(Música cabecera)

(TODOS) ¡Vera!

# Es Vera. # -¡Vera!

# Vera. # -¡Vera!

# Con deseos para ti y para mí.

# -Ella es genial.

# VERA Y EL REINO ARCOÍRIS #

"PESTE REAL"

(Murmullos)

¡Bienvenidos, amigos!

Es el día de audiencia real.

Y bien, ¿qué es lo que os gustaría pedirle a vuestro rey?

Oh, Rey Arcoíris, nos encanta el color del cielo,

pero querríamos saber si, bueno,

quizás podría ser un pelín más púrpura, por favor.

-¡Rosarda! -El verde es muy bonito.

Por supuesto.

Mañana llenaré el cielo del reino Arcoíris

con los tonos más brillantes de cada color.

(TODOS) ¡Bien! -Muchísimas gracias, señor.

Hola, majestad. ¿Qué pasa?

Vera, Bartleby. Por favor, venid conmigo.

Gracias, Rey Arcoíris.

No sabía que podía venir tanta gente al día de la audiencia real.

(Música animada)

(Murmullos)

Mala señal si viene con prisa.

(Música suave)

¡Vuelvo enseguida, amigos!

Vera, Bartleby, seguidme, por favor.

Por todas las violetas.

Ha vuelto a hacerlo.

¿Quién ha vuelto a hacer qué?

Mi primo Tristán Tristón.

Es un tipo bastante triste.

No puede evitarlo.

¿Podría ayudar a desentristecerlo?

Oh, gracias, Vera, pero yo me ocuparé de él.

Un poco de charla animada servirá,

pero debo hacerlo antes de que contagie su tristeza

a todos los habitantes del reino.

¿Y qué pasa con el día de audiencia real?

Tienes razón.

Alguien tiene que escuchar sus ideas y problemas hoy.

Vera, ¿podrías hacerlo tú?

¿Qué? ¿Cómo? ¿Yo? ¿En serio? Pues claro.

Los ciudadanos te quieren mucho y confían en ti.

Solo te hace falta una corona y un cetro.

¡Vaya!

Es muy divertido saludar y apuntar con él.

Que tengas un feliz día de audiencia real.

Muy regia. (RÍE) Pues sí que es divertido.

(Música suave)

¿Cómo debe sentarse una reina?

No lo sé. Nunca he sido reina.

Vale, voy a probar.

Mm, qué natural.

Vuestra reina está lista.

Disculpad, mi reina.

Siempre que cruzo el camino Arcoíris del Bosque Infinito

tropiezo con los yetis.

Deberías usar esta señal de cruce de yetis.

Muchas gracias, mi reina. -¡Hombre!

¡Pero bueno! Primer problema de reina resuelto.

Choca esas zarpas, vamos.

Un momento. A lo mejor, las reinas no hacen eso.

Esta reina sí. ¡Ja!

(RÍE) Sí que lo has hecho.

Tenía un globo guay, pero se pinchó.

Entonces, necesitas otro globo alucinante.

(RÍE)

(SILBA)

(ININTELIGIBLE)

Eh, claro, ¿por qué no?

¡Ay! ¡Esto es genial!

Me parece que ha dicho mi nombre. (RÍE)

Mi reina alteza Vera, señoría.

Me llamo Mila y he encontrado una criatura chiquitina

y muy mona en el bosque. ¿Me la puedo quedar?

Pues claro, Mila. Adoro a las mascotas.

¡Viva!

¿Y puedo sacarla a pasear cuando quiera?

Por supuesto. A las mascotas les gusta.

Vaya, gracias.

Eres la mejor reina que ha tenido el Rey Arcoíris.

¡Adiós!

(RONCA) Merienda.

Vale, siguiente petición.

(SUSPIRA) Ya se ha acabado el día de audiencia real.

Ha sido divertido, pero da muchísimo trabajo.

Vaya, nunca he estado tan alegre. (RÍE) Bartleby.

¡Hola!

(CANSADA) Bueno, está bien. Solo una petición más.

Su majestad, venga rápido. Tenemos una emergencia.

(RONCA)

Tristán Tristón, mi querido primo, ¿por qué estás tan triste?

Hace un día estupendo.

(DEPRIMIDO) El sol me da en los ojos.

Y los pájaros cantan.

La misma canción una y otra y otra vez.

Todo ello me hace estar muy triste.

# Estoy muy muy muy muy deprimido

# y también triste y aburrido. #

¿Por qué no me dejáis en paz?

# Ser feliz está sobrevalorado

# y me hace sentir muy desdichado. #

Solo quiero estar triste y que me dejen en paz.

¿De dónde has sacado ese cetro de la Melancolía?

Me lo regaló el tío Gruñón cuando cumplí un millón de años.

Sí, no era el que yo quería.

(Música animada)

Tristán, espérame.

(Barullo)

¡Huele mal, qué horror!

Vaya, ¿pero por qué huele tan mal?

Esa es la emergencia.

Huele tan mal que la gente se está yendo del parque.

-¡Bien!

(INSPIRA) ¡Guay!

Madre mía, huele genial. Es como queso podrido y maloliente.

¿Te gusta? Creo que es lo peor que he olido en toda mi vida.

¿De dónde proviene?

¿Mila?

Oh, no. ¿Esa es la pequeña criatura del bosque que quería pasear?

Hola, ¿Mila? Reina Vera.

Su majestad, alteza, señoría.

Eh... Sé que he dicho que podrías pasear a tu mascota

cuando tú quisieras... Sí, es mi mascota.

Mi madre le llama Apestoso.

¿No es adorable? (ERUCTA)

Perdónele.

Sí, ¿pero no hueles a Apestoso?

No. Tengo la nariz congestionada. Ahora mismo no huelo nada.

¿Por qué? ¿Acaso Apestoso huele como un ramo de flores preciosas?

¡Mucho mejor!

Verás, se me acaba de ocurrir que una mascota tan grande

preferiría jugar a algún juego de interior

como las damas, mímica, darse un baño...

No creo. A Apestoso le encanta salir a la calle a pasear.

(ERUCTA Y SE PEDE)

¡Perdónele! A él le encanta jugar.

Bueno, adiós.

Hay que acabar con esta peste.

(ALIVIADA) Mucho mejor.

Vaya, me he quedado atascado en el seto y tú no.

Oye, ¿y si usamos el aroma de las flores

para que Apestoso huela mejor?

Seguro que lo solucionas, reina Vera.

¡Mila! ¡Apestoso! ¡Esperad!

Menuda cama de flores,

aunque me gustaba más cuando Apestoso apestaba.

Vaya, qué flores tan bonitas.

Gracias, reina majestad Vera,

grandiosidad, señoría, alteza.

Vamos, Apestoso. (ESTORNUDA)

(GRITAN ASUSTADOS)

Va a explotar. ¡Corred!

(ERUCTA)

No me está yendo muy bien con lo de ser reina por un día, ¿verdad?

No lo sé, pero ¿a que este poncho me favorece?

¡Apestoso, vuelve!

Para que Apestoso no apeste a toda la ciudad Arcoíris

necesitaremos ayuda de deseos. ¡Cierto!

Bonito poncho, Apestoso.

¡Cúmulo!

Al Árbol de los Deseos, por favor.

¡Mi poncho apestoso!

(Música animada)

Deseos, vamos, salid. Tampoco huele tan mal.

(MURMULLAN)

Hola, Zee. Tenemos un problema muy apestoso.

No me digas.

Oh, no. Aquí también huele.

Apestoso ha traído su olor hasta aquí.

Sí, pero no te preocupes.

Tengo un helecho fabricaviento que sacará toda la peste de aquí.

(TARAREA) ¿Por qué? Me gusta.

Yo me la quedo.

¿Cómo ha empezado todo esto?

Verás, hoy es el día de la audiencia real con el rey,

pero el Rey Arcoíris tenía que ir a ver a Tristán Tristón,

así que proclamó el día de la audiencia real con la reina,

y esa soy yo.

¡Vaya! Enhorabuena, alteza. Es un trabajo muy duro.

Sí, ha sido difícil dar curso a todas las peticiones reales

y me equivoqué.

Le dije a una chica llamada Mila

que podía pasear a su mascota donde quisiera y cuando quisiera.

No creo que te equivocaras.

Creo que sí. No sabía que su mascota apestara.

Ah, de ahí venía el color.

Y ahora todo el Reino Arcoíris huele fatal.

Pensar no nos irá mal. (RÍE) Ha rimado.

(Música suave)

(INSPIRAN Y ESPIRAN)

¿Cómo pueden ayudar los deseos?

Bien. No puedo hacer que Apestoso deje de oler mal,

pero podría usar un deseo para que oliera mejor.

Cubrir el mal olor con uno mejor. Exacto.

Y otro deseo podría alejar el mal olor

de la gente que no quiere olerlo, como tu helecho fabricaviento.

El Árbol de los Deseos te ha escuchado.

Es hora de obtener tus tres deseos. Estoy lista.

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

Por favor, concédeme lo que quiero. (TODOS) ¡Uh!

Por favor, concédeme lo que quiero. (TODOS) ¡Uh!

# Árbol de los Deseos, escúchame.

# Dame deseos, # un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos, # escúchame,

# con tu magia concédeme.

# Deseos, deseos, # deseos, deseos,

# deseos, deseos, # deseos, deseos.

# Con tu magia # se me cumplirán. #

Tengo un buen presentimiento con estos deseos.

Consultemos la Deseopedia.

(Música animada)

Ah, aquí está. Tu primer deseo es Aroma.

Fabrica olores maravillosos.

Parece el deseo perfecto para hacer que Apestoso huela mejor.

(RÍE)

¿Dónde está tu segundo deseo?

Ah, Glur. Absorbe aire muy fuerte

y luego lo expulsa igual de fuerte.

Así que podremos hacer que el mal olor de Apestoso

se vaya donde nosotros queramos.

Mandádmelo a mí. Yo lo cuidaré.

Ah, sí. Qué bien. (RÍEN)

Y el último deseo es Tamañín.

Puede hacer las cosas muy grandes o muy pequeñas.

Qué raro. No sé en qué nos puede ser útil

cambiar el tamaño de las cosas, pero ya se me ocurrirá algo.

Gracias, Zee, y gracias, Árbol de los Deseos,

por concederme lo que yo quiero.

(AMBOS) ¡Adiós, Zee!

Buena suerte con el problema apestoso.

Tristán Tristón, ¿por qué tienes que propagar así tu tristeza?

No sé, pero sería un desperdicio si me la quedara yo toda.

No me gusta desperdiciar.

-¡Oh!

¡Bien!

¡Fiu!

¿Eh? ¡Oh!

¡Bien!

¡Oh! ¡Bien!

¡Oh! ¡Bien!

(GRITAN ASUSTADOS) -Pues aquí no huele a nada.

(LADRA) -Apestoso, vuelve.

-Qué asco. (GRITAN ASUSTADOS)

-No pasa nada. Apestoso solo quiere jugar.

(Música animada)

Ay, ay.

Lo siento, Cúmulo, amigo mío.

Deberíamos haberte avisado...

¡De lo maravillosamente bien que huele!

Hola, Mila. Hola, Apestoso.

(TOSE) ¿Qué tal el paseo?

No muy bien. Nadie quiere jugar con el pobre Apestoso.

Lo siento mucho.

Si hubiera sido una buena reina, nada de esto habría pasado,

pero lo solucionaré con un deseo.

(Música animada)

Te elijo a ti como primer deseo.

Despierta, Aroma, y concédeme lo que quiero.

Cuando Apestoso venga, rocíale con tu aroma.

¡Ahora!

(RÍEN)

¡Funciona!

Hueles genial, Apestoso. (SUSURRA) Buen trabajo, Aroma.

(ESTORNUDA)

El olor de Apestoso está apestando la nube de Aroma.

¡Oh, no! Ahora huele incluso peor.

Querrás decir mejor.

¿Cuánto crees que puede conservarse el olor en un tarro?

Vale, hemos intentado hacer que Apestoso huela mejor,

pero no funciona.

Tenemos que intentar deshacernos de esta peste.

Sí. Yo lo recogería todo si pudiera.

Para eso tenemos a Glur.

(Música animada)

Te elijo a ti como segundo deseo.

Despierta, Glur, y concédeme lo que quiero.

Bueno, Glur, espero que tengas espacio para un montón de peste.

(Música animada)

Déjame olerlo una última vez.

¡Ah, mi tarro!

¡Y yo! ¡Ayuda! Voy por ti.

(SE ESFUERZA) Te tengo.

Gracias, Vera. Y todavía tengo mi tarro.

Bartleby, mira, Apestoso ya no apesta.

¡Lo hemos conseguido!

Vera, Tristán Tristón todavía está triste

y está entristeciendo a todos.

Oh, no, eso es muy triste.

(TRISTE) Bueno, tampoco es que nos venga mal un respiro

después de tanta felicidad.

¿Rey Arcoíris? ¿Se encuentra bien?

Se me está pegando por haber pasado tanto tiempo con Tristán Tristón.

Bah, da igual...

¿Por qué grises debería estar tan contento?

¿Acabo de decir eso?

Se dirige al Castillo Arcoíris para volverlo todo triste.

¡Ayudadme! (TRISTE) No importa.

Ah, esto pinta mal.

El rey se ha puesto triste y tenemos que ayudarle.

¿Y qué pasa con Glur?

No sé cuánto tiempo podrá retener ese olor tan tan dulce.

¡Todos a bordo!

Esto no se ve todos los días. ¿Qué eres tú?

Vamos, Bartleby, lo llevaremos con nosotros.

La Ciudad Arcoíris necesita más tristeza.

Oh, no. No dejaremos que entristezca el Castillo Arcoíris.

(TRISTE) Ojalá hubiera pensado en eso.

¡Rey Arcoíris, espabile!

No puedo con las garras.

Espera, a lo mejor, con la cola. ¡Pelusas!

Tristán, no todo el mundo quiere estar triste.

Y no todo el mundo quiere estar contento.

Es verdad, Vera.

¿Qué vamos a hacer?

Todavía me queda un deseo, Tamañín, ¿pero cómo podemos usarlo

para que Tristán no entristezca a todo el mundo?

Vamos a pensar un poco.

Tristán entristece las cosas con su cetro de la Tristeza, ¿no?,

pero no podrá seguir haciéndolo si no encuentra el cetro.

Haré que Tamañín lo vuelva muy muy pequeño.

Es una idea grandiosa o una idea muy pequeñita.

¿Lo pillas?

Tamañín, te necesito.

(Música animada)

Te elijo a ti como tercer deseo.

Despierta, Tamañín, y concédeme lo que quiero.

Tamañín, tienes que miniaturizar el cetro de Tristeza de Tristán.

(TRISTE) Castillo Arcoíris.

Seguro que la gente se pone contenta solo con mirarlo.

Lo voy a arreglar.

Oh, ¿qué está pasando?

No me gustan las contrariedades. Buen trabajo, Tamañín.

¡Sí! Ahora Tristán ya nunca podrá volver a...

Oh, allá vamos.

¡Au! Vaya, lo encontré.

Ah, a veces mis ojos son demasiado buenos.

¡Oh, no! ¡Esto es terrible!

Vera, todavía puede ser peor. (ERUCTA)

Bueno, parece que esto va a ser difícil.

Ese olor es...

No está mal. Estaría bien tenerlo todo el rato.

Eh, ¿has oído eso, Vera?

Ha sonado a petición formal, una petición real.

Tienes razón.

Si a Tristán le gusta tanto el olor,

como soy reina por un día, se lo podemos entregar.

No tengo que darle mi tarro de peste, ¿verdad?

No, tengo una idea mucho mejor. Tamañín, te necesito.

¿Puedes encoger esa nube de peste?

¡Allá va!

Gracias, amiguito.

¡Hala! Una nube de peste superconcentrada.

Duraría para siempre.

Tristán, ¿crees que esta nube de peste

te animaría lo suficiente como para desentristecerlo todo?

No te garantizo nada, doña perfecta.

Ah, no está mal.

(Música animada)

¡Bien!

¡Mucho mejor!

¡Funciona!

Tamañín, ahora agranda el cetro.

Gracias, supongo.

Vuelve a la mochila.

Vera, lo has conseguido. (RÍE)

Todo vuelve a ser feliz.

¿Qué te ha parecido ser reina por un día?

Es más duro de lo que pensaba, majestad,

y he cometido muchos errores.

No pasa nada, Vera.

A decir verdad, yo tampoco tengo la razón todo el tiempo.

¿Y quién la tiene?

Bien...

-Disculpe, señor. Solo quiere jugar con alguien.

-¿Y quién no?

(RÍE) Es curioso que la peste resolviera el problema.

Sí, y que lo digas.

Nunca he dudado de ti. (INSPIRA) ¡Ah!

# Todavía estoy muy triste,

# pero he cambiado algo.

# Si no te gusta, peor para ti. #

# A algunos les gustan los olores

# y a otros no les gustan nada.

# No soportaría perder mi tarro. #

# Jugar con amigos es muy guay

# y no molestamos a nadie jamás.

# Este lugar está fenomenal. #

# Desde un gato hasta un rey,

# tenemos diferentes gustos,

# nuestros gustos # no tienen que ser... #

(TODOS) # Los mismos. #