tres condenas por causas urbanísticas, para disfrutar de un permiso penitenciario de tres días, según han señaladofuentes cercanas al ex regidor.



Muñoz esperaba desde el pasado miércoles la comunicación de este permiso penitenciario, concedido por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 9 de Andalucía, con sede en Jaén, y que fue notificado al ex regidor ayer, jueves.



El ex alcalde solicitó dicho beneficio cuando se encontraba en la cárcel de Jaén -donde pasó parte de su encarcelamiento tras su detención por el "Caso Malaya"-, y la junta de tratamiento de dicha prisión acordó denegarlo en diciembre de 2007, decisión que fue recurrida por el preso y que ha dejado sin efecto el juez.



El magistrado, que considera que el preso "lleva una buena evolución" y que el permiso "puede ayudar a su reinserción", dictó el auto en el que concedía este beneficio carcelario el 31 de marzo.



El titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 9 de Andalucía ha dispuesto como condiciones para el permiso la presentación diaria de Muñoz a las fuerzas de seguridad, el control familiar y el disfrute del beneficio penitenciario en su domicilio, así como las que fija la cárcel en la que permanece.



El ex alcalde de Marbella, que permanece recluido desde julio de 2006, deberá regresar al centro penitenciario de Alhaurín de la Torre el próximo martes.



Además de este permiso, la cárcel malagueña ha acordado por mayoría permitir otra salida de tres días a Muñoz, aunque al no ser una decisión aprobada por unanimidad será la juez de Vigilancia Penitenciaria la que deberá aprobar dicho beneficio penitenciario.