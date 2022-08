(Música)

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Vera!

# Es Vera. # ¡Vera!

# Vera. # Vera.

# Con deseos para ti y para mí. # Ella es genial.

# Vera y el Reino Arcoíris. #

"TRUCOS Y CALABAZAS"

(Música)

(GRITA)

(Continúa la música)

Perfecto, verás cuando lo vea Vera.

Le va a dar tanto miedo... Se asustará, pero bien.

(SUSURRA) Bartleby... (GRITA)

(RÍE) ¡Te pillé!

Si fueras una ciruelaza, me darías un dulce.

(RÍE) ¡Menudo salto!

Eso no ha sido nada, soy un gato, pero mi máscara tampoco está mal.

¡Ugabugabuga!

¿Intentas dar miedo o dar risa?

Muy graciosa, Vera, pero ya veremos

a quién le dan más caramelos de las ciruelazas este año.

¡Vamos, Vera, asustemos a las ciruelazas!

(GRITA)

(RÍE) Si solo son Grizelda y Fruky.

Y no llevamos puestas las máscaras. ¿Qué te da tanto miedo?

No tengo miedo, es que no os esperaba plantados justo ahí.

Genial, me alegro de verte, Fruky, qué bien.

Oye, a todo esto, ¿qué hacíais vosotros ahí?

¿Es que te da miedo ir sola al Pantano de las Ciruelazas?

¿Qué, yo, miedo? Nunca.

Estaba aquí porque pensé que tú estabas nerviosillo,

y claramente lo estás.

(Música)

Pero deberíamos irnos antes de que oscurezca,

lo digo por Bartleby, por supuesto.

¿En serio?

Y antes de que se acaben todos los dulces.

¡Bien visto! Tenemos que esperar a Zee,

le he invitado a venir con nosotros. ¡Qué bien!

Aún no he asustado a nadie, quizás pueda asustar a Zee.

(GRITAN)

Vera, he asustado a alguien, menudo salto ha dado Zee.

Yo he saltado, pero Bartleby ha saltado aún más alto.

Eso no es nada, soy un gato. Ya habéis calentado.

¡Al Pantano de las Ciruelazas!

¡Y a por los dulces!

(Música)

(MIEDOSO) Vera, no veo ningún dulce.

Mejor venimos mañana, vamos, cuando haya más luz.

Las ciruelazas llevan germinando sus dulces todo el año.

No podemos perdernos la única noche en que los dan.

Pensaba que serían más fáciles de encontrar.

(Música tensión)

Oh, fijaos.

(Música)

Mirad, están brillando.

Eso es que esos dulces están listos.

¡Sí, hora de recolectar dulces!

¡Primer!

Un dulce.

(NIEGA)

Grizelda, primero tienes que hacer algo por la ciruelaza.

¿Recuerdas? Y te recompensará con un dulce.

¿Hacer algo?

Asustar a la ciruelaza, hacerle reír o puedes hacer un truco.

¿Un truco? Ah, vale, creo que ya lo tengo.

Levanta y pídele a la ciruelaza un dulce, Fruky.

Puedes hacerlo, arriba, pide.

(Pedo)

Vamos, así.

(LADRA) ¡Vamos, Frucky!

(RÍE)

(RÍEN)

Bien hecho, Grizelda.

¿Qué? No. Yo no estaba pidiendo,

pero me han dado el primer dulce, gracias, ciruelaza.

(RÍE)

Te toca, Zee.

Parece tratarse de un proceso muy claro.

(CARRASPEA) Procederé a entretenerte con una danza

que espero disfrutes.

¡Uh, ah, na, na!

¡Gua! ¿Sí? ¿No?

Aún tengo más.

¡Buh! (GRITA)

(RÍE)

¡Sí!

Aficionados, os enseñaré cómo se hace.

Observad y aprended.

(BALBUCEA)

(TARAREA)

(GRITA)

Cuidado.

(Trinos)

(RÍEN)

¿Veis? Así es cómo se consiguen muchos dulces.

¡Pero mira cuántos caramelos!

No, no, alto.

Recuerda, tenemos que separar los dulces sabrosos

de los verdes tramposos.

Ya sabes, no te comas un dulce tramposo

porque luego no será para nada sabroso.

Creía que solo era una rima. No, es verdad.

Si te comes un dulce tramposo puede pasarte algo muy extraño.

Sabroso. Tramposo.

Sabroso...

¿Qué tendrán de malo estos dulces?

¿Y si estos tramposos son incluso mejores que los dulces sabrosos?

Puede ser posible. Yo no lo haría, By.

Se supone que no se comen.

Todo el mundo lo sabe.

Vale, tenemos muchos dulces sabrosos.

Sabroso, sabroso, tramposo, sabroso...

Ya está.

¿Qué hacemos ahora con todos los dulces tramposos?

Mañana los devolvemos al Pantano y los esparcimos por las plantas.

Crecen más con los dulces tramposos.

Ah, son buenos para las ciruelazas, pero no para las personas

o los gatos. Me pregunto si las ciruelazas

quieren quedarse con los mejores.

Es que tienen tan buena pinta...

Los pondré donde no pueda comérmelos.

Ya está, tramposos, hasta mañana.

¿Qué haces ahí fuera, By? Nada, solo estaba dejando

los tramposos fuera para alejar la tentación

de comérmelos. Bien pensado, pero no los dejes

donde otras criaturas puedan encontrarlos y comérselos.

Puede que no se sepan la rima. ¡Bien dicho!

No queremos que ninguna criatura se los coma todos.

Hasta que decida si quiero probar uno.

(Música tensión)

¿Y ahora qué estas haciendo?

Voy a esconder los sabrosos para no tener tampoco

la tentación de comérmelos. Al menos, no de golpe.

(RÍE) ¡Oh, By!

(Música)

Listo.

Ahora ya no os veré y pensaré en comeros,

hasta que me entre hambre a mitad de la noche

y me vendréis de perlas.

¡Eh! ¡Hola!

¡Yeti, no!

¡No te puedes comer los dulces tramposos,

todo el mundo lo sabe!

(Música)

¿Dulce? No, no.

¿Comer? ¡No!

¡Sí! ¡No te atrevas!

¡Rico!

Lo sabía, así que están ricos.

(Música tensión)

¡Ay!

(AÚLLA)

Vera tenía razón, qué raro ha sido y tiene mis dulces tramposos.

(Música tensión)

Bartleby, ¿has oído un aullido cuando estabas arriba?

¿Un aullido, qué clase de aullido?

Un aullido tipo... (AÚLLA)

Te refieres a un... (AÚLLA) No, era más como...

(Aullido)

Como ese.

(Música)

Bartleby, ¿qué ha pasado con tus dulces tramposos?

Un yeti los cogió. Bartleby...

Los dejé junto a la ventana y él estaba al acecho, zarpa prometo.

¡Oh, no! ¿Se ha comido alguno, ha pasado algo extraño?

Bueno, se comió uno y luego se puso así...

Tal cual. No parece tan malo.

Y le brillaban los ojos, las orejas hicieron,

luego empezó a aullar y huyó por el tejado.

¿He dicho ya que se volvió verde? Vale, eso sí parece malo.

(AÚLLA)

Ah, sí, es ese.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

(AÚLLA)

Y ahora se dirige a Ciudad Arcoíris con el resto de dulces tramposos.

Pues allí es donde iremos. Vamos, By.

(Música)

No debería costarnos encontrarlo porque es grande y verde...

Y le gusta bastante ir aullando.

(Aullido)

¡Ahí está!

(RÍE MALICIOSAMENTE)

No, ese no es él.

(AÚLLAN)

Ay, mira eso.

Mira, ahí hay más. (AÚLLAN)

¿Todo eso por un dulce tramposo?

Allí hay alguien que no es verde, quizás nos ayude.

(TARAREA)

Oh, hola, dulce pequeño y sabroso.

Veamos si estás tan bueno.

¿Eh?

(Música tensión)

Más rico de lo que pensaba.

Espera, ¡era un dulce tramposo!

(BALBUCEA)

(RÍE MALICIOSAMENTE)

(AÚLLAN)

Los está engañando para que se coman los tramposos.

Y luego se vuelven verdes y se ponen a aullar.

Vera, Bartleby, ¿habéis visto corretear

a esos verdiaulladores por aquí? (A LA VEZ) ¿Eh?

¡Ah, verdiaulladores!

¿Qué está pasando?

Pasó lo mismo la última vez que se comieron un dulce tramposo,

por eso inventé una rima hace ya un millón de años.

"No te comas un dulce tramposo

porque luego no será para nada sabroso".

Pensaba que ya se la sabría todo el mundo.

Sí, claro, todo el mundo sabe que no hay que comerse

los tramposos, madre mía.

Los verdiaulladores estarán engañando a los demás

para que se coman más tramposos y así habrá más verdiaulladores.

Oh, me temo que es así cómo se expande.

¿Qué hacemos? Sencillo,

cada vediaullador debe comerse uno sabroso,

entonces volverán a la normalidad.

Sí que parece sencillo, ¿no? Tan solo hay un problema,

si eres un verdiaullador cuando haya luna llena,

no habrá vuelta atrás.

By, tenemos que arreglar esto, y rápido, necesitamos a los deseos.

¡Cúmulo!

(Música)

Al Árbol de los Deseos. ¡Buena suerte!

(Continúa la música)

Sabroso, sabroso.

Un tramposo. ¡Zee!

Hola, chicos. ¿Os han gustado los caramelos?

Qué problemón, dejamos sin querer que un yeti

comiera un dulce tramposo. Sí, dejamos.

¡Oh, no! ¿Hizo un baile espasmódico, se volvió verde y se puso a aullar?

¿Cómo lo sabes? "No has de comer un dulce tramposo".

"Porque luego no será para nada sabroso",

da igual, todo el mundo lo sabe. Vale, vale, lo pillo.

Hay un montón de ciudadanos convertidos en verdiaulladores.

Corriendo y convirtiendo más verdiaulladores.

Te puedes imaginar el jaleo con tanto "au", ¿eh?

El Rey Arcoíris dice que hay que reunirlos a todos...

Antes de la luna llena. No tenemos mucho tiempo

y hay demasiados ciudadanos verdiaulladores por ahí,

y cada vez habrá más y más y más y más...

Vale, sentémonos y vamos a pensar.

(Música)

(INSPIRAN Y ESPIRAN)

Bien, Vera, ¿cómo puede ayudarte el Árbol de los Deseos?

Tenemos que reunir a todos los verdis

sin convertirnos en verdis nosotros antes de la luna llena

y conseguir de algún modo que todos se coman uno sabroso.

Vaya, va a ser complicado.

(Música)

El Árbol de los Deseos te ha escuchado, Vera.

Ha llegado la hora de tus tres deseos.

Estoy lista.

(INSPIRA Y ESPIRA)

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

(RÍEN)

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# dame deseos, un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# con tu magia concédeme...

(BALBUCEAN)

# Con tu magia se me cumplirán. #

Vera, estos deseos son alucinantes.

Estoy deseando ver lo que dice la Deseopedia de sus poderes.

(Música)

Este es Burbujo. Burbujo.

Hola, Burbujo. Burbujo creará una burbuja

que servirá de barrera, así tu propia burbuja te protegerá.

Oh, eso servirá para protegernos de los verdiaulladores.

El siguiente es Lanzadín. Me alegro de verte, Lanzadín.

(BALBUCEA) Lanzadín es un deseo lanzador,

puede lanzar cosas lejos. Bien, nos servirá para algo, seguro.

(BALBUCEA)

Y por último, tienes a Repartín, el deseo para compartir.

Hola. Oh, oh, déjame adivinar,

te ayuda a compartir las cosas con los demás.

Naturalmente. No sé qué puedo hacer con este,

pero nos ayudará. (BALBUCEAN)

Vamos, deseos, en mi mochila meteos.

(Música)

Gracias, Zee. Un placer, buena suerte.

Y recuerda... "No has de comer un dulce tramposo",

ya lo sé.

(Música)

Mira, uno.

(RÍE)

¡Hola! Oh, qué disfraz de ciruelaza tan bonito.

(RÍE)

-Oh, vaya, qué amable.

(Música tensión)

(RÍE)

(RÍE)

(Continúa la música)

(RÍE)

(RÍE)

(AÚLLAN)

Más raro que un perro verde. ¡Oh, hay otro!

(Música tensión)

¿Qué, un dulce, para mí? Me encantaría.

(RÍE)

(GRITA)

(RÍE)

(AÚLLAN)

¿Cómo vamos a empezar a reunirlos?

¡Eh, mira, van tras Grizelda!

¡Atrás, bichos raros y verdes!

No me asustáis... Demasiado.

¡Grizelda, no te comas un tramposo!

¡No dejes que te engañen!

¡No, Fruky, no pidas!

(A CÁMARA LENTA) ¡No pidas!

(LADRA)

(RÍE)

-¡Ah, no!

¡Oh, no, han liado a Fruky! Bueno, eso no es difícil.

(AÚLLA) (GRITA)

¡Vera, ayuda, que vuelva mi Fruky ya! ¡Oh, mirad!

(RÍEN MALICIOSAMENTE)

Vamos a necesitar ayuda. Es hora de mi primer deseo.

(Música)

Te elijo a ti, pequeño deseo.

Despierta, Burbujo. Dame lo que quiero.

Burbujo, protégenos de los verdiaulladores.

Burbujo. ¿Estáis listos?

Ah...

(Música)

(MAÚLLA)

¡Ay!

(RÍEN MALICIOSAMENTE)

Jopé, jopé, jopé, jopé, jopé, espero que funcione.

Ay...

(GRITA)

(CHINCHA)

¡Ah!

(RÍE) Estos críos...

(Música tensión)

(RÍEN MALICIOSAMENTE)

Burbujo, buen trabajo. Salvados.

Yo jamás me habría comido un dulce tramposo de esos verdis.

Ay, pero me quedaré en la burbuja un poquito más si no te importa.

Sola.

Oh, es por Fruky.

Pero ahora es un verdi. ¿Cómo lo recuperamos?

Podríamos usar los dulces para volver a engañarle.

¡Eh, Fruky!

¡Toma, Fruky!

(LADRA)

¡Ah, Frukycito! Gracias, Vera.

Bien hecho, Burbujo, vuelve a la mochila.

(Música)

Ahora solo nos queda transformar al resto.

(Música tensión)

¡La luna, está casi llena!

(RÍEN)

Y casi todo el mundo en Ciudad Arcoíris

es un verdiaullador.

Vamos a necesitar un montón de dulces sabrosos.

Por suerte no me comí los míos.

Usa también los míos.

Y seguro que Zee nos da los suyos.

Fantástico, serán suficientes.

Bueno, parece que no harán falta los míos, ¿verdad?

¿A que no?

(Música)

Hay muchos.

Vale, podéis coger los míos, pero protesto.

(Música)

Estos deberían ser suficientes,

pero los verdiaulladores están por toda la ciudad.

¿Y cómo haremos para que los verdiaulladores se los coman?

Tiene que ser muy difícil timar a un tramposo.

Pensémoslo.

Oh, ¿te acuerdas de cómo saltó Fruky y atrapó el caramelo

que le lanzaron? Haremos con ellos lo mismo,

y Lanzadín puede lanzar los dulces muy lejos.

Alcanzaremos a todos a la vez.

Buena idea, los verdis son como los perros.

Es hora de mi segundo deseo.

(Música)

¡Te elijo a ti, pequeño deseo!

Despierta, Lanzadín.

Dame lo que quiero.

¡Cabezas arriba, verdis! Bien, Lanzadín, a por ellos.

¡Apa!

(AÚLLA)

Qué dulce tan sabroso.

(A LA VEZ) ¡Hurra!

Funcionó, ahora solo nos falta que todos se coman un dulce

antes de la luna llena.

(Música)

(AÚLLA)

(AÚLLAN)

¡Eso es, verdiaulladores, hora de zampar!

(Continúa la música)

¡Hola!

(A LA VEZ) ¡Hola!

(Continúa la música)

Bueno, luna llena, ¿a alguien le apetece aullar?

(Música cómica)

(RÍE) Que me parto. Era solo un chiste. Da igual.

Buenas noticias, gracias a vosotros todos los verdis

han recuperado con éxito su antigua forma.

Los ciudadanos y la ciudad están a salvo.

Espero que no estén decepcionados por esperar al año que viene

para conseguir sus dulces.

(SE LAMENTAN)

Pero tiene que haber dulces en algún lado.

Lo siento, By, pero me temo que solo me queda

este pequeño dulce nada más.

¿Quieres decir que tengo que esperarme un año

hasta el próximo Día de la Ciruelaza?

(SOLLOZA) ¡No!

Espera, aún me queda mi tercer deseo, el de compartir.

¿Se supone que tenemos que compartir un mísero dulce sabroso entre todos?

Veamos qué hace este deseo.

Es hora de mi tercer deseo.

(Música)

Te elijo a ti, pequeño deseo.

Despierta, Repartín, dame lo que quiero.

¡Ah!

Repartín, necesito compartir ese dulce sabroso

con todos los ciudadanos del Reino Arcoíris.

(Música)

(SE ASOMBRAN)