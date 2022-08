(Música)

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Vera!

# Es Vera. # ¡Vera!

# Vera. # Vera.

# Con deseos para ti y para mí. # -Ella es genial.

# Vera y el Reino Arcoíris. #

(Música tensión)

"GUIRIGAY HINO TARI"

(Barullo)

¡Ah!

¡Ah! ¡Bartleby, mira, ya empieza!

¡Todos los ciudadanos van de camino al Festival Divertilloso!

¡Oh! ¡Estoy tan emocionada! ¡Yo también!

¿A cuántos eventos vamos a ir? ¿A cuántos?

¡A todos!

Al concurso de comer tartas, al baile de pisotones de los yetis,

la pitada de los autobuses de Ciudad Arcoíris...

¡Todos me han pedido que sea su jueza!

¡Vaya! Al parecer, hay muchísimas cosas que hacer.

Sí. Pero me encanta participar y ayudar a todos.

(RÍE)

¡Benigna mañana verde, Vera y Bartleby!

¡Uníos y celebrad todo lo que hace que el Reino Arcoíris

sea divertido y maravilloso!

¡Divertilloso!

(AMBOS) ¡Divertilloso! ¡Divertilloso!

¡Divertilloso! ¡Divertilloso! (RÍE)

¡Oh! He traído una sorpresa especial para el festival de este año,

un huevo de Hino Tari.

La hembra del pájaro Hino Tari

solo es capaz de poner un huevo cada 1000 años.

¡Oh! ¡Es maravilloso que haya traído algo así al Festival Divertilloso!

¡Oh! Y hablando del festival, Vera, estoy preocupado

porque no quiero desatender mis labores reales

mientras estoy cuidando del huevo.

Yo puedo cuidar del huevo

mientras usted atiende sus labores reales divertillosas.

¿En serio?

(RÍE) Ah, sí. Gracias, Vera. Eres siempre tan servicial...

(Música animada)

¡Oh! ¡Qué mono!

Una cosita, Vera.

¿No estás hoy ya bastante atareada con tantos eventos?

(SUSURRA) Lo estoy.

Pero podré hacerlo mientras cuido del huevo.

No hay problema.

Gracias, Vera.

¡Disfruta lo que puedas del Festival Divertilloso!

(Música animada)

(RÍEN) (A LA VEZ) ¡Qué bonito!

Sí, ya, el huevo es... único.

¡Pero este cono de helado sí que es asombroso!

¡Vera, mira mi helado de varios sabores

con bolas extragrandes a tope gama!

A ver cuánto me duran.

(LAME) Uno, dos... (RÍE)

(Claxon)

¡Ah! ¡Ese es el primer evento!

¡La pitada de los autobuses de Ciudad Arcoíris!

Ve tirando, que ahora voy.

¡Mm!

(Claxon)

¡Oh, oh! Parece que al huevito no le gustan los ruidos fuertes.

¡Yo me ocupo!

Tú ve con los autobuses, y yo daré un paseo con el huevito.

¡Gracias, Bartleby! ¡Volveré pronto!

¡Ay, qué duro es ser gato!

Hola, huevito. Eres mi bebé, sí.

¡Ah! Hola, Vera.

¿Estás lista para juzgar la pitada?

(RÍE)

¡Oh! ¿Dónde está el huevo?

A huevito no le gustan los ruidos fuertes, alteza.

Así que Bartleby lo está cuidando hasta que yo vuelva.

¡Ah! Buena idea.

Bien, autobuses, tocad el claxon.

(TOCA EL CLAXON)

¡Genial!

(TOCA EL CLAXON)

(TOCA EL CLAXON) ¡Oh! ¡Qué bonito!

(TOCA EL CLAXON)

¡Gloriosas gardenias!

¡Es precioso!

¡Ya tenemos al autobús ganador!

Felicidades.

¡Cómo mola!

Los huevos están muy cómodos con los gatitos, es obvio.

Es el efecto relajante de un gatito paternal.

¡Bartleby! (GRITA)

¿Cómo se encuentra el huevito?

Está frito.

(RÍE)

Es una broma entre huevos.

Quiere decir que huevito está sopa.

(RÍE) ¡Bien!

Supongo que es mejor que esté frito a que esté estrellado.

(RÍEN) ¡Estrellado!

(RÍE) Muy bueno.

¡Hola!

¡El concurso de baile de pisotones de los yetis va a comenzar!

(ASIENTE)

¡Oh, oh! ¡Más ruidos fuertes! ¡Pobre huevito!

(AMBOS) ¡Ah!

¡Te tengo! ¡Oh!

Vete, seguiré cuidándolo.

¡Gracias, Bartleby! ¡Ahora vuelvo!

Huevito, ¿quieres un globo? (RÍE) ¡Viva!

Quizás podríamos comprar uno para atártelo.

¡Oh! Este es bonito.

No, no. ¿Eh?

¡Oh! Mira ese, es increíble. Mira todos esos colores.

¡Oh! ¡Vaya! ¡Espera un momento! ¡Ese!

No, no. ¿Y esos dos?

Espera.

Quizás esos que tienes ahí. ¿Mamá?

Mejor. Sí. (TRINA)

Espera, los globos flotan.

¿Y si se llevan flotando a huevito?

(RÍE) (GRUÑE)

¿De qué me preocupo? Ni que fuese a...

¡Ah! ¡A abrirse y marcharse!

¡Oh, no!

(TARAREAN)

(RÍE)

(TARAREAN)

(TARAREA)

(RÍE)

¡Genial! ¡Ya tenemos al ganador del baile de pisotones de yetis!

¡Ahí va!

(RÍE)

(BALBUCEA) ¡Oh! ¡Claro! ¡Es verdad!

¡El concurso roca o criatura! (BALBUCEA)

Casi se me olvida.

Uhm... Iré a ver a Bartleby y a huevito cuando termine.

¡Huevito!

¡Oh! Claro, que ya has nacido.

Eh... ¡Pollito!

Pero ¿dónde estás?

¡Tengo dos globitos para ti!

¡Pollito!

¡Oh! ¡Seguro que ese pollito ya está en el quinto pino!

¡Mamá!

Ya sabes qué hay que hacer, Rocky.

¡Ah! ¡Participen y ganen un premio!

Adivinen si es una roca o una criatura roca.

Acierten qué es, y el premio será suyo.

(Pitidos)

¡Uhm! ¡Criatura roca!

(GOLPEA)

No, roca. ¡Oh!

-¿Criatura roca?

(BALBUCEA) -¡Genial!

¡Muchas felicidades! ¡Sí!

-Ah... Señorita Vera, hola.

¡El concurso de comer pasteles!

También me había olvidado de eso.

¡Oh! ¡Tengo que volver pronto con Bartleby!

(TRINA)

¿Mamá?

(TRINA)

¡Así que estás aquí! ¡Uy!

Vaya, sí que te gusta el maíz, ¿eh?

Eso está bien.

¡Oye!

(ESTORNUDA)

Cosquillas en la nariz no.

(ESTORNUDA) (RÍE)

Creo que eso ha sido una cosquilla. Bonita pluma roja, por cierto.

(ESTORNUDA)

¿Mamá?

¿Mamá? No, no, no.

Quédate quieto, pequeño pollito. Vamos a ir a buscar a Vera.

¡Ay!

(TRINA)

¿Pollito?

¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Pollito!

(TRINA) ¡Pollito!

¡Hola, Bartleby! (GRITA)

¿Qué pasa? Oh... Te vas a reír. Eh...

¡Ah! ¡El huevo!

¿Se ha abierto?

Solo un poquito.

Vale, mucho.

¡Se ha abierto mucho!

Y el pollo se ha escapado.

¡Oh, no!

Debería haber vuelto antes.

El Rey Arcoíris cuenta conmigo. ¡Hay que encontrar a huevito!

Ahora lo llamo pollito. Ya sabes, como ha nacido y tal...

(SUSPIRA) Prometí ayudar con demasiadas cosas, Bartleby.

Pero ha sido excesivo.

No debería haberme encargado también de cuidar el huevo,

y ahora ha pasado esto.

Lo siento.

No pasa nada, Vera.

Todo el mundo sabe cuánto quieres ayudar.

Y yo estoy aquí para ayudarte a ti.

Gracias, Bartleby. Eres el mejor.

Encontraremos a huevito. Eh... Quiero decir, a pollito.

(TRINA)

(BALBUCEA)

¡Ah! ¡Se ha ido por allí!

¡Pollito!

(TRINA) -¡Oh! ¡Qué pollito tan bonito!

-¿Mamá?

-¡Oh! Piensa que soy su mamá.

(BESA)

(TRINA) ¿Has visto eso?

Un beso de pollito...

¿Convierte a la gente en pollos?

(AMBOS) ¡Tenemos que detenerle!

(TRINA)

¡Sigue a ese pollo!

(JADEA) ¡Pollito es rápido!

Deberías ver lo rápido que se comió una mazorca de maíz.

(JADEA) ¿Le gusta el maíz?

(JADEA) ¡Tengo una idea!

¡Pollito!

¡Pollito! ¡Mira qué tengo aquí!

¡Tengo montones de rico maíz!

(TARAREA)

¡Oh! Hola, pollito Hino Tari.

(TRINA)

¿Uhm? ¿Pollito Hino Tari?

¡Oh, vaya!

¡Oh!

-¡Uhm! ¡Uhm!

-¿Estás bien, pequeñín? -¿Mamá?

(BESA) -¡Ay!

(TRINA)

(AMBOS) ¡Ah!

Bartleby, el pollito Hino Tari ha nacido.

Lo sabemos todo. Queremos encontrarlo.

Hay que hacerlo rápido.

Porque hasta que no le dé un beso a su verdadera madre,

no va a dejar de besar a todo el mundo que encuentre.

(AMBOS) ¿De verdad? ¡Sí!

Y si no encuentra a su madre pronto, todo el mundo será un pollito.

(GRITAN)

Pero no os preocupéis.

Por suerte, sé cómo podemos atrapar a un pollito Hino Tari.

Es tan fácil como...

(TRINA)

(AMBOS) ¡Rey Arcoíris!

-Pero ¿qué está pasando aquí?

He venido al Festival Divertilloso para divertirme.

Si está pasando algo malo, no quiero saber nada de nada.

(BESA)

-¿Mamá? (AMBOS) ¡Ah!

Pollito está buscando a su mamá,

y no va a dejar de besar a todo el que vea hasta que la encuentre.

Será mejor que los reunamos rápido.

Un pollito Hino Tari es mono, pero ¿un pueblo entero? ¡Anda ya!

Necesitamos la ayuda de los deseos.

¡Oh, Cúmulo!

(Trinos)

(RÍE) ¡Al Árbol de los Deseos!

(Música animada)

(VITOREAN) -¡Bien!

¡Yuju!

(RÍE)

(Continúa la música)

¡Gracias, Cúmulo!

¡Hola, Zee!

(BALBUCEAN) Saludos, Vera y Bartleby.

Oye, pero ¿qué hacen esos deseos?

Hemos organizado nuestros propios juegos del Festival Divertilloso

en el Árbol de los Deseos.

Ahora mismo, toca carrera de sacos. (BALBUCEAN)

¡Me pido juez de carrera!

¿Preparados? ¿Listos?

¡A saltar!

(BALBUCEAN)

(HACE ESFUERZOS)

(AMBOS) ¡Tenemos un ganador!

-¡Ah!

(A LA VEZ) ¡Oh!

No os preocupéis,

jugaremos a más juegos para que todos podáis ganar.

(BALBUCEAN)

Bueno, ¿y cómo podría ayudaros?

Tenemos un problema, Zee.

El huevo de Hino Tari se ha abierto,

y el pollito que ha nacido está besando a todos,

transformándoles en pollitos.

¡Oh, no!

¡Oh, sí!

Aún peor, esto va a seguir pasando hasta que lo llevemos

a lo alto del Monte Superalto para que le dé...

(AMBOS) ... un beso a su madre.

¡Gran gravedad!

¡Menudo dilema!

Sentémonos un momento y pensemos sobre ello.

(Música suave)

(INSPIRAN Y ESPIRAN)

¿Cómo piensas arreglar el problema?

Bueno, necesito un deseo para reunir a todos los pollitos

y así coger al de verdad.

Suena bien. ¿Alguna otra idea?

Necesito otro deseo para volver a la gente normal.

Bien pensado.

El Árbol de los Deseos te ha escuchado.

Es hora de pedir tus tres deseos.

(Música suave)

¡Estoy lista!

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

(SUSPIRA)

Por favor, concédeme lo que quiero.

(BALBUCEAN)

Por favor, concédeme lo que quiero.

(BALBUCEAN)

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# dame deseos, un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# con tu magia concédeme...

# Deseos, deseos, deseos, deseos,

# deseos, deseos, deseos, deseos.

# Con tu magia se me cumplirán. #

(SUSPIRA)

Estos deseos me gustan.

Veamos qué dice la Deseopedia sobre ellos.

(Música animada)

Eh...

¡Oh! ¡Aquí está!

Tu primer deseo es Flautín,

un deseo musical que toca una melodía tan encantadora,

que nadie puede resistirse a seguirla.

¡Es genial!

Los pollitos no podrán evitar seguir a Flautín,

y así, con su música, podremos reunirlos a todos.

(BALBUCEA)

Tu segundo deseo es...

¡Pintón!

¡Uh! ¡Qué vistoso!

Este deseo colorido cambia el color de cualquier objeto

en cualquier lugar.

A pollito le gusta el maíz.

Quizás Pintón podría pintar el carricoche de amarillo,

y así, pollito se volvería a subir. (BALBUCEA)

¡El carricoche parecería una deliciosa mazorca de maíz!

(RÍEN)

Y, finalmente, el último deseo es...

Reflejón.

Reflejón no solo muestra reflejos como un espejo,

sino que también se puede hacer grande o pequeño.

No estoy segura de cómo nos puede ayudar un espejo

a juntar los pollitos.

(RÍE)

Pero encontraré una forma de que ayude.

Pensarás en algo.

¡Gracias, Zee!

¡Y gracias, Árbol de los Deseos, por concederme lo que yo quiero!

(Música animada)

(BALBUCEAN)

(AMBOS) ¡Adiós, Zee! ¡Buena suerte a los dos!

¡De vuelta al Festival Divertilloso, por favor, Cúmulo!

Debemos encontrar a pollito

y volver a transformar a todo el mundo.

(GRITAN) -¡Socorro!

-¡Oh! ¡Ah!

(GRITA)

-¡Mamá! -¿Crees que soy tu mamá? ¡Qué salado!

(BESA) -¡Oh!

(GRITA)

(GRUÑE) (GRITAN)

(SUSPIRA)

-¿Mamá? -¿Eh?

(GRITA)

-¡Cuidado!

Tenemos que reunir a todos los pollitos

antes de que todos se conviertan.

¿Eh? ¡Ah!

Sé exactamente lo que hay que hacer.

¡Huir valientemente! ¡Usar el primer deseo!

Vale, esta claro que no pensamos en lo mismo.

¡Los atraeré a todos con un poco de música!

(Música animada)

¡Te elijo a ti como primer deseo! ¡Despierta, Flautín!

(BALBUCEA) ¡Y concédeme lo que quiero!

(BALBUCEA)

Flautín, ¿sabes de alguna canción apropiada para pollitos?

(ASIENTE) ¡Genial! ¡A tocar!

(TOCA) (TRINAN)

¡Está funcionando!

(TOCA)

Pero ¿no se volverán a escapar cuando se pare la música?

No si los juntamos y metemos en algún sitio.

(Música animada)

Y sé el sitio perfecto.

¡Vamos! (MAÚLLA)

Uno, dos, tres, cuatro, seguidme un rato.

(TOCA)

Vale, tenemos a todos los pollitos, pero hay mogollón de ellos.

¿Y ahora qué? Bueno, si pudiéramos observarlos

desde una posición mucho más elevada,

sería mucho más fácil encontrar al pollito correcto.

¡Gracias, Flautín! ¡Buen trabajo!

(BALBUCEA)

¡Oh, Cúmulo!

¿Eh?

¡Ah!

(Música animada)

¡Uhm! Va a ser difícil encontrar al de verdad.

¡Son todos iguales!

Sí, todos tienen esos grandes e inocentes ojos

y esas bonitas colitas con una pequeñita pluma roja.

¿Pequeñita pluma roja?

¡Sí! Como con la que pollito me hacía cosquillitas.

Bartleby, solo veo a uno que tenga una pluma roja.

¿Mamá?

¡Ese es pollito!

¡Soy la caña! ¡Lo has encontrado, Bartleby!

(GRITA)

¡Ay!

¡No me beses! ¡No me beses! ¡No me beses!

(MAÚLLA)

¡Te tengo!

Por los pelillos.

¡Uh! Gracias, Vera. ¿Y ahora qué?

Los pollitos están sueltos otra vez.

Necesitamos algo para captar su atención.

¡Uhm! Como una...

¡Ah! ¡Una gran mazorca de maíz!

(SORBE)

¿Qué?

¿Bolas de duvadenarándano?

¡Tachán!

¡Mitad mazorca de maíz, mitad gato!

Soy moradito.

¡Al menos, me muevo bien!

¡Ay!

¡Ah! No, no puedo.

Solo tienes que acostumbrarte a ello.

Y mi segundo deseo nos ayudará con el color.

(Música animada)

¡Te elijo a ti como segundo deseo!

¡Despierta, Pintón!

(BALBUCEA)

¡Y concédeme lo que quiero!

¡Hola, Pintón!

Necesito que el disfraz de Bartleby sea amarillo.

Lo bastante para que parezca maíz. ¿Crees que puedes ayudar?

(ASIENTE)

(BALBUCEA)

¡Listo! ¡Ahora eres toda una mazorca!

Sí que lo soy.

¡Oye! ¡Un momentito! (RÍE)

¡Gracias, Pintón! (BALBUCEA)

¡Vamos a juntarlos otra vez!

¡Pitas, pitas, pitas, pitas!

¡Tengo una mazorca gigante de maíz para vosotros!

(Viento)

¿Por qué no quieren mi delicioso cuerpo de maíz?

Intenta actuar... como una mazorca.

¿Como una mazorca? ¿Qué quieres decir con...?

¡Ah, vale! ¡Allá voy!

(Música animada)

# Soy una mazorca, # mira cuánto grano.

# Soy una mazorca, y soy muy... #

Eh...

# Sano. #

Hala, ha rimado.

(Aplausos)

(Trino)

¡Funciona!

¡Demasiado bien!

¡Corre!

¡No pares, Bartleby, vamos hasta donde los llevamos antes!

¡Créeme, voy todo lo rápido que puedo!

(HACE ESFUERZOS)

¡Rápido! (JADEA) ¡Oh!

¡Puedes hacerlo!

¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Ah!

No lo he conseguido.

¡Bartleby!

(BESAN)

¡Oh, mi pobre gatito-pollito!

(TRINA)

¡Oh, oh! ¡Cúmulo, corre!

¡Ah! (TRINA)

(BESA)

¡Uf! ¡Gracias, Cúmulo! (BALBUCEA)

Pero ahora que he perdido a Bartleby,

soy la única de Ciudad Arcoíris que no es un pollito.

(TRINA)

¡Oh!

¡Grizelda! ¡Has vuelto!

Vera, no sé qué está pasando. (BESA)

(TRINAN)

-¡Uh!

-Pero será mejor... (BESA)

(TRINAN)

-¡Uh!

¡El charco! ¿Eh?

¡Eso es!

Cuando el pollito vio su reflejo en el charco,

se volvió a transformar en Grizelda.

Sería mucho más rápido usar mi deseo espejo

para transformar a todos los pollitos.

(Música animada)

¡Te elijo a ti como tercer deseo!

¡Despierta, Reflejón!

(BALBUCEA) ¡Y concédeme lo que quiero!

Reflejón, ¿estás listo para transformar a todo el mundo?

(ASIENTE)

¡Genial! ¡Vamos!

¡Hola!

¿Quién es este pollito tan bonito y chiquitín?

¡Ah!

¡Esto funciona! Gracias, Vera.

¿Por qué tengo tantas ganas de comerme una mazorca?

-¡Hola!

(RÍE) -Pues gracias.

¡Esperad! ¡Volved, pollitos!

(SUSPIRA) Sería más fácil con un espejo más grande.

¡Oh! Reflejón, necesito que te hagas más grande

para que se vean todos los pollitos.

(BALBUCEA)

¡Oh!

¡Gracias!

¡Vamos a rodar!

(EXCLAMAN CONTENTOS)

¡Pollito, mira aquí un momentín!

¡Mazorcas moradas, vuelvo a ser el rey!

¡Pitas, pitas, pitas!

¡Ya era hora, Vera!

(LADRA) -¡Oh, mi Frukicuqui!

¡Ah! ¡Vuelvo a ser un hermoso y aterciopelado gato!

¡Vera! ¡Ah!

¡Estoy muy contenta de que hayas vuelto!

(BALBUCEA)

Fuiste el último en cambiar.

Ahora todos vuelven a ser los mismos de antes.

¡Guay! Pero ¿dónde está pollito?

Justo aquí. ¡Mamá!

Tenemos que llevarlo con su mamá al Monte Superalto

antes de que bese a alguien más.

No perdamos tiempo.

(Música animada)

¡Hola, gran mamá Hino Tari! (TRINA)

Te hemos traído un regalito del festival.

(TRINA) -¡Mamá!

(AMBOS) ¡Oh!

¡Oh! (RÍE) ¡Oh!

(BESAN)

(A LA VEZ) ¡Hala!

¿Habrá funcionado?

Solo hay una forma de saberlo.

¿Puedo?

(TRINA)

Gracias.

(BESA)

¡Gracias, pequeño!

(RÍE) ¡Funciona, no soy un pollito!

(CARRASPEA) ¿Y yo qué?