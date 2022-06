(Música)

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Vera!

# Es Vera. # ¡Vera!

# Vera. # Vera.

# Con deseos para ti y para mí. # Ella es genial.

# Vera y el Reino Arcoíris. #

"Gran desastre musgroso".

Vale, vale.

Si fueses el rey Arcoíris, ¿dónde querrías sentarte

en mi fiesta de sorbos y mordisquitos?

Ay. Hay tantas opciones...

Veamos.

¡Aquí! (RÍE) Vale, B.

¿Qué? ¡Es "perrrfectísimo"!

Es donde acaban los aperitivos.

¡Miau!

Vaya, preparar la fiesta de zumos para el rey me da mucha...

¿Sed? Entonces, es el momento para un sorbito

del dulce zumo de narándanos, néctar de dioses.

Después de ti.

(SORBE Y ERUCTA)

Disculpa.

Uy, perdón. ¿Era el último?

¡Oh! Me acabas de dar una idea genial.

¿Quieres usar la pajita como un bigote de mentira?

(RÍE) No, bobo.

Podemos ir a por zumo de narándanos recién exprimido

para el rey Arcoíris.

Y sé justo dónde tenemos que ir.

¡Yiha!

Sorbos y mordisquitos, Sorbos y mordisquitos,

Sin riñas ni disputas ni enfados ni discusiones,

beberemos y engulliremos cada miga y cada gota

de esos sorbos y mordisquitos. (RÍE)

¡Guardia Arcoíris!

Tengo ganas de sorber y morder.

¿A qué hora empieza la fiesta de Vera?

¿A las 15:00? Fucsia, fortuna.

Entonces tengo mucho tiempo para prepararme.

Guardia, por favor, saca brillo a mi báculo.

Mientras, practicaré sorbos y mordisquitos.

(SORBE)

¡Ahí está, el valle Granja Feliz!

¡Y esa es la isla de Musgo de Narándanos!

Todas estas islas son tan bonitas...

¡Hola! ¿Cómo os va, Vera y Bartleby?

Hola, granjero Mosser.

Organizamos la fiesta de sorbos y mordisquitos para el rey Arcoíris

y querríamos llevarnos... ¿Zumo de narándanos recién hecho?

(AMBOS) ¡Vaya! ¿Cómo lo sabías?

Para eso vienen todos a la isla de Musgo de Narándanos.

Puede leerte la mente.

Este hombre me ha impresionado. (RÍE)

El estimulante sabor del zumo

viene del musgo de narándanos que cultivamos en estos campos.

Ahí están.

¡Pelusas! Suave musgo de narándanos...

Tan cómodo, tan suave suavecito... (RONRONEA)

¿El musgo de narándanos crece en cualquier parte?

Solo puede cultivarse en esta isla por lo rápido que crece.

Mira.

Sí que es rápido.

Ahora os enseñaré cómo se exprime el musgo.

(RONCA)

¡Bartleby! Venga, no seas dormilón.

¿Eh? ¿Eh?

¡Vale!

Ay... Solo un poquito más.

(RONRONEA)

¡Ay!

(RONRONEA)

¡Ay! Vaya, no puedo dejar de hacerlo.

Este es nuestro exprimidor de narándanos.

¡Vaya, ese exprimidor es gigantesco!

Así es como subimos el musgo...

para después, echarlo al exprimidor.

Entonces, aplasta y estira el musgo

y después lo retuerce para exprimirle todo el zumo.

Increíble. ¿Eso es zumo de narándanos?

Casi.

¿Casi?

Y aquí tenéis, zumo de narándanos recién exprimido.

Disfrutadlo.

(SORBEN)

Perfecto.

Llevaos tanto como queráis

para vuestra... cosa de mordisquitos y sorbos.

¡Oh! ¡Hala!

(AMBOS) ¡Gracias, señor Mosser! -No hay de qué. Hasta la vista.

¿Eh? ¿Qué hace aquí este musgo?

¡Bartleby!

¡Vamos!

¡Enseguida estoy contigo!

Creo que debería devolvérselo al granjero.

Señor Mosser.

¡Señor Mosser!

¿Señor Mosser?

¡Señor Mosser!

Bueno, tendré que quedarme un ratito este...

trocito de musgo supersuave supersuave.

Suave suave musgo.

La suavidad definitiva.

Hala, qué suave... (RONRONEA)

¿Estás listo? Por supuesto, sí.

(Música superdivertida)

(Chiflido)

Bartleby.

Estamos en casa.

¡Ay, qué viaje más largo!

(BOSTEZA) Me vendría bien una siesta.

(RONRONEA)

Vamos, Bartleby. El rey llega en cualquier momento.

Ay, vale.

¡Yuju!

(JADEA)

(Música de misterio)

Bien, musgo, quédate ahí

hasta que venga a echar una siesta sobre ti.

Te llevaré a casa después.

Duerme bien.

Una última cosa. ¿Ponemos la mesa, por favor?

¡Claro! Tú haz los mordisquitos y yo los sorbos.

¡Oh!

¿Va todo bien?

Eh... Sí.

Solo que he visto que habría que limpiar un poquitín,

pero ya estoy en ello.

¡Gol!

¡Gol! ¡Bartleby marca otro!

¡El gato pichichi!

¿Cómo van los sorbos!

¡Bien! ¡Por ahora todo bien!

Dame un segundito.

Parece mentira que te cueste tanto colocar tres bolas de zumo.

Me gusta tomármelo en serio. ¿Listo?

¡Listo! (JADEA) Sí.

¡Hala!

¿Qué ha pasado?

¡Ja! Pues te vas a reír.

¿Recuerdas el musgo que hemos visto en la granja de musgo?

Pues accidentalmente, más o menos,

me he traído un trocito de nada a casa.

(RÍE NERVIOSO) Sí, he hecho eso.

¿"Trocito de nada"? Trocito de nada cuando llegamos,

pero ahora ya no es un trocito para nada.

¡Claro! El granjero Mosser nos dijo que el musgo crece muy rápido.

¿Recuerdas? Oh, oh...

Creo que me quedé dormido en esa parte.

¿He dicho ya lo increíblemente suave que es el musgo?

(RÍE) Unas pocas veces. Mirando el lado bueno,

ahora toda la casa puede ser mi cama.

Siempre es un buen momento para echar la siesta...

# Da igual el lugar donde sea.

# Todo sitio es ideal para la siesta.

# Puedo dormir en una lámpara o también en unas botas.

# En la mesa, la puerta, el frigo o la alfombra.

# La mesilla seta es para mí.

# La lista es interminable. ¡Claro que sí!

# Que se expanda y así, todo será mi cama suavecita.

# Da igual el lugar, donde sea.

# Da igual el lugar, donde sea.

# Oh, musgo, musguito.

# Eres muy suave. #

(RONRONEA)

Buena canción, pero mira

lo que ha crecido el musgo mientras cantabas.

Será difícil hacer la fiesta con tanto musgo en casa.

No hay problema ¡Yo me encargo!

¡Ha vuelto a crecer! Es justo como pasó en la granja.

Vale, nuevo plan.

Haremos la fiesta fuera.

Limpiaremos el musgo luego. ¡Buena idea!

Evitaremos que el musgo se extienda si cerramos puertas y ventanas.

(Música supertrepidante)

¡Bartleby, cierra la puerta!

¡Solucionado! Ahora podemos hacer la fiesta fuera.

Sí, ese musgo no va a ir...

(Burbujeo)

¡...a ninguna parte!

Oh, oh... Nuestro pequeño problema es ahora un gran problema.

Necesitaremos ayuda para arreglarlo.

¡Ayuda de deseos!

¡Cúmulo!

(CHIFLA) ¡Hola! Hola, Cúmulo.

¡Al Árbol de los Deseos, por favor!

¡Rápido, el musgo se extiende! ¡Corre!

¡Oh! ¡Ahí va!

¡Muy bien hecho!

¡Oh! Saludos, vera y Bartleby.

¡Hola, Zee! ¿Qué estás haciendo?

(RÍE) Estamos entrenado el equilibrio.

¡Ah!

¡Te tengo! Gracias, deseos.

Entrenaremos un poco más después.

¿Cómo puedo ayudarte, Vera?

Organizo una fiesta de sorbos y mordisquitos para el rey.

Pero hay un problema con el musgo de narándanos.

Y cada vez es más grande.

¡Cuarchicuásares! Ya lo veo.

El musgo está en toda Ciudad Arcoíris.

Muy bien.

Sentémonos a pensarlo un poco.

(ASPIRAN Y ESPIRAN)

Parece que el musgo es un gran problema.

¿En qué pensabais? Bueno...

Bartleby trajo algo de musgo del valle Granja Feliz

y está creciendo algo rápido.

Pero es tan suave... (RÍE) Necesitamos deseos

para evitar que el musgo se extienda por todas partes.

El Árbol de los Deseos te escucha.

Es hora de pedir vuestros tres deseos.

Estoy lista.

Árbol de los Deseos, por favor, concédeme lo que quiero.

Por favor, concédeme lo que quiero.

Por favor, concédeme lo que quiero.

# Árbol de los Deseos, escúchame.

# Dame deseos, un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos, escúchame.

# Con tu magia, concédeme.

# Deseos, deseos, deseos, deseos.

# Deseos, deseos, deseos, deseos.

# Con tu magia, se me cumplirán. #

Ya tengo los tres deseos que el Árbol me ha concedido.

¡Miau! ¿Me puedes enseñar sus poderes?

Eso está hecho.

(Música de fantasía)

Vamos a ver...

Ah, sí, aquí está.

Glurb es un deseo globo.

Tiene supercapacidad aspiratoria.

¿Eh? Eso quiere decir

que coge y echa aire muy fuerte.

(ASPIRA Y SOPLA)

(RÍE) Creo que va a haber mucho musgo que soplar bien lejos.

¿Ahora qué? ¿Dónde está...?

(TODOS TIRITAN)

Chisfrías es un deseo que congela todo.

Exacto. Podría congelar el musgo para evitar que se expanda.

¡Buena idea!

¡Haremos musgohelados! (RÍEN)

Sí.

Tu último deseo es Tornadín.

Puede retorcer cualquier cosa de maneras distintas.

No tengo ni idea de cómo Tornadín puede ayudarnos.

Pero pensaré en algo. Gracias, Zee.

¡Y gracias, Árbol de los Deseos, por concederme lo que quiero!

¡Adiós, Zee! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Adiós!

(SORBE) Un trabajo espléndido, guardia Arcoíris.

Ahora mi cetro está tan brillante como una estrella.

Estoy listo para ir a la fiesta de sorbos y mordisquitos.

¡Oh! ¿Un muro de musgo?

Creo que no era la estación del musgo.

Me impide el paso.

Inténtalo tú.

Petunias, Púrpuras, vaya problema.

¡Oh, no!

Es cada vez peor. Si no lo detenemos,

el Reino Arcoíris se convertirá en el reino púrpura

del mundo de narándanos. ¡Ay!

Ay, qué terrible sería un reino púrpura del musgo de narándanos.

(RONCA) Bartleby.

Eres consciente de lo que pasa, ¿no?

Ay, lo sé...

Pero lo echaré mucho de menos.

Oh, vale, B.

Es hora de solucionar nuestro problema de musgo.

(Música de fantasía)

¡Te elijo a ti como primer deseo!

¡Despierta, Glurb, y concédeme lo que quiero!

¿Estás listo para soplar y resoplar

todo este musgo? (ASIENTE)

(INHALA FUERTEMENTE)

(SOPLA FUERTEMENTE)

Glurb, tienes que esforzarte más. Yo sé que puedes.

(INHALA MUY FUERTEMENTE) ¡Bien! Eso es.

(ERUCTA) Para, Glurb.

Al inhalar, has arrancado el musgo y te lo has tragado.

¿Podrías inhalar el resto?

(ASIENTE)

(INHALA MUY FUERTEMENTE) ¡Por Dios, musgo!

¡Hala! Tienes el poder de absorción de un superaspirador.

¡Buen trabajo, Glurb!

Ahora, dentro. ¿Dentro también?

Vale, B.

Ay, vale.

Tú primero.

(Aspiración potente en marcha)

(RÍE) Ahora vamos a limpiar el resto del barrio.

(INHALA MUY FUERTEMENTE)

(INHALA MUY FUERTEMENTE)

¡Bien!

Ya está, todo limpio.

(ERUCTA) (RÍEN)

Creo que se está disculpando.

(ASIENTE)

Adiós, musgo. Nunca olvidaré lo suave que eras.

Tan, tan suave...

Conseguiré algo igual de suave para que duermas.

¿Prometido? Promesa de zarpa.

Vale, pero no creo que encuentres nada más suave

que el supercopo de suave narándano.

¡Oh! ¡El musgo ha llegado al castillo Arcoíris!

¿Podrías recoger más musgo? (NIEGA)

Gracias por ayudar, Glurb.

Volveremos a buscarte cuando hayas hecho la digestión

y seas pequeño otra vez.

Ahora es el momento de congelar musgo.

¡Cúmulo!

Hay que darse prisa y detener el musgo.

¡Vale, Chisfrías, es tu turno!

(Música de fantasía)

¡Te elijo a ti como segundo deseo!

¡Empieza, Chisfrías!

¡Y concédeme lo que quiero!

Prepárate, Chisfrías. Y tú también, Bartleby.

¡Va a empezar a helar!

¡Ja! Llevo manoplas incorporadas.

Au.

(MUCHOS JALEAN) ¡Eh!

¿De verdad crees que Chisfrías puede congelar todo esto?

Tenemos que intentarlo.

¡Hora de congelar el musgo!

¡Funciona! El musgo deja de crecer.

Sigamos.

¡Eh!

¿Eh?

(Risas y algarabía)

Chisfrías lo ha hecho, está todo congelado.

Y ahora, al castillo Arcoíris.

Preparado, listo...

¡Congela!

Lo has conseguido. ¡Buen trabajo!

¡Yuju! Vuelve a la mochila.

(Hielo desquebrajándose)

¡Hola, Vera!

Bartleby. Pensaba que no llegaba a tiempo a vuestra fiesta.

Hemos tenido un problema con el musgo de narándanos.

Pero hemos hecho que deje de crecer.

Una vez se recoja todo,

habrá sorbos y mordisquitos ¡para todos!

¡Bien! Y mirad.

El tiempo no podría ser mejor.

Soleado y cálido.

¿Cálido? Y... ¿soleado?

Me temo que tengo muy mal presentimiento sobre esto, Vera.

(LOS DOS) ¿Qué? ¡Oh, no!

Ay, debería haber dejado ese musgo en la isla de Musgonarándano.

Lo siento, Vera. He sido yo. Es culpa mía.

Está bien, Bartleby.

Lo vamos a arreglar todo con mi último deseo,

Tornadín "el Retorcido".

¿Cómo van a evitar unos giros que el musgo crezca?

Lo único que hace es girar y girar.

Me parece que he visto algo retorciéndose así antes...

Pero ¿dónde? Ayer retorcí masa

para hacer galletitas para comer.

Estaban para chuparse las zarpas. Qué buenas.

Yo, esta mañana, he retorcido un globito

para hacerte un globito ratón. ¡Me ha encantado!

Mientras ha durado.

Y el exprimidor de la granja de Mosser

tenía una tubería que retorcía el musgo...

¡y hacía zumo!

Espera un minuto. ¡Bartleby, eso es!

Retorcer el narándano lo transforma en zumo de narándano.

Desaparece todo el musgo y solo queda zumo.

Parece un plan genial.

Solo tú puedes hacer desaparecer el musgo.

Gracias, rey Arcoíris.

¿Estás listo? ¡Siempre!

Menos cuando echo la siesta.

Pero ahora no, así que sí. (RÍE)

(Música de fantasía)

¡Te elijo a ti como tercer deseo!

¡Despierta, Tornadín!

¡Y concédeme lo que quiero!

Vale, Tornadín, vamos a retorcer el musgo...

¡y a hacer que desaparezca!

Arcoíris arremolinados. ¡Es genial!

Gracias, Vera. Es un placer, su majestad.

¡Miau! ¡Vamos, Bartleby!

¡Sígueme!

¡Por aquí!

¡Aquí, aquí!

(BEBÉ LLORA) Ya nos queda poco.

(BEBÉ RÍE)

(TODOS) ¡El musgo se ha ido! ¡El musgo se ha ido!

¡Pelusa parece una bola gigantesca de zumo!

Y me da mucha sed.

¡Muy bien! Todos listos para sorber, sorber y sorber.

¡Uy, qué rico!

(SORBEN)

Glurb y Chisfrías han ayudado mucho a limpiar el musgo,

pero Tornadín ha hecho zumo de narándanos para todos.

Zumo de narándanos, rico e ideal con mis galletitas de pececitos.

(RÍE)

Bien, Tornadín y Glurb, volved a la mochila.

(TODOS SORBEN)

Celebración carmesí, Vera.

Estos sorbos y mordisquitos son deliciosos.

Gracias, majestad.

Y lo mejor: ya no queda musgo en el Reino Arcoíris.

Eso, eso.

(TODOS SORBEN)

Bartleby, no me he olvidado de mi promesa de zarpa.

¡Ya lo sabía!

Te he traído...

una almohada nueva para la siesta tan suave como el musgo.

¡Oh! Ay, gracias, Vera.

Pero es imposible que sea tan suave como...