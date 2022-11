(Música)

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Vera!

# Es Vera. # ¡Vera!

# Vera. # Vera.

# Con deseos par ti y para mí. # Ella es genial.

# Vera y el reino arcoíris. #

"LOS GATINATI"

(Música)

Pata delantera, morado.

O sea, que tengo que llegar hasta allí.

(RÍE)

Eso es... No es posible.

¿Pero qué ocurre?

Un ratón mensajero. ¿Un ratón mensajero?

¡Ah!

Debe de llevar un mensaje secreto para mí.

(RÍE)

Caíste en mis zarpas.

¿Ah?

¡Ajá, te tengo!

¡Tachán!

¿Cuál es el mensaje? ¿Quién lo envía?

El grupo más secreto que existe, los Gatinati.

Los Gati..., ¿qué?

Los Gatinati.

¿Ah?

Maestro Bartleby, los Gatinati solicitan tu presencia.

Sigue a este ratón mensajero hasta el dojo del cinturón negro.

¡Date prisa, Vera!

Ve más despacio, Bartleby.

No podemos perderlo ahora, tenemos que llegar al dojo.

¿Qué es un dojo?

Es el lugar donde los gatitos entrenan para convertirse

en sigilosos ninjas.

¡Ah!

Me he caído.

¡Ah! ¿Quieres ser un gato en ninja? Sí.

Bueno, en realidad ya lo soy, aunque solo un poquito.

Solo he llegado hasta el cinturón amarillo,

o sea, que solo soy un principiante.

Por fin puedo ir a por el cinturón rojo.

No importa cuánto me lleve.

¿Te llevará mucho tiempo?

¿Eso significa que te irás durante una temporada?

Oye, volveré con nuevos movimientos ninja molones como...

¡ya! o ¡miau! Algo así. Bueno, vale.

Esos movimientos son geniales.

Oh, no, perdimos de vista al ratón. No, no, no, no lo perdimos.

Hemos llegado.

(AMBOS) Los Gatinati.

Hola, yo soy Vera y ya conocéis a Bartleby.

Yo soy Sombra.

-Y yo, Garra Plateada.

(AMBOS) -Bienvenidos al dojo del cinturón negro.

(AMBOS) -¡Vaya!

(CANTA) "El rojo, el rojo, voy a conseguir el cinturón rojo".

Solo si pasas nuestras pruebas.

-Hasta entonces deberás despedirte de tu amiguita.

Vale.

Te echaré de menos. Yo también, Bartleby,

pero sé que lo harás genial.

(Música)

Adiós, amiga.

Nos vemos.

Ay.

Oh.

Hola, pequeños.

¿Es este vuestro hogar?

¡Me encanta el sonido del río!

Estoy esperando a mi amigo Bartleby, va a tardar bastante.

Está entrenando para ser un gato ninja.

(TODOS) ¡Oh!

(Música)

El dojo del cinturón negro es donde los Gatinati entrenan su fuerza,

equilibrio y concentración.

-Nuestras estaciones de internamiento te esperan.

(Gong)

# Los Gatinati no tenemos miedo,

# somos sombras y desaparecemos. #

¡Ah!

# Aprenderás trucos de ninja,

# pero cuidado, que eso pincha. #

Mi trasero.

# Nada nos puede desconcentrar.

# -Ignoramos cualquier distracción.

# -De nosotros tú aprenderás

# y muy pronto un Gatinati serás. #

¡Ah!

¡Lo conseguí! Estoy colgando de la cola, ¿lo veis?

Lo hice yo solo. Ahora tienes que subir.

(HACE ESFUERZOS)

¿Es suficiente con eso?

¡Ah!

¡Oh!

Estoy bien, estoy bien. Lo estoy de verdad.

Otra vez. ¡Ah!

# Una bellotita, un, dos, tres, # salta, bellotita, hasta mí.

# Salta, bellotita, un, dos, tres, # salta, bellotita, hasta mí. #

¡Ah!

(HACE ESFUERZOS)

¡Ah!

(GRITAN) -¡Ah!

Vaya, que el agua suba de esta forma no es normal.

¡Ah! ¿Estás bien?

¿Qué ocurre?

¿Ah?

Oh, no, tu casa se ha inundado.

No te preocupes, amiguito, averiguaremos lo que pasa.

(Música)

Tengo que concentrarme.

(MAÚLLA)

Concéntrate, Bartleby, vamos.

(Ruido)

¡Ah!

Algo no marcha bien en el bosque, voy a ir a investigar.

¡Ah! Otra vez.

Rápido, chicos.

¿Pero de dónde viene toda esta agua?

(Ruido)

Ay, parece que este montículo está a punto de...

(GRITAN) ¡Ah! ¡Un géiser!

Tengo que encontrar una manera de pararlo antes de que se inunde todo.

Este tronco pesa mucho.

¡Oh! Esta seta podría taponarlo.

(Música)

¡Listo!

Oh, no. ¡Oh!

(HACE ESFUERZOS)

Qué raro, una seta voladora.

(Música)

(HACE ESFUERZOS)

¡Oh!

Felicidades, maestro Bartleby, has descubierto muchas formas nuevas

de caerte. Ha sido culpa de la seta.

Otra vez.

-Otra vez la seta.

Esto es rarísimo.

Mm... Esto no funciona.

No puedo arreglar esto yo sola, necesito la ayuda

del Árbol de los Deseos.

¡Cúmulo, aquí!

(Música)

Al Árbol de los Deseos, por favor.

(Música)

Oh, ¿a dónde va Vera?

Espero que esté bien.

¡Ah!

Sombra, oye, tengo que ir a ver a alguien,

digo, a ver algo fuera del dojo.

Eres libre de irte si quieres,

pero una vez te vayas no podrás volver.

El dojo del cinturón negro se desvanecerá en el momento

en que te vayas. ¿No habrá dojo?

No. ¿Ni cinturón rojito?

No.

Oh, bueno...

Seguro que todo va a ir bien.

Me estoy preocupando demasiado. Sí, seguro que sí.

Seguro que me preocupo demasiado.

(Música)

¡Bien!

Oh.

Gracias, Cúmulo.

¿Listos? (ASIENTEN)

A mi señal. (CANTAN) "La la la la".

Es perfecto. Vaya, ha sonado genial.

(CANTA) "La". (RÍE)

¿Ey, Vera, a que es genial?

Estoy probando las habilidades musicales de los deseos.

Adelante, inténtalo tú.

(CANTAN) "La".

Bravo. Gracias, deseos.

Podemos seguir después.

Ah... ¿Por qué Bartleby no está aquí?

Está con unos amigos del bosque...

entrenando en sus cosas de gatos.

Ah, ¿está con los Gatinati?

¿Tú conoces a los Gatinati?

¿La tribu de gatos ninja más antigua de la historia?

Por supuesto. Por eso estoy aquí.

El río que hay junto a su dojo se ha desbordado

y está inundando las casas de las criaturas del bosque.

Seguro que hay una solución. Sentémonos a pensar.

(INSPIRAN Y ESPIRAN)

Parece un asunto serio. Lo es.

Estaba sentada junto al río no muy lejos del dojo

cuando de repente, pum,

un enorme géiser lo empezó a inundar todo.

Fascinante. Hay agua por todas partes.

Necesito un deseo para detenerla.

Luego tengo que averiguar de dónde está saliendo tanta agua.

El Árbol de los Deseos te ha oído.

Es hora de concederte tus tres deseos.

Estoy lista.

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

(Música)

Por favor, concédeme lo que quiero. (GRITAN) ¡Ah!

Por favor, concédeme lo que quiero.

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# dame deseos, un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# con tu magia concédeme

# deseos, deseos, deseos, deseos,

# deseos, deseos, deseos, deseos.

# Con tu magia se me cumplirán. #

(SUSPIRA)

(TARAREA) -Ah, ah, ah...

Mm, ese sonido es muy bonito.

Qué interesante selección.

Vamos a consultar la Deseopedia.

(Música)

Tu primer deseo es Verdicrecio.

Interesante. ¿Qué? Cuéntame.

Puede hacer que la vegetación crezca más alta.

Que crezca la vegeta... ¿Qué? Ya sabes, todo lo verde,

las verduras y las plantas. Oh.

Hay un montón de plantas en el bosque.

Puedo hacer que una crezca y que tape el géiser.

(ASIENTE) (RÍEN)

Tu segundo deseo es Buba.

Oh, escucha esto.

Con este deseo podrás respirar bajo el agua.

¡Es perfecto!

Si voy a buscar la causa de la inundación,

es bueno que Buba esté conmigo.

Y tu último deseo es Nanita, un deseo musical.

Puede tocar una gran variedad de canciones relajantes.

Genial, pero no creo que nadie necesite echarse una siesta.

Quizás lo puedas usar tu misma más tarde.

Gracias, Zee.

Vamos, deseos, a detener la inundación.

(BALBUCEAN)

(Música)

(SUSPIRA)

(Gong)

(RÍE)

Somos los Gatinati, no nos reímos durante el entrenamiento.

(RONRONEA)

Somos los Gatinati, no ronroneamos cuando entrenamos.

Ah, vale. Ronroneos, no. Risas, no. Guay.

¡Vera! ¡Vera, mírame!

Otra vez.

Vaya, el géiser todavía echa agua.

Bien, Verdicrecio, ¿preparado?

(Música)

Te elijo a ti como primer deseo.

Despierta, Verdicrecio, y concédeme lo que quiero.

¿Harías crecer una seta para que tapone el géiser

como si fuera una botella? (BALBUCEA)

Pues crece, crece, crece.

Oh, aquí llega más agua.

(SUSPIRA) ¡Funciona!

¡Gracias, Verdicrecio!

(BALBUCEAN)

¡Oh!

Hemos conseguido que el agua deje de salir,

pero continúa bajo tierra inundando vuestro hogar.

(BALBUCEAN)

Tranquilos, encontraré el lugar de donde viene el agua.

(Música)

¿Pero qué está haciendo?

-Ay, sucumbió ante el místico poder de las plumas.

¿Hay noticias del bosque?

-La chica llamada Vera está intentando solucionar

un problema relacionado con el agua.

¿Vera? ¿Mi Vera? Es genial, ¿verdad?

Oh...

Yo no sé cómo ha ocurrido. Ni siquiera me gustan las plumas.

(Música)

Hasta que encuentre cómo puedo detener el agua

que está inundando tu madriguera, espero que este colchón de hojas

te sirva. (BALBUCEA)

(Ruido)

¡Ah!

Oh, no.

¿Minigéiseres por todas partes?

Y se dirigen hacia el dojo.

Tengo que avisar a Bartleby.

Soy invisible, ¿podéis verme? (AMBOS) Sí.

-Sé como las sombras, piensa como las sombras.

Lo pillo.

(HACE ESFUERZOS) Y ahora...

¡Ah!

Agua, me mojo, me mojo mucho. Una toalla, por favor.

(MAÚLLAN)

¡Ah, Bartleby!

Aguanta.

(Música)

Vera, me has salvado.

Gracias, gracias, gracias, gracias.

¿Cómo sabías que tenía problemas?

Vi minigéiseres que se dirigían hacia el dojo.

Pero puedes pararlos, ¿no?

O sea, trajiste deseos, ¿verdad? ¡Claro!

Voy a ir contigo.

Bartleby, debemos recordarte que si dejas este dojo

no podrás regresar jamás.

Lo sé, pero tengo que ayudar a mi amiga.

(MAÚLLAN)

¿Eh? ¿Pero de dónde salen estos géiseres?

Primero retumbó el suelo, luego perdí el equilibrio

y comenzó a subir el agua del río.

¡El río!

Bartleby, eso es.

Si el nivel del río está subiendo tal vez sea el origen del problema.

Seguro que si busco bajo el agua podré encontrar la solución.

Pero, Vera, no puedes meterte en el río.

Puedo hacerlo con la ayuda de los deseos.

Buba, te necesito.

(Música)

Te elijo a ti como segundo deseo.

Despierta, Buba, y concédeme lo que quiero.

Buen día para ir a nadar, Buba.

(Música)

Mm, parece que todo el agua del río discurre por debajo del montículo

en el que se asienta el géiser gigante.

¿Pero por qué sube tan rápido el nivel del agua?

Iremos por el otro lado.

(Música)

Mira, allí, un Puppy Puf en problemas.

y está bloqueando el curso del río desde este lado.

Perdone, señor Puppy Puf, pero está usted bloqueando el curso del río.

¿Está atrapado? (ASIENTE)

¿Necesita que le desatasque? (ASIENTE)

Está bien, no quería asustarle.

Oh, está usted muy asustado.

Vaya, y seguro que cuando se asusta se hincha mucho,

¿tengo razón?

Mm... Me temo que para deshincharlo tengo que tranquilizarlo.

¡Ah, mi tercer deseo!

¡Nanita!

(Música)

Te elijo a ti como tercer deseo.

Despierta, Nanita, y concédeme lo que quiero.

Necesitaríamos una nana relajante, ¿puedes encargarte?

(ASIENTE)

(CANTA) "Ah, ah, ah, ah...".

Todavía aparece preocupado.

Le cantaré una canción.

# No, no, no, no, # no tengas miedo.

# No debes llorar # porque te vamos a ayudar.

# Cierra los ojos y déjate llevar

# porque cuando despiertes # libre estarás. #

Nade de libre, señor Puppy Puf.

(BALBUCEA)

El río está fluyendo de nuevo. Lo conseguiste, Nanita, gracias.

(BALBUCEA) Ya puedes volver a la mochila.

Vamos, Buba, comprobemos si los minigéiseres han parado.

(HACE ESFUERZOS)

(Música)

¿Ah?

(SUSPIRA ALIVIADO) ¡Ah!

Oh, no, el agua va muy rápido.

¡Ayuda, me lleva la corriente! ¿Vera?

¡Vera! ¡Vera!

¡Bartleby!

(Música)

¡Oh, oh!

Te tengo. ¿Bartleby?

(HACE ESFUERZOS) Arriba, tengo que hacerlo como en mi entrenamiento.

Puedo hacerlo.

(MAÚLLA) Guau.

(Música)

¡Bartleby!

¿Oh?

Bien hecho. Gracias, Buba.

Hola, chiquitines, vuestras casitas ya están seguras y secas.

Lo conseguimos, Bartleby. Estuviste genial.

Tus nuevos movimientos ninja son impresionantes.

Sí que lo son.

¿Eh? ¿Qué he hecho?

¿No te acuerdas de cómo corriste y saltaste

y me sacaste del río usando únicamente la cola?

¿Quieres decir igual que los maestros Gatinati?

Sí, así fue.

Lo hemos presenciado todo. ¿Me visteis?

Siento haber abandonado mi entrenamiento en el dojo,

pero tenía que ayudar a Vera aunque eso signifique...

No, hiciste lo correcto, Bartleby. -Exactamente.

Es el motivo por el que entrenamos los Gatinati.

Concentramos el cuerpo y la mente para ayudar

a aquellos que lo necesitan.

-Hemos considerado que eres digno merecedor de llevar el cinturón rojo.

¿Has dicho cinturón rojo?

¡Ay, es lo mejor que me ha pasado en la vida!

Viva yo, viva yo...

(CARRASPEA) Perdón. Bartleby.

Ahora eres un auténtico Gatinati cinturón rojo.

Gracias, grandes maestros Gatinati.

Tu amiga Vera está esperando.

¡Mira, Vera! Soy un Gatinati cinturón ro... ¡Ay!

No se ha visto, ¿verdad? Estoy bien, ¿vale?

Vamos, Vera, a jugar.

Seas un ninja o no sigue siendo el Bartleby de siempre y te quiero.

(Música)

(Gong)