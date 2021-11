"Mi latín [es tan bueno que] me permitiría incluso comer con Julio César". Es la penúltima ocurrencia de Silvio Berlusconi, un multimillonario excéntrico y mago del márketing que, a sus 71 años, ha vuelto a la arena política para convertirse, por tercera vez, en el primer ministro de Italia.

El 'eterno retorno' de Berlusconi no deja a nadie indiferente. Sus partidarios más acérrimos defienden que es un hombre emprendedor que se ha hecho a sí mismo. Para sus detractores, es un "caimán" ambicioso que entiende el Estado como una empresa privada.

Sin embargo, 'Il Cavaliere' no se dará por vencido: como buen animal político, experto en el arte de la supervivencia , vuelve a presentarse a los siguentes comicios. Tras la 'dulce' derrota de 1996, repite en 2001 y, esta vez, arrasa.

El "gusanillo" de la política le entró a principios de los noventa. En 1993, tras los escándalos que salpicaban la vida política italiana y el descalabro electoral de la Democracia Cristiana, empieza a coquetear con la posibilidad de presentarse a las elecciones. Pocos meses después lo hace oficial, como no podía ser de otra forma, en una de sus televisiones. Crea el partido 'Forza Italia' y se postula como candidato .

Polifacético y lenguaraz

Si algo caracteriza a Silvio Berlusconi es su locuacidad y su personalísimo estilo a la hora de hacer política. De su etapa de 'galán de crucero' conserva su amor por la música, que demuestra a menudo en público. De hecho, ha publicado dos discos, el último en 2006.

Tampoco le gusta morderse la lengua. Sus 'meteduras de pata' en materia diplomática son antológicas, como cuando llamó "capo nazi" a un eurodiputado alemán, en 2003. En Finlandia todavía se acuerdan del día en que aseguró que había hecho de "playboy" con su primera ministra, Tarja Jalonen, para conseguir que Parma fuera la sede de la Agencia para la Alimentación.