(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Hola, Pammee!

¡Hola, amigos!

¡Hala! ¡Este girasol es superbonito!

(OLFATEA) Oye, creo que se parece bastante a mí.

¿Te gustaría llevarte el girasol a casa, Chewoo?

¡Sí! ¡Gracias!

Vale.

Lemmee, ¿te quieres llevar tú esta flor morada?

¡Ah! ¿Una flor para mí?

Claro que sí.

Pero prometedme que vais a cuidar bien de ellas.

(AMBOS) Lo prometo. ¡Gracias!

(RÍE) (OLFATEA)

(RÍE)

Chewoo, ¿me darías el girasol?

Me gusta mucho el color amarillo.

Vale. A mí el morado también me gusta.

(Música animada)

Lemmee, he cambiado de opinión, quiero recuperar mi girasol.

¿Qué? ¡Pero has dicho que te gustaba el morado!

Ya sé lo que he dicho. Pero he cambiado de opinión.

Bueno, ¿pues sabes qué? Yo no.

¿Por qué debería devolverte el girasol?

Porque... en un principio, era mi girasol.

¡Ah!

# Yoohoo al rescate.

# Una nueva misión vamos a explorar,

# con un montón de acción # y diversión.

# Viajar por el mundo # haciendo amigos,

# un viaje para soñar.

# Yoohoo al rescate, # Yoohoo al rescate.

# Pammee, Lemmee, Roodee, Chewoo

# y nuestro capitán Yoohoo.

# Yoohoo al rescate, # Yoohoo al rescate. #

(Música animada)

"EL ALBOROTO DE LOS TITÍS EMPERADORES"

(Continúa la música)

¡Oh, no!

Yo podría haberos regalado más flores.

(HABLA LENTO) A veces, si dejas ganar a los amigos...

¡Tú también ganas!

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡No ha sido mi culpa!

-¡Chicos!

¡La fruta luminosa! ¡Alguien nos necesita!

(Música acción)

¡Oh!

¿Eh?

(A LA VEZ) ¡Oh! ¿Eh?

(Continúa la música)

¡Uhm!

(Continúa la música)

(A LA VEZ) ¡Adiós!

-Que tengáis un...

-¡Buen viaje!

(Continúa la música)

Destino confirmado.

Parece que unos titís emperadores de Brasil necesitan nuestra ayuda.

¿Brasil? ¡Allá vamos!

¡Yoohoo al rescate!

(A LA VEZ) ¡Vámonos!

(Música animada)

¡Guau! ¡Qué bonito es esto!

¡Tengo muchas cosas que hacer! ¡Aparta!

-¡Yo también tengo mucho que hacer!

-Son dos titís emperadores parados en mitad de un puente.

Mira, otros dos amigos que no se dejan ganar.

(RÍE)

Vale, tenemos una misión.

Vamos a hablar con los titís emperadores.

Te digo que tengo que ir a coger esos plátanos.

-Yo te digo que tengo que ir a jugar al fútbol con mis amigos.

¡Uhm!

¡Hola, amigos!

¡Oh! ¡Hola!

¡Un equipo, qué bien!

Soy Sunny.

-Hola, soy Winny.

Yo soy Yoohoo y esta es mi tripu.

Bueno, ¿qué está pasando?

Pues que yo he llegado primero...

-No, ya estamos, yo he llegado primero.

-¡Sabes que he sido yo!

-¡No, sabes que sido yo!

(RÍE)

Ya entiendo lo que pasa.

Bueno, ¿y si uno de los dos se hace a un lado y deja pasar al otro?

Oye, yo te dejé pasar primero el otro día. ¿Te acuerdas?

-Y yo te dejé pasar primero antes de esa vez. ¡Uhm!

(Música tensión)

Winny, deja de bailar.

-¿Por qué?

Yo he empezado a bailar primero, deja de bailar tú.

¡Yo también quiero!

¡Ay! ¡Ay! -¡Ah! ¡Ah!

-¡Ah! -¡No!

(Música tensión)

(Chapuzón)

¡Uy! Eso ha estado...

-Muy cerca.

-He perdido mi collar favorito.

-He perdido mi flauta favorita.

¿Eh? ¡Oh, no! Siguen peleándose.

Ambos han perdido sus juguetes favoritos.

Seguro que podemos encontrarlos.

Podemos. Según veo aquí,

el río se está llevando el collar y la flauta.

¡Muy bien!

Voy a construir unas balsas para que todos podamos navegar.

Voy a usar mi boli mágico.

¡Pues manos a la obra!

(Música animada)

(HACEN ESFUERZOS)

¡La flauta está allí flotando!

Yo no veo mi collar.

Jolín, espero no haberlo perdido.

(Continúa la música)

¡Ah! ¡Ya lo veo!

¡Por ahí!

¡Rememos más fuerte!

(Música tensión)

(A LA VEZ) ¡Ah! (LEMMEE) ¡Ay, ay!

(GRITAN)

¡Oh! ¿Estáis todos bien, chicos?

¡Uf! Eso creo.

Chicos, ¿qué es eso?

¿Veis el...?

(Música tensión)

¡Oh!

(GRITAN)

¡El mundo está girando! (GRITA)

(GRITAN) (A LA VEZ) ¿Eh?

No pasa nada, chicos, agarraos fuerte y dejaos llevar.

¡Oh!

(RÍE)

(GRITAN)

(GRITAN)

(GRITAN)

-¡Ay! (SUSPIRA) ¡Por qué poco!

¡Oh, oh! ¿Adónde van? ¡Oh!

(JADEA) Ahí delante hay una cascada.

(Música tensión)

(GRITAN)

(A LA VEZ) ¡Oh!

(GRITAN)

¿Estamos todos bien?

¡Ha sido la aventura más emocionante de la historia!

No veo mi collar por ninguna parte. Creo que lo he perdido.

-Tampoco veo mi flauta. ¿Dónde estará?

¡Ah!

¡Oh! ¡Mi flauta! ¡Mi flauta!

¡Oh! Yo voy a por ella.

(Música triunfal)

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah! ¡Oh!

(Música animada)

¡Sunny! ¡Roodee casi tenía mi flauta!

-Pero acabo de ver que mi collar está ahí mismo.

¡Ay! ¡Ay!

(Música suave)

¡Oh! ¡Oh!

(A LA VEZ) ¡Oh!

-¡Uh! ¡Oh!

(A LA VEZ) ¡Oh!

-Mi flauta.

¿Qué voy a hacer ahora?

-Mi collar.

Si me hubieras dejado pasar primero en el puente,

no estaríamos teniendo esta conversación.

-¡He perdido mi flauta por tu culpa! ¡Oh!

Tranquilos, chicos, hablarle así a un amigo no soluciona nada.

Pero hemos perdido mi collar y su flauta.

¡Están en el fondo del río!

Si lo están, aún podemos encontrarlos.

Roodee, ¿puedes hacer que podamos respirar bajo el agua?

¡Por supuesto! ¡Marchando!

(Música animada)

Cuando nos pongamos esto,

podremos viajar a las profundidades y ver todo el fondo marino.

Vale, chicos, vamos a practicar cómo respirar bajo el agua.

Inspirar...

(INSPIRA)

Y espirar.

(EXPIRA)

Ahora, vosotros.

(INSPIRAN)

(ESPIRAN)

Cuando estéis buceando,

inspirad profundamente, pero despacio.

Luego, sacad todo el aire inspirado muy lentamente. Así.

¡Sí! ¡Gran consejo!

¡Vale! ¿Todos listos? No tan rápido.

Antes tienes que estirar para no tener calambres.

Imítame.

(Música animada)

(SILBA)

(HACEN ESFUERZOS)

(Continúa la música)

¡Muy bien! ¡Ahora sí que estamos listos!

¡Vamos a bucear!

(RÍEN)

Ah... ¿Eh?

(Música tensión)

(Música animada)

Puede que el collar y la flauta se hayan ido río abajo.

Aún hay esperanza.

Nuestra tripu buscará por todas partes.

Pronto estarán de vuelta.

(Música animada)

¡Tengo la flauta de Winny!

-¡El collar de Sunny!

¡Guau!

¡Ambos habéis encontrado el objeto favorito del otro!

¡Es genial!

(Música suave)

(Aplausos)

¡Vamos, es hora de intercambiarlos!

Venga, chicos, tenéis que hacer las paces.

(Música suave)

Lo siento. Gracias por encontrar mi flauta.

(Continúa la música)

Gracias. Y yo también lo siento mucho.

¡Bien! ¡Ya sois amigos de nuevo!

Amigos de verdad.

Y tendréis en cuenta al otro de ahora en adelante, ¿verdad?

(AMBOS) ¡Por supuesto!

Bueno, tripu, es hora de volver a casa.

(Música animada)

¡Adiós, Winny! ¡Adiós, Sunny!

No, quiero que tú te quedes el girasol, Chewoo.

No, de verdad, me gusta más la flor morada.

Hazme caso, puedes quedarte el girasol.

No puedo aceptarlo.

Todo para ti.

¡Oh! Yo tampoco puedo aceptarlo.

Por favor, quédatelo.

Me pregunto cuándo van a decidirse.

Oh... Me parece que no va a ser hoy.

(RÍE) Sí. Creo que tenéis razón.

¿Les dijo que tengo más flores?

(RÍEN)

(A LA VEZ) ¡El diario de Yoohoo!

(Música animada)

Hoy hemos conocido a dos titís emperadores.

Se les llama así por sus magníficos bigotes.

Son pequeños y adorables, pero esos bigotes se las traen, ¿eh?

Comen fruta, polen de flores e insectos pequeños.