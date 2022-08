(Música)

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Vera!

# Es Vera. # ¡Vera!

# Vera. # Vera.

# Con deseos para ti y para mí. # Ella es genial.

# Vera y el Reino Arcoíris. #

"LA MAR VIVIENTE"

(Música suave)

(SUSPIRA) ¿Te gustaría un zumo fresquito de narándanos, Bartleby?

Es la mejor forma de refrescarse en un día de playa

sin que se te congele el cerebro.

¿Y cómo se me va a congelar el cerebro

con la cabeza tan calentita?

(RÍE) Es la sensación que te produce

si tomas bebidas frías muy rápido.

Así que sorbe despacio.

(SORBEN)

(AMBOS) Cerebro congelado.

Cuerpo congelado.

Y mis patitas.

Ay, ay, ay.

Miau.

¡La cola se me ha congelado!

¿A alguien más le ha pasado?

Ya lo tengo, Bartleby.

(RÍE)

Bien, fantástico.

A lo mejor el rey arcoíris y sus guardias quieren.

Necesitamos una gran entrada,

para recibir a mis invitados,

y muchas ventanas para ver todo el reino.

Oh, y no os olvidéis del balcón,

que es desde donde me dirijo al pueblo.

¿Tiene sed, majestad?

Oh, sí.

Gracias, Vera.

Mis guardias pueden descansar.

¿Queréis zumo de narándanos? (ASIENTEN)

No bebáis tan rápido. Vais a tener...

Frío en el cerebro.

(TIRITA)

El cerebro real, congelado.

Muy refrescante.

¿Qué opinas, se parece mi castillo de arena

a mi Castillo Arcoíris? (RÍE)

Vaya. Casi no veo la diferencia.

Pero qué...

Bartleby, ¿te has acabado el zumo de narándanos?

Sí.

¿Qué? ¿Yo?

¡No! ¿Qué?

Espera, déjame comprobar.

Ni escalofríos ni temblores ni congelación.

No, no he sido yo.

(Música suave)

Oye.

¡Oye!

Ah, un globo de mar.

Qué monada.

¿Te has bebido tú todo nuestro zumo?

(ERUCTA)

Da igual. Supongo que querías refrescarte.

(ASIENTE)

Vamos a nadar, pequeño.

(BALBUCEA)

Sí. En la sombra se está a gustito.

¿Un globo de mar que no quiere entrar en el mar?

Eso no lo había visto nunca.

(BALBUCEA)

¡Miau!

Que me aplasta este globo gigantón.

Esto es de lo más raro.

Los globos de mar no suelen salir del agua.

¡Ah!

El agua no está fría, está caliente. Muy caliente.

Solo intentan refrescarse en la sombra.

Tal vez le esté ocurriendo algo a la mar viviente.

Entonces será mejor echar un vistazo.

¡Sígueme!

Vamos, Bartleby.

¡Esperadme, chicos!

¿Conoces a la mar viviente?

Desde hace mucho tiempo.

La conozco desde que era un pequeñajo.

Oh, gran mar viviente, ancha y maravillosa.

Por el azul marino, yo te convoco. (ambos) ¡Hala!

-Rey arcoíris.

Me alegra volver a verte.

Estos son mis amigos Vera y Bartleby.

Tenían muchas ganas de conocerte.

El placer es todo mío.

La mar viviente no parece estar muy animada hoy.

Disculpad que os pregunte, mar alteza,

¿os encontráis bien?

El calor me está adormeciendo.

Debéis tener parte gatuna. A mí también me adormece.

Pero vuestra agua siempre está fría,

hasta en días calurosos.

Eso es cierto.

Una familia de estrellas heladas me mantiene siempre fresca.

¿Estrellas heladas?

Sí. Mantienen la mar viviente fresca,

como los cubitos en el zumo de narándanos de Bartleby.

Ay, son una pasada. (RÍEN)

Seguro que están en las profundidades.

Pero hoy no soy capaz de sentirlas.

¡Rayos rosas!

Como les haya pasado algo a las estrellas...

Entonces la mar viviente se calentará

y las criaturas marinas no podrán vivir en él.

Iremos a ver a las estrellas heladas ahora mismo.

Oh.

No sabes cuánto te lo agradezco.

De nada, mar viviente. Oh...

(Música)

Vaya.

Necesitaremos más espacio para los globos.

Pobres amigos del mar.

Es necesario refrescarles.

Una gran idea, majestad.

Nosotros mientras encontraremos a las estrellas heladas.

¡Oh, Cúmulo!

Hola, Cúmulo.

¿Podrías llevarnos a las profundidades

de la mar viviente, por favor?

¡Adiós!

Agua, agua por todas partes.

La mar viviente debería llamarse

la topegamamegasupergigante inmensa mar.

¿Lo que quieres decir es que es un mar muy muy grande?

(RÍE)

Me parece ver un par de veleros a lo lejos.

¡Ah!

Esos no son veleros.

Deben ser estrellas heladas.

¿Qué pasaría si le doy un lametón a una?

Que probablemente se te congelará el cerebro como nunca.

(RÍE)

Las estrellas deberían estar enfriando el agua.

¿Qué es lo que les estará ocurriendo?

Acercaré mi patita gatuna.

¡Pata congelada! ¡Miau!

Eh, ¿no dijo la mar viviente

que había una familia entera de estrellas heladas?

Mm, es un mar enorme.

Sigamos buscando.

Eso es, una gentil brisa os refrescará.

Cuidado, hay sombra suficiente para todos.

(BALBUCEA)

Vaya. Ahora no hay sombra para ninguno.

¡Oh!

¿Te encuentras bien, mi pequeñín?

(RÍE) Parece que sí.

Habrá que buscar otro sitio para mantenerte fresco a la sombra.

Mm, eso me da una idea.

No hay estrellas por aquí. Tampoco por allá.

Ni una sola en ningún lado.

Vaya, me estoy mareando.

¡Ah! Te tengo, Bartleby.

¡Espera!

Allí hay una.

Oh, no.

Esa es la que hemos visto hace un rato.

Estas son las huellas que dejaste.

Sí, cierto. Espera un segundo.

Había dos estrellas heladas antes.

¿Dónde está la otra?

No lo sé. Hemos mirado por todas partes

y no encontramos las otras estrellas

y ahora hemos perdido una.

Tenemos que averiguar enseguida lo que pasa.

Necesitamos deseos.

Cúmulo, al Árbol de los Deseos, por favor.

¡Yeah!

(Música animada)

Gracias, Cúmulo.

Zee, ¿estás en casa?

Ah, Vera, Bartleby. Venid aquí.

Ventilador, actívate.

Divertida forma de refrescarse.

Y también muy útil.

Estoy preparando a los deseos para diferentes climas:

viento, frío y tiempo soleado.

Oh, así estarán listos para todo tipo de clima

cuando vengan conmigo al Reino Arcoíris.

Exacto.

Este se acomoda al frío.

No te congeles. (TIRITA)

Parece que lo lleva bien.

Y este deseo se adapta a los días soleados.

¡Oh, cuidado!

(MURMURA)

¡Te tengo!

(RÍE) ¿Estás bien, pequeñín? (ASIENTE)

¿Habéis venido a refrescaros? No, Zee.

Hay que enfriar toda la mar viviente

porque sus estrellas heladas no están.

Oh, no. La mar viviente se calienta.

Los globos de mar huyen del mar para refrescarse en la playa.

Parece serio.

Meditemos sobre ello.

(INSPIRAN y ESPIRAN)

Hemos recorrido la mar viviente buscando las estrellas heladas.

Pero no las encontramos.

Puede que se hayan sumergido por alguna razón.

Eso es muy posible.

Necesitamos un deseo para buscar bajo el agua

y luego tenemos que asegurarnos de que la mar viviente permanece fría

hasta que recuperemos las estrellas heladas.

Es un buen plan.

Ya estás preparada para llevarlo a cabo.

Es la hora de que obtengas tus tres deseos.

Estoy lista.

Árbol de los Deseos,

Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

Por favor, concédeme lo que quiero.

(BALBUCEAN)

Por favor, concédeme lo que quiero.

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# dame deseos, un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# con tu magia concédeme...

# Deseos, deseos, deseos, deseos,

# deseos, deseos, deseos, deseos.

# Con tu magia se me cumplirán. #

Qué deseos más divertidos.

Veamos lo que dice la Deseopedia sobre ellos.

(Música animada)

Tu primer deseo es Chisfrías.

Es un deseo helado que suelta rayos muy fríos

para congelar cualquier cosa rápidamente.

Es perfecto.

Nos ayudará a enfriar a la mar viviente

hasta que encontremos las estrellas heladas.

¿Estás listo para enfriar el mar, Chisfrías?

(ASIENTE)

(Magia)

Qué pasada, pero deja mi cola fuera de esto.

Ella se ha enfriado bastante. (RÍE)

Tu segundo deseo es Boopa,

un deseo submarino que te ayudará a respirar bajo el agua.

Ya hemos buscado en la superficie,

pero para sumergirnos necesitaremos mucha ayuda.

Sí, pero este gato solo tocará el agua

si se queda sin zumo de narándanos.

Sin ofender. (SE BURLA)

(SE RÍEN)

Y tu último deseo es Pisotón.

Es un deseo golpeador.

Nada le hace más feliz que pisotear y golpear.

No entiendo cómo un deseo golpeador nos va a ayudar con las estrellas,

pero me alegro de tenerte a bordo.

(RÍEN)

Gracias, Zee

y gracias, Árbol de los Deseos,

por concederme lo que yo quiero.

(Tintineo)

(RÍEN)

¡Buena suerte a los dos! Gracias, Zee.

(Música animada)

Mira, han hecho un nuevo castillo de arena

y este es incluso más grande.

El rey arcoíris ha ideado un modo de enfriar a los globos de mar.

Sí, y me alegra mucho saber que ahora están más cómodos,

pero si la mar viviente no se enfría pronto

la playa se llenará de globos de mar.

Aún no hemos encontrado las estrellas, majestad,

pero tenemos tres deseos que nos ayudarán.

Vamos, Cúmulo.

Buena suerte.

¡Allí está!

Esa es mi huella sin ninguna duda.

Pobre estrella helada,

enfriando tú sola la mar viviente.

Te hemos traído ayuda. ¡Oh!

Tu turno, Chisfrías.

Es el momento de enfriar la mar viviente.

(Música animada)

Te elijo a ti como primer deseo.

Despierta, Chisfrías,

y concédeme lo que quiero.

Hola, Chisfrías.

Vamos a ver si eres capaz de enfriarlo todo.

¡Poder al máximo!

(Magia)

Buen trabajo, Chisfrías.

Ya puedes tomarte un merecido descanso.

Ah, estoy muchísimo mejor.

Gracias por enfriarme, Vera.

De nada, mar viviente,

pero eres demasiado grande para poder enfriarte entera.

Me ayuda bastante,

pero sin las estrellas heladas no podré permanecer fría.

Encontraremos al resto de estrellas heladas.

¡Lo prometo!

Ah...

Bien, Cúmulo.

Sigue buscando las estrellas sobrevolando el mar

mientras nosotros lo haremos por abajo.

O hay otra alternativa,

Cúmulo y yo nos quedamos arriba

y así no Me congelará la colita.

¡Ay, pelusas! ¡Que me caigo!

Otra vez la cola congelada.

¿Es una broma?

No estoy teniendo un buen día.

Oh, otro globo de mar.

Estoy segura de que prefieres el agua mucho más fría.

Eh, ¡oh!

¡Cuidado, la capa de hielo está muy fina!

Oh, lo único que quiere es jugar contigo.

¿Por qué las demás criaturas me encuentran tan irresistible?

Porque eres muy achuchable.

¿Por qué no te quedas con el globito de mar

y le haces compañía hasta que encuentre

las estrellas bajo del agua?

Booba, es hora de trabajar.

Te elijo a ti como segundo deseo.

Despierta, Booba,

y concédeme lo que quiero.

Hola, Booba. Vamos a sumergirnos.

Buena suerte, Vera.

(Música animada)

Oh...

Tranquila, estrella helada. Encontraré a tu familia.

¿Una cuerda?

¿Qué hace una cuerda bajo el mar?

Oh, se están llevando la estrella helada.

¡Alguien se la lleva!

(TARAREA)

¿No es mejor estar patinando

que saltar y romper el hielo todo el tiempo?

(RÍE)

¿Acaso soy una pelota?

¡Bájame!

Olvidé decir suavemente.

Mira, la última estrella helada se va.

¡La última estrella helada se va!

Eso es malo.

¡Y esto es peor!

¡Súbeme!

¿Pero a dónde vas?

No me dejes.

¡Ah!

Un momento, ¿por qué preocuparse?

Los ninjas gatinati son ágiles saltando.

(INSPIRA)

Uno, dos,

gatoninja, adelante.

(SE ESFUERZA)

¡Vera!

Que no me moje, que no me moje.

¡Ah!

Seco por los pelos.

Ah...

Vera, gracias, gracias. (RÍE)

Te abrazaría, pero tienes a Booba en la cabeza.

Es raro.

Nos abrazaremos luego. Vale.

Ahora tenemos que recuperar una estrella.

¡Cúmulo!

¿Has encontrado alguna estrella helada?

(NIEGA)

Yo tampoco, pero sé lo que está ocurriendo.

Las estrellas ni se hundieron ni tampoco se fueron,

alguien se las está llevando.

(Música)

¿Pero por qué pelusas alguien querría llevárselas?

No estoy segura, pero lo vamos a averiguar.

Booba, gracias por tu ayuda bajo el agua.

Se han llevado a la estrella por aquí,

pero no la veo por ningún lado.

Igual ese globo de mar la ha visto.

¡Sí!

Iremos hacia donde señala.

Mira, una pista.

Una barca y unos remos aún mojados.

Con esta barca se llevaron a la estrella helada.

(TIRITA) Algo está enfriando el agua en esta zona.

(BALBUCEA) ¿Lo has oído?

¡Las estrellas heladas!

Están todas aquí. Sí, son ellas.

¡Pelusas!

(BALBUCEAN)

Disculpad.

Tranquilos, no queríamos asustaros.

Yo soy Vera y él es Bartleby.

(BALBUCEA)

Pregunta cómo les hemos encontrado.

¿Y yo por qué lo entiendo?

Bartleby, ¿tú hablas roqués?

(RÍE) Bueno, un poco.

Ya sabes, los gatos nos comunicamos bien.

Es que os hemos seguido.

¿Vosotros os llevasteis las estrellas heladas?

(BALBUCEAN)

Está diciendo que ellos tan solo querían refrescar su hogar.

Les encanta jugar sobre el hielo.

Pero las estrellas tienen que estar en el mar.

Sin ellas, las criaturas que viven en la mar viviente se marcharán.

(BALBUCEA)

Dice que lo sienten mucho.

Tan solo querían congelar el lago para patinar.

No sabían que estaban calentando el mar.

(TIRITAN)

Pero han enfriado este lugar demasiado.

Todas las estrellas en el mismo sitio

producen mucho frío.

(TIRITAN)

Tenemos que sacar las estrellas heladas de aquí.

Lo haremos juntos.

Muy bien, amigos. Todos preparados.

Y tirad. Está atascada.

Si no se calienta el suelo,

no podremos sacar las estrellas de aquí.

Todavía nos queda un deseo, Pisotón,

pero ¿cómo ayudará un deseo golpeador a calentar el suelo?

Espera.

Quizá lo que necesitemos no sea calor.

Cuando la mar viviente estaba congelada,

¿recuerdas cómo el globo de mar golpeaba el hielo una y otra vez

y lo rompía? Sí. Por poco me mojo.

Los gatos no olvidamos esas cosas.

Pisotón podría hacer lo mismo.

Puede golpear el hielo hasta romperlo totalmente.

Así las estrellas heladas serán libres

y nos las podremos llevar.

¡No puedo evitar saltar y bailar con esta idea!

Es el turno de Pisotón.

Te elijo a ti como tercer deseo.

Despierta, Pisotón,

y concédeme lo que quiero.

Bueno, Pisotón, ¿listo para patear? (ASIENTE)

¡Pisa fuerte!

# Pisa arriba, # pisa abajo.

# Pisa en todos lados.

# Pisa bien el hielo # para dejarlo agrietado.

# El suelo tiembla a cada paso.

# ¿No lo has notado?

# Es mi amigo Pisotón # que hace del hielo, granizado.

# Salta arriba, # salta abajo.

# Rompe el hielo, # gran trabajo.

# Un gran salto y Pisotón.

# Sigue el son de esta canción.

# Las estrellas nos sonríen # mientras las sacamos.

# Unos pocos pisotones # y pronto acabamos.

# Pisa arriba, # pisa bajo.

# Ya las hemos liberado.

# Pisa arriba, # pisa abajo .

# Todo ha terminado. #

¡Pisotón lo ha conseguido!

Las estrellas son libres.

Es hora de que la familia de estrellas heladas

regrese a la mar viviente.

¿Cómo está el agua ahora?

Limpia y fresca de nuevo.

(RÍEN)

Cuando en invierno se congele mi superficie,

las criaturas de roca tienen permiso para patinar, Vera.

Gracias, mar viviente.

¿Has oído eso? (BALBUCEA)

-Ah, es un alivio sentir el frescor de nuevo.

Noto cómo se mueven las olas.

-¡Uh!

Bartleby, creía que no querías acercarte al agua.

Y no quería, pero los globos de mar

me protegen y me mantienen seco.

¡Ay!