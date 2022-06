(Música)

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Vera!

# Es Vera. # ¡Vera!

# Vera. # Vera.

# Con deseos para ti y para mí. # Ella es genial.

# Vera y el Reino Arcoíris. #

"LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE VERA"

(Música)

(CANTA) "Es mi cumple, es mi cumple,

es un día superépico y genial".

(CANTA) "Es tu cumple, amiga Vera,

y a tu fiesta todo el mundo hoy vendrá".

"Las velas junto a mis amigos voy a soplar".

"Debemos darnos prisa, la fiesta va a empezar".

"Seré un año mayor y todo va a ser genial".

"Bingo Bango, ¿qué tal?".

Llego en nada. Genial.

(Continúa la música)

(CANTA) "Es tu cumple, es tu cumple,

y nuestra canción de cumple es para ti".

"Invitado, qué ilusión, mi regalo le daré".

"30 grizmos, delantal, una tarta le hornearé".

"Mi programación real será juntos celebrar

con nuestra amiga favorita su gran día festejar".

"Es mi cumple". "Amiga Vera".

(A LA VEZ) "Y contigo yo lo voy a celebrar".

¡Felicidades, Vera! Oh, gracias, By.

¡Bien! ¿Lista para un cumpleaños increíble?

Claro.

Espera, queda mucho por hacer para la fiesta de esta noche.

No, qué va, porque ya lo he organizado.

¿De verdad? Sí, es mi regalo,

voy a hacer que tengas el cumpleaños más increíble del mundo.

Vera, no tendrás que hacer nada hoy.

¡Oh, By, eres el mejor!

Lo sé, pero tenemos cosas de cumpleaños que hacer.

¡En marcha!

(CANTA) "Es mi cumple". (CANTA) "Amiga Vera".

(CANTA) "Es mi cumple". (CANTA) "Amiga Vera".

(CANTA) "Es mi cumple". (CANTA) "Amiga Vera".

(Música)

¿Lista para un regalo?

He hecho una cosa muy especial. Adivina qué es.

(RÍE) Eres tú.

Sí, las llamo bartlegalletas,

se me ocurrió delante del espejo. (RÍE)

¿Qué parte me como primero?

Mis orejas, claro.

Buena elección.

Oye, esto me sabe a... Fresanilla.

¿Habrá tarta de fresanilla en mi fiesta?

¡Es una sorpresa!

¿Con gelatina temblondulada y glaseado de chicle?

Claro, y como soy tu mejor amigo,

sabía que querrías todos esos sabores juntos.

Por supuesto, no he preparado una simple tarta de bayas.

¡Oh, By! Qué bien me conoces.

¿Me dejas tu caraburbujilla

para una emergencia de no cumpleaños?

¡Claro! Toma otra bartlegalleta,

haz todo el ruido que puedas al comerla.

¿Así de ruidosa?

Griselda, ¡contesta a mi caraburbuja!

(Música)

Griselda, hay una emergencia con el cumpleaños.

¿No hay globos de purpurina? No, tenemos que cambiar la tarta

de bayas por una de fresanilla con gelatina temblondulada

y glaseado de chicle. Oh, no hay problema,

hornear no es difícil, solo hace falta

el toque delicado de una princesa.

(GRITA)

¡Pero si no tienes la receta!

Las princesas no usamos recetas, somos los mejores en todo,

¿verdad, grizmos? (ASIENTEN)

Vale, pero no lo olvides, la tarta es la parte

más importante de nuestra fiesta.

Obvio, por eso la voy a hacer yo.

Bien, grizmos, ya habéis oído, nada de bayas,

la haremos de fresanilla con gelatina temblondulada

y glaseado de chicle.

¿Y mis polvos de aumenta superrápido?

(Música)

Echemos más, cuanto más, mejor.

(Música tensión)

(Música)

¡Eh, chicos! ¿Todo bien con la decoración?

Vale, genial, luego hablamos.

Todos a bordo del exprés de Ciudad Champiñón para el cumple.

Hola. ¿Todos listos para salir?

Pues claro, cumpliendo horario. ¡Genial!

(Música)

¡Hola, Bingo Bango!

¿Conoces el camino?

Gira a la izquierda en el Bosque Infinito.

¡Ouh, yeah!

Ah, vale, lo tomaré como un sí.

¿Quién quiere un almuerzo de helado?

¿Helado para almorzar, podemos hacer eso?

Claro, es tu cumpleaños.

Celebremos un almuerzo de helado de cumpleaños.

¡Ih!

Perfecto, listo para hornear.

(SE ESFUERZAN)

¿Qué hacéis, grizmos? Apartaos.

Hace falta el toque delicado de una princesa.

¡Ah, ah, ah!

Hornear sería difícil si no se metiera tan bien.

Vale, vale, By, creo que ya es suficiente.

Solo hay que darle el toque final,

una galleta de pececito.

(Música victoria)

(Música tensión)

¡Guau, guau!

(LENTO) ¡No!

(LENTO) ¡Bartleby!

¡Oh! oh...

Ahora no podré llevar esto en mi fiesta.

No ibas a llevarlo de todas formas

porque vamos a conseguirte un nuevo conjunto.

¿De verdad? Pero solo después...

De que te acabes tu helado. Reto aceptado.

(Música animada)

No, no, no, esto no servirá, hace falta que explote

porque todos juntos...

(A LA VEZ) Cuanto más, mejor.

(Música)

¿Veis?

(A LA VEZ) ¡Cumple, cumple, cumple!

-Nada detendrá este autobús exprés

rumbo a la fiesta de cumpleaños de Vera.

Excepto este delicioso mejunje.

(Cláxones)

¿Por qué paramos? Que no llego a la fiesta de Vera.

-Oiga, tengo que ir a una fiesta. ¿Puede avanzar?

-¡Sí! ¿Qué pasa?

Vale, este es perfecto.

¿Listo para ver mi nuevo traje de cumpleaños?

¿Es tan mono como el mío?

(Música victoria)

Me encanta, con ese conjunto fabuloso

vas a ser lo más de la fiesta.

¿Qué es eso?

No lo sé, vamos a echar un vistazo.

(Cláxones)

¿Qué está pasando, hay un atasco?

(Música tensión)

(SUSURRA) El autobús de la fiesta.

Hola, autobús de Ciudad Arcoíris.

¿No deberías llegar a un sitio muy importante?

¿Puede ser?

Debería, pero como ves...

Estoy atrapado en este delicioso mejunje.

Huele delicioso.

Está delicioso.

Y sabe mucho a glaseado de chicle.

(SUSURRA) Griselda.

Oh.

No hay suficiente gelatina temblondulada para todos,

pero esta tarta debe ser temblonada de princesa,

cuanto más, mejor.

(Música)

Oye, Griselda, ¿sabes algo sobre un atasco

de glaseado de chicle?

Bartleby, estoy haciendo la tarta más importante de mi carrera,

necesito mi espacio. Luego hablamos.

Pero, pero... ¡Chaíto!

¿Dónde estábamos? Ah, sí.

(GRITAN)

(A LA VEZ) ¡Cumple, cumple!

(GRITAN)

(GRITA)

(Música tensión)

Todo tiembla.

¡Bartleby, mira!

¡Los árboles, se están cayendo!

¡Ah, tenemos que ir a ver lo que está pasando!

¡Oh, Cúmulo!

Pero, Vera, tenemos...

¿Qué pasa con...? Vamos, Bartleby.

Volveremos enseguida para ayudarte, no te muevas.

(Música)

Espero que todas las criaturas del bosque estén bien.

Seguro que las criaturas del bosque están bien.

Hoy no tienes que hacer cosas de heroína, ¿verdad?

No lo sé, By, pero comprobémoslo de todas formas.

(Continúa la música)

(SE ESFUERZA)

(GRITA)

(Música animada)

¿Qué ha pasado, va todo bien?

(GRITA)

¿Estos árboles no te dejan pasar?

Bueno, quizás los tres podamos moverlos.

Oh, Vera, ¿no puede esperar?

Todavía tenemos que limpiar ese atasco pegajoso.

Si no lo hacemos nadie podrá pasar por el bosque.

Hola, Bartleby.

¿Bingo Bango? ¡Los adornos de la fiesta!

¡Tenemos que mover este árbol ahora!

Ese es el espíritu.

Pesa demasiado.

Esto no funciona, es hora de pedir ayuda a los deseos.

¡Al Árbol de los Deseos!

(Música)

¡Zee!

Oh, feliz cumpleaños, Vera.

Yo no esperaba verte hasta la fiesta.

La fiesta tendrá que esperar, Zee,

ha habido una especie de terremoto.

Sí, aquí también lo hemos sentido.

Se han caído unos árboles en el Bosque Infinito y nadie puede pasar.

Y hay una situación pringosa en Ciudad Arcoíris.

Pringosa y también pegajosa.

¡Y está provocando un enorme atasco!

Oh, eso parece muy grave.

Sentémonos y vamos a pensar.

(Música suave)

(INSPIRAN Y ESPIRAN)

Veamos cómo puede ayudarte el Árbol de los Deseos.

Bueno, primero tenemos que levantar los árboles del Bosque Infinito.

Sí, y no olvidemos que pesan muchísimo.

Luego tenemos que quitar el pegote pegajoso

de las calles de Ciudad Arcoíris.

(Tintineo)

El Árbol de los Deseos te ha escuchado, Vera.

Es hora de pedir tus tres deseos.

Estoy lista.

(Tintineo)

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

(RÍEN)

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# dame deseos, un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# con tu magia concédeme.

# Con tu magia se me cumplirán. #

Vera, estos deseos son increíbles.

Veamos lo que dice la Deseopedia sobre ellos.

(Música)

El primero es Levantín.

¡Levantín!

Este deseo es increíblemente fuerte,

puede levantar cualquier cosa que pongas sobre él.

Solo tienes que girarlo. Vaya, Levantín,

tú puedes ayudarnos a levantar todos los árboles.

¡Levantín!

Y el siguiente es Pompa. ¡Pompa!

Este deseo puede introducir aire en cualquier cosa,

como en un neumático.

¿O en unos globos? ¡Pompa!

O un pegote pegajoso como el que está provocando el atasco.

Quizás Pompa puede convertirlo en una burbuja que se vaya volando.

¡Pompa!

Oh, este te va a encantar,

es Kakaraka, uno de los deseos más poderosos.

¡Kakaraka!

Kakaraka es un deseo que explota

y puede romper cosas grandes en partes pequeñas.

Vaya, no estoy segura de cómo usaré a Kakaraka todavía,

pero seguro que será la bomba. (RÍEN)

¡Vamos, deseos, en mi mochila meteos!

(Música)

Gracias, Zee.

¡Adiós, Zee! Buena suerte.

(Continúa la música)

Bien, aquí estamos. Gracias por esperar.

Veamos si podemos quitar esos árboles de la carretera.

Es hora de mi primer deseo.

(Música)

¡Te elijo a ti, pequeño deseo!

¡Despierta, Levantín, dame lo que le quiero!

Hola, Levantín. ¡Levantín!

¿Ves esos árboles en el suelo? Sí, sí, sí, sí.

Necesitamos que los vuelvas a levantar.

Despejarás el camino y todos podrán llegar

a donde tienen que ir. Ay, estoy impaciente

porque la gente se mueva otra vez.

¡Vamos, Levantín!

¡Levantín!

(A LA VEZ) ¡Bien!

-¡Bien! -¡Bien!

Vuelve hacia abajo, Levantín.

Bien, despejaremos el resto del camino.

(Música)

¡Tarará!

(A LA VEZ) ¡Bien!

Gracias, Levantín. Ahora vuelve a la mochila.

(Música)

¡Vamos, By! Tenemos que volver a Ciudad Arcoíris

para arreglar ese desastre pegajoso.

(Música)

¡Adiós!

(Continúa la música)

¡Yupi, bien!

(A LA VEZ) ¡Cumple, cumple, cumple, cumple!

-Hornear me está agrietando los labios.

(BALBUCEA)

¿Qué es más importante que cuidar de mi preciosa piel?

(Música tensión)

¡Oh, oh!

(Cláxones)

Hola a todos.

Vera, gracias a Dios, creo que no puedo comer más

de este mejunje delicioso. Vale.

Es hora de mi segundo deseo.

(Música)

¡Te elijo a ti, pequeño deseo!

¡Despierta, Pompa!

¡Dame lo que quiero!

Hola, Pompa. ¡Pompa!

Ese pegote gigante ha pringado a nuestros amigos.

¿Listo para limpiarlo?

¡Pompa! ¡Genial!

Podrás hacer una enorme burbuja con ese pegote.

¡Vamos, poder de Pompa!

(Música)

¡Sí, ja, ja!

-¡Pompa! Gracias, Pompa.

Eso sí que es una burbuja de verdad.

Vuelve a la mochila.

(Música)

Gracias, Vera. Nos vemos luego.

De nada, adiós.

Esperaba que no tuvieras que hacer cosas de heroína hoy,

pero te has ocupado de todo muy fácilmente.

Sí, ¿verdad?

(Burbujeo)

Hola, Griselda.

Ah, Vera, te deseo un feliz cumpleaños.

Oh, gracias, Griselda.

¿Puedo hablar con Bartleby sobre algo que no tiene nada que ver

con tartas? Claro.

Vale, ¿qué pasa, Griselda?

Bartleby, esta tarta no hace lo que le dije que hiciera.

¡Quédate, no, tarta mala!

Las palabras mala y tarta no son lo que quiero oír.

¿Qué pasa ahí?

Es que parece que más no siempre es mejor.

La cubierta de la tarta es un poco más grande de lo esperado.

¿Cómo: "Ups, es tan grande que comeremos tarta una semana"?

Más como: "Ups, no cabe en el horno ni en la cocina".

(Música tensión)

Ni en la casa.

¡Ven rápido, no sé si podré contener esto mucho más!

(GRITA) ¿Qué ha pasado?

(Música celestial)

Es una... ¿Tarta de cumpleaños superenorme?

Es una tarta de cumpleaños superenorme a propósito.

¡Bartleby, no hacía falta!

(Temblor)

Pero que ninguna falta.

(Burbujeo)

Ay, será para mí.

Bartleby, ha pasado algo rarísimo.

Estoy flotando en este delicioso pastel esponjoso de fresanilla.

Había oído hablar de atascos de tráfico,

pero nunca de uno gelatinoso.

-Esta tarta irá a la escuela de obediencia de Frucky.

(HABLAN A LA VEZ)

¡Parad!

(Música tensión)

Hola, By.

Hola, Vera.

Ay, puede que haya un problemilla con la fiesta.

¿Oh, te refieres a esta tarta gigante que ha caído

sobre Ciudad Champiñón y ha atrapado a todos nuestros invitados

en un delicioso glaseado pegajoso? Ajá.

No formaba parte del plan.

Vera, siento estropear tu día, pero me tienes que ayudar.

Tranquilo, By, ayudar a la gente es lo que más me gusta.

¡Oh, Cúmulo!

(Música)

Hola, Cúmulo.

Tenemos un problema con una tarta, a Ciudad Champiñón.

(Música)

Esta tarta es enorme y parece deliciosa.

¿Nos la vamos comiendo? ¿Qué te parece la idea?

Aunque suene delicioso, nos llevaría demasiado.

Es hora de mi tercer deseo.

(Música)

¡Te elijo a ti, pequeño deseo!

¡Despierta, Kakaraka!

¡Dame lo que quiero!

Hola, Kakaraka, tenemos un gran problema de tarta.

Nos haces falta. ¡Kakaraka!

¿Listo, Kakaraka? ¡Kakaraka!

¡Tienes nuestro apoyo, Kakaraka! ¡Kakaraka!

(Música)

Vale, espera a mi señal.

(Continúa la música)

Cuenta atrás.

Tres, dos, uno... (A LA VEZ) ¡Kakaraka!

-¡Kakaraka!

(Música)

(A LA VEZ) ¡Cumple, cumple, cumple!

-¡Oh, última parada, fiesta!

(A LA VEZ) ¡Sí!

¡Feliz cumpleaños, Vera!

Oh, mis queridos arcoíris, esto es impresionante.

Es tan... ¡Es la mejor del mundo!

¡Es hora de que empiece la fiesta!

-¡Eh, sí, vamos!

(Música)

Supongo que dejaré que organices una fiesta el año que viene.

¿Qué quieres decir, Bartleby?

Bueno, nada ha salido como me esperaba,

además ni siquiera tienes una tarta.

¡Bartleby, ha sido un día increíble!

Sobre todo porque lo he pasado contigo.

Me ha encantado el picnic, el almuerzo de helado,

y me encanta mi conjunto.

Todo lo que has hecho hoy te ha salido del corazón,

y eso lo convierte en el mejor cumpleaños del mundo.

¿Eh?

¿Qué?

(A LA VEZ) ¡Magdalenas, yuju!

(Música)

¡Bartleby, están lloviendo magdalenas!

No creo que nadie haya tenido nunca una fiesta de cumpleaños como esta.

¡Kakaraka!

Bien hecho, Kakaraka.

Vamos, deseos, en mi mochila meteos.

(Música)

(A LA VEZ) ¡Feliz cumpleaños, Vera!

Qué gran fiesta. Tu fiesta es fantástica.

Gracias a todos, es incluso mejor que la mejor fiesta del mundo,

y todo gracias a Bartleby. (A LA VEZ) Buen trabajo, Bartleby.

Ay, vaya, gracias, Vera, te lo mereces.

¿Vera? ¿A dónde ha ido?

Y ahora, la diversión de cumpleaños.

(TODOS) ¡Oh!

-Os presento a nuestra gran invitada de honor.

(Música, vítores)

¡Un fuerte aplauso para nuestra cumpleañera

y nuestra amiga favorita del Reino Arcoíris!

¡Ella es Vera!

# Es tu cumple, cumpleaños feliz.

# Es tu cumple, cumpleaños feliz.

# Es tu cumple, cumpleaños feliz,

# y nuestra canción de cumple es para ti. #