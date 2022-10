¡Vera!

# Es Vera. ¡Vera!

# Vera. Vera.

# Con deseos para ti y para mí.

# Ella es genial.

# Vera.

# y el Reino Arcoíris. #

"LA VARITA IMÁN"

Uh, no seas tímido.

Vamos, sal.

(RÍE) Oh, mírale

tan calentito y brillante.

Me encanta abrazar deseos.

Y a ellos que les abraces.

Especialmente, si eres tú.

Con tu cariño serán más felices y poderosos.

Les va bien.

Sabes mucho sobre los deseos, Zee.

Me encanta estudiarlos.

Todos los días aprendo algo nuevo.

Todos saben que los deseos son geniales,

pero estos aparatos son increíbles.

¡Son increíbles!

Como este

y este

y este.

Y este de aquí es la caña.

¡Uh!

Ya sé para qué es esto.

¡Adelante, gato ninja!

¡Poder del gato ninja!

(AMBOS) ¡Vaya!

(GRITA)

(MAÚLLA) Cuidado.

Esa varita imán tiene múltiples usos.

Todavía estoy aprendiendo a controlarla.

¿Aprendiendo? Vale.

(SE QUEJA)

La varita imán contiene poderosa energía magnética

que atrae los deseos hacia ella, así.

¡Wala, wasa, wim!

¡Uh!

La uso para mover muchos deseos a la vez.

¡Wala, wasa, wim!

¡Guay!

¿Puedo probarlo?

¡Por favor, Zee!

¡Porfi!

Lo siento, Bartleby.

La varita imán es demasiado poderosa

para que la uses como un juguete.

Oh...

Vale.

(Música triste)

(SUSURRA)

Pero hay algo que podrías hacer para ayudarme.

Hay un deseo llamado Huidizo

escondido en mi estudio,

¿puedes encontrarlo y traerlo de vuelta?

¡A sus órdenes!

¡Bartleby el buscadeseos está preparado!

Huidizo...

Sé que estás por aquí...

Sal de dónde estés, pequeño asustadizo.

¡Ah, ahí estás, Huidizo!

¡Ajá!

(Música animada)

(GRUÑE) Pero ¿dónde se ha metido?

Ah, ya sé qué puedo usar para encontrarle.

(RÍE)

¡Cucú!

¡La mejor herramienta para atrapar deseos!

¿Qué decía Zee para hacer que funcionara?

¿Eh...?

¡Uli, wonka, wa!

¡Wally, winga, wu!

¡Wigu, womba, we!

¡Wala, wasa, wim!

¡Oh!

(GRITA)

(GRITA)

(CANTA)

(GRITA ASUSTADO)

Uh...

Dejaré en paz la varita imán, por el momento.

O para siempre.

¿Eh?

(GRITA)

(RÍE)

Te analizo con mi ojo de gato.

¡Huidizo!

(RÍE)

Bartleby, ¿estás bien?

Oí sonidos ninjas.

Luego un zumbido, un golpe y un grito.

Oh.

Hola, Vera, estaba leyendo las notas de Zee

y encontré a Huidizo.

Está justo ahí en la mesa.

(RÍE)

¿Eso es tu cuaderno?

¿Eh? Ah, oh, sí.

Estoy tomando apuntes sobre los deseos.

Sobre todas las cosas interesantes

que nos ha contado Zee hace un rato.

Quiero leerlos en casa.

Ya deberíamos irnos, ¿no te parece?

Quiero decir, ya.

Mira la nueva cuna para deseos.

(RÍEN)

Genial, Zee, pero nos vamos.

No podemos quedarnos aquí todo el día.

Venga, Vera. Adiós.

Creo que quiere irse ya a casa.

Adiós, Zee. Adiós, Vera.

Hasta luego.

Mi varita imán...

está en el suelo.

Qué raro.

¡Tará! Huidizo, estás aquí.

Voy a llevarte con los otros deseos.

No puedo.

¿Te encuentras bien?

Nunca te había visto con tantas ganas de llegar a casa.

¿Tantas ganas? ¿Qué? ¡Oh!

No... Bueno, yo solo... (RÍE NERVIOSO)

Tenía muchas ganas de leer mis apuntes

de nuestra visita a Zee. ¿Por qué no te tomas un descanso?

Podemos jugar a algo abajo.

Genial, ahora bajo.

Oh, no...

(Música animada)

Esto no...

Ay...

Oh, no...

¡Desengánchate de mí ya!

¡Ay! (MAÚLLA)

(SE QUEJA)

(GRITA)

¿Qué es todo eso que traes, Bartleby?

¿Eh? Ah... Eh...

Querías jugar a algo, ¿no?

Bueno, esta es mi silla de juguete y esta es...

mi pelota. Perfecto.

Tu silla puede ser una de las....

¡Tan, tan, tan...!

Islas de lava.

Todo el suelo es de lava

y no podemos tocarlo.

Y solo se puede caminar por encima de estas islas.

Mi isla está muy bien aquí.

¡No es así! ¡Te estás hundiendo en la lava!

¡Rápido, Bartleby!

(GRITA)

Qué cómodo estoy.

Uy, qué blandito,

mullidito y suave.

Bartleby...

los cojines son para jugar.

¡No, para!

¡Te quedarás pegada!

Todo se me queda pegado.

Ay, pobrecito...

Está bien, mantén la calma.

Claro, mantener la calma, no hay problema.

Frío como el hielo.

Me deshielo, me derrito.

Oh, oh... Será mejor sacarte fuera

antes de que todas las cosas de la casa se te peguen.

Camina tranquilo y derecho.

Y que no se te ocurra tocar nada.

Oh, sí, caminaré como un gato ninja.

Soy experto en eso.

(Música juguetona)

Uy, vaya.

No se puede salir a pasear sin botas, ¿verdad?

Vale, creo que me he quedado atascado.

¡Ayuda!

Uy, lo siento.

He olvidado lo pegajoso que eres.

(Música animada)

Mírame, antes era un gatito

y ahora una bola de gato.

Soy una enorme croqueta gatuna

hecha de un montón de trastos.

Arreglaremos esto, sígueme.

Camina derecho.

¡No puedo ponerme derecho!

Lo único que puedo hacer es rodar y rodar.

¡Ay!

¡Y otra vez a dar vueltas!

Quizá si te empujara un poco...

No, no, no, no me toques o te quedarás pegada.

Uh, vale.

No te toco.

Vaya situación más pegadiza.

A lo mejor, Zee puede ayudarnos.

¡Cúmulo, ven aquí!

Hola, Cúmulo.

Debemos llevar rápido a Bartleby

al Árbol de los Deseos con Zee.

¿Crees que puedes rodar hasta Cúmulo, Bartleby?

(HACE FUERZA)

(HACE FUERZA)

Creo que no va a ser posible.

¿Cómo vamos a llevarte al Árbol de los Deseos?

¡Vera!

No te preocupes, pensaré una solución.

Solo tengo que...

¡Ah, Bartleby!

¡Para!

¡No puedo!

¡Oh!

Sigue a esa bola de gato.

(Música animada)

(SE QUEJA)

Hola, pequeños ayudantes.

Quizá podríais ayudarme, ¿eh?

¡Cuidado!

¡Cógeme!

(GRITA)

Uh, eso ha estado muy cerca.

Lo siento, culpa mía.

Abran paso, hoy estoy un poco pegajoso.

Bartleby cada vez es más grande.

No hay manera de poder llevarlo al Árbol de los Deseos.

Necesito la ayuda de Zee.

¡Vamos allá, Cúmulo!

(Música animada)

Gracias, Cúmulo.

Zee, necesito ayuda.

Tengo un gran problema.

Yo también lo tengo.

Mi varita imán ha perdido toda su energía magnética

y no encuentro a Huidizo por ninguna parte.

Necesito ayuda.

¿Y dónde está Bartleby?

No está aquí, se ha metido en un lío.

¿Qué ocurre?

Se ha convertido en una bola enorme de cosas

y se está haciendo más grande.

Todo lo que toca se le pega. Serios problemas.

Sentémonos y pensemos sobre ello.

(RESPIRAN PROFUNDAMENTE)

¿Qué necesitas del árbol?

Bueno, primero necesito un deseo

que me ayude a atrapar a la bola Bartleby.

Luego, necesitaré un deseo para desenganchar todas las cosas

que se han pegado a él.

El Árbol de los Deseos te ha escuchado.

Es hora de que obtengas tus tres deseos.

Estoy lista.

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

Por favor, concédeme lo que quiero.

(RÍEN ANIMADOS)

Por favor, concédeme lo que quiero.

# Árbol de los Deseos

# escúchame,

# dame deseos

# un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos

# escúchame,

# con tu magia

# concédeme.

# Deseos, deseos,

# deseos, deseos,

# deseos, deseos.

# Con tu magia

# se me cumplirán. #

(RÍEN)

Excelentes deseos, Vera.

Veamos qué más podemos aprender de ellos.

¡Deseopedia!

(Música animada)

Tu primer deseo es...

Estironcín.

Es un deseo que se puede hacer superlargo,

pero luego vuelve a su forma original.

Estironcín es superelástico.

Me ayudaría a atrapar a la bola Bartleby.

Tengo ganas de ver el resultado.

Ahora veamos tu segundo deseo.

Ah, Pegachu.

Es un deseo pegajoso.

Hace que cualquier cosa se adhiera a él,

sin importar de qué esté hecho.

Qué pringoso.

Pero puede ayudarme a despegar todo de Bartleby.

Y tu tercer deseo es...

Zinzúm.

Este deseo es como una batería

que puede recibir y dar energía.

No sé cómo podría una batería

ayudarme a detener a Bartleby,

pero se me ocurrirá algo.

Gracias, Zee.

Y gracias, Árbol de los Deseos,

por concederme lo que yo quiero.

Ayudemos a mi mejor amigo.

Nos vemos.

Buena suerte.

(Música animada)

(TARAREA)

¿Está cómodo su majestad?

¿Hay suficiente pastelité?

Oh, sí.

Está delicioso.

Bueno, ¿cuál era la sorpresa que tenías para mí?

(RÍE)

Un espectáculo que debe incluir

en su próximo evento real.

Por primera vez en el mundo,

tengo el honor de presentarle

las increíbles e inimitables hazañas acrobáticas

de los grizmos de Grizelda.

Y yo, Grizelda, tocaré la música.

No está mal.

¿Dónde estás, Bartleby?

Eres muy grande para esconderte.

¡Ah, te encontré!

(GRITA ASUSTADO)

Oh, oh...

(GRITA ASUSTADO)

Ya voy, Bartleby.

(Música acordeón)

¡Tará!

(RÍE) ¡Oh, maravillosos!

¡Maravillosos!

Y ahora el gran final.

¡Una pirámide de grizmos!

¡Tará!

¡Bola de gato va!

(GRITA ASUSTADO) ¡Grosero!

Hola, Bartleby, ¿te gustaría picotear algo?

Sí, por favor.

Tanto rodar me ha dado hambre.

Oh, mis pasteles.

Allá vamos otra vez.

¡Mi té!

Hola, Frookie.

¡Oh, mi Frookietin!

(MAÚLLA ASUSTADO)

¡Rey Arcoíris, Grizelda, no dejéis que os toque!

(MAÚLLA ASUSTADO)

¡Ayúdame, Vera!

¡Hora de mi primer deseo!

¡Te elijo a ti como primer deseo!

Despierta, Estironcín,

y concédeme lo que quiero.

Muy bien, Estironcín, vamos a jugar a...

¡Atrapar a Bartleby!

(GRITA)

¡Desde aquí se ve nuestra casa!

Oh, no.

Ahora Bartleby se dirige directo al castillo arcoíris.

(GRITA)

¿Paramos?

¡Paramos!

Por fin todo va bien.

He hablado muy pronto.

¡Has incluido esto en el número!

¡Genial! Lo sé.

No contaba con que fueras a detenerlo de esta manera,

pero ha funcionado.

Gracias, Estironcín.

Vuelve a la mochila.

¡Esperad, deteneos!

No toquéis a la bola Bartleby

o también os quedaréis pegados.

Oh.

Oh, oh.

No podías resistirte, ¿no?

(RÍE) Vaya tela.

No te apures, ahora que has parado...

tengo una idea para despegar todo de la bola.

Pegachu, te necesito.

¡Te elijo a ti como segundo deseo!

Despierta, Pegachu,

y concédeme lo que quiero.

¿Estás listo, Pegachu?

¡Hora de rodar y pringarlo todo!

¡Yuju!

Chicos, ¿podríais empujar la bola Bartleby

hacia Pegachu, pero sin tocarla?

(Música militar)

¿Haríais los honores, Rey Arcoíris?

Por el brillante azul añil,

por supuesto que sí.

¡Vamos allá!

Uno...

Dos...

Tres...

¡Tirad!

¡Oh!

Oh, vaya.

(LADRA)

¡Funciona!

¡Pegachu está despegando todo de Bartleby!

(RÍE)

Ay, mi Frookie chuqui cuqui, estás a salvo.

La próxima vez que quieras pegarte a algo,

pégate a mí, ¿vale?

¡Funcionó!

¡Soy libre!

¡Eres genial, Bartleby!

¡Pegachu lo consiguió!

Me alegro mucho de que todo haya terminado.

Puedes soltarme, Bartleby.

Eso intento.

Oh, oh...

Vera, esto pinta mal.

No por ti, te quiero, pero pinta mal.

¿Eh?

Oh, no, hay gran cantidad de energía magnética.

Oh, oh...

Oh, cielos.

Mucho mejor.

¡Oh, otra vez no!

Nos vamos antes de que nos atraiga también. Adiós.

Oh, no...

Tú no, Pegachu.

Vaya, esto es nuevo.

¿Qué pasa? No lo sé,

pero no estamos pegados.

Así es, sí.

¿Qué estará pasando ahí fuera?

(Gritos)

(Música juguetona)

(Gritos)

Hay algo en toda esta energía magnética

que me trae recuerdos.

¡La varita imán de Zee!

(Temblor)

¿Qué ocurre?

¡Fotones voladores!

Esa bola es gigantesca.

(AMBOS) Hola, Zee.

Vera, ¿qué está pasando?

No pude contener la energía magnética de la bola.

Todo lo que hay en el reino se está pegando a ella.

Incluida tú.

(TODOS) ¡El Árbol de los Deseos!

Por el rosa fucsia,

la fuerza magnética de la bola

se ha vuelto tan poderosa

que absorberá todo el poder del Árbol de los Deseos.

Eso sería un desastre para todo el Reino Arcoíris.

Zee, sé lo que está provocando esto.

Tiene que ser tu varita imán.

No puede ser, la varita no funciona.

Está descargada.

Ahora que lo comentas...

¿Te acuerdas cuando me dijiste que no usara tu varita imán?

Bueno, pues lo hice

y parece que me llenó de energía magnética.

Y desde ese momento, todo el reino

se está quedando pegado a mí.

(RÍE) Vaya qué peso me he quitado de encima.

No, aléjate

o te atrapará también.

Mi varita imán, ¿qué hacemos ahora?

Todavía tengo mi tercer deseo, Zinzúm.

Pero ¿cómo puedo usarlo para arreglar esto?

Necesitaré un momento.

Ahora volvemos.

La energía magnética es lo que hace

que Bartleby sea una bola.

¡Tengo una idea!

Zinzúm puede absorber la energía de la bola Bartleby

y devolverla a la varita imán.

Y así, desharemos la bola Bartleby

y seremos libres.

¡Brillante idea, Vera!

Eres una niña mágica, siempre lo he dicho.

Muy bien, Zinzúm.

Ahora es tu turno.

Te elijo a ti como tercer deseo.

Despierta, Zinzúm,

y concédeme lo que quiero.

Hola, Zinzúm.

¿Estás listo para recargar tu batería?

Genial. Necesito que te cargues

con toda la energía magnética de la bola Bartleby.

(ZUMBA)

(TODOS) ¡Oh!

¡Wow!

Lo estás haciendo muy bien, Zinzúm.

Devolvamos la energía magnética a donde pertenece.

Prepárate, Zinzúm.

¡Ahora!

¡Ha funcionado!

(GRITAN)

Aquí tienes, siento haberla liado tanto.

(Música animada)

¡Bien!

(Continúa la música)

¡Yuju! ¡Bien!

¡Supermegachulo!

No puedo ser más feliz.

Buen trabajo, chicos.

Gracias a los dos.

Todo vuelve a ser tal y como era antes.

Gracias a ti, Vera.

De nada, Rey Arcoíris.

Y ahora mi varita imán funciona mejor que nunca.

Te prometo que...

no volveré a hacer el tonto con esa cosa

ni con ninguno de tus aparatos,

pero nunca nunca jamás.

(RÍE) Bartleby...

¿No has tenido ya bastante pegajosidad por hoy?

Oh, sí, pero eso fue antes.

Ahora es ahora. Abracitos gatunos.

¡Ah!

A ver el nivel.

¿Qué? Pegajosidad nivel normal,