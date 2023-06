Yoko - El dragón

100735

Yoko

Los dobles

Los niños están jugando al fútbol, pero no está funcionando muy bien. Mai está siendo una mandona, Oto está acaparando el balón y Vik no muestra mucho entusiasmo a la hora de correr tras el balón. Oto comenta que necesitan jugar contra otro equipo y Yoko reacciona creando dobles mágicos de los tres niños: otra Mai, otro Oto y otro Vik. Están emocionados, pero en cuanto empiezan a jugar ven su propia actitud reflejada en sus dobles. Oto no se puede creer lo acaparador que es su doble. Mai se da cuenta de que su doble es una mandona. Y Vik tiene claro que su doble no muestra ningún interés en el partido. Los tres se dan cuenta de cómo son y qué podrían hacer para aceptar a sus compañeros tal y como son y formar así un mejor equipo.